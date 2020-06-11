Финансы

РИА НовостиРИА НовостиКурс доллара превысил майский максимум

Курс доллара на 21:21 мск четверга рос на 1,55 рубля и достиг показателя в 70,05 рубля. Это максимальное значение с 29 мая. Курс евро увеличивался на 1,37 рубля — до 79,30 рубля.
Читать в источнике
Комментировать67

Подробнее о событии

Курс доллара превысил майский максимум

РИА Новости11 июня в 14:55

Курс доллара на Мосбирже вырос до 70 рублей впервые с 29 мая

ТАСС11 июня в 14:20

Рубль и нефть дешевеют: евро вновь выше 79 рублей

Вести.Ru11 июня в 10:48

Евро поднялся выше 79 рублей впервые с 20 мая

Интерфакс11 июня в 09:46

Курс евро на Московской бирже превысил 79 рублей

REGNUM11 июня в 09:58

Курс рубля рухнул

Lenta.ru11 июня в 03:13

Курс доллара превысил 69 рублей на открытии торгов

RT на русском11 июня в 03:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 11:22, Ашберн
Происшествия

В Брянске завели дело после обнаружения тела женщины со следами укусов

Следствие возбудило уголовное дело после обнаружения тела женщины со следами укусов животных в Брянске, сообщает СУ СК России по региону.
РИА Новости 08:26
5
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
1,7K
Авто

2% мощности всего автомобиля забирает кондиционер

В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня вчера в 02:10
130
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru 06:09
3,7K
Театры

БДТ имени Товстоногова покажет первый в России Minecraft-спектакль

В воскресенье, 14 июня, в игровой вселенной Minecraft откроется БДТ имени Товстоногова.
Петербургский дневник вчера в 11:26
15
Армия и оружие

Появились кадры испытаний атомной подлодки «Князь Владимир»

Кадры испытаний новейшей атомной подводной лодки «Князь Владимир» перед приемом в состав Военно-морского флота РФ появились в Сети.
Вечерняя Москва 12 июня в 11:20
1,5K
Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок

Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
1,4K
Авто

С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений

С 1 июля изменяться правила выдачи медицинских справок.
32CARS.ru 12 июня в 10:28
172
Политика

Ограничения на границе России и Украины в Крыму продолжают действовать

Кабинет министров Украины в ходе внеочередного заседания правительства 12 июня принял решение об открытии с 15 июня пунктов пропуска на границе с Крымом и в международных аэропортах страны для граждан государств, на территории которых не зарегистрировано значительного распространения коронавируса.
ТАСС вчера в 06:20
73
Происшествия

Гигантское пятно обнаружено на подмосковной реке Поля

В Подмосковье обнаружено огромное пятно на поверхности реки Поля. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минэкологии региона.
BFM.ru 10:45
10
Общество

Главный пульмонолог Минздрава прокомментировал снятие мер самоизоляции

Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что «снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно».
RT на русском 08:57
255
Происшествия

Молодые россияне занялись сексом посреди площади в Москве и попали на видео

Lenta.ru 09:15
27
Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
3,1K
Общество

От отелей потребуют отчета о заселении вместе неженатых людей

Роспотребнадзор рекомендует начавшим работать гостиницам и отелям заселять в один номер только членов одной семьи.
Вести.Ru 10:47
1,1K
Авто

Опубликован список лучших кемперов для путешествий по России

Опубликован список лучших кемперов для путешествий по России. Рынок "домов на колёсах" изучили эксперты издания "Autonews.ru".
Piter.tv 11 июня в 13:40
17
Общество

Призер Игр разнес двор в Москве из-за боязни клещей и змей

Бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года в Афинах по гандболу Михаил Чипурин совершил акт вандализма в одном из дворов Москвы, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 10:38
3
Происшествия

В Пулково столкнулись два самолета

Коммерсантъ 07:43
329
Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

РИА Новости 12 июня в 21:10
3K
Авто

Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов

Эксперты озвучили рейтинг самых надежных кроссоверов.
Деловое.ТВ 04:33
82
Экономика

Северный поток-2 заработает на полную мощность – как Германия обошла ограничения ЕС

Программа правительства Германии фактически нивелирует ограничения газовой директивы ЕС, открывая перспективные возможности использования российского газопровода.
Новостной фронт 12 июня в 08:30
4
Экономика

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
1,1K
Шоу-бизнес

Пелагея стала выглядеть лучше после развода

Пелагея стала выглядеть лучше после развода Пелагея приняла участие в торжественном концерте, который был посвящен Дню России.
Экспресс газета 00:49
8
Общество

В Петербурге загружено более 80% коек для пациентов с коронавирусом

В Санкт-Петербурге коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 загружен более чем на 80%.
RT на русском 10:08
62
Общество

Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
Российская газета 02:45
2,1K
Шоу-бизнес

Ширвиндт рассказал о пьяных выходках отца Ефремова

Ширвиндт отметил, что Ефремов не любил роскошь, и в пьяном состоянии объектами его агрессии становились автомобили - главный атрибут сверх-достатка в то время.
MOS.news 00:25
278
Политика

Японцы отреагировали на слова Путина о Курилах

Lenta.ru 09:38
374
Общество

Соловьев раскритиковал видеообращение Ефремова

Экономика сегодня 03:59
1,8K
Шоу-бизнес

Журналисты ФАН выяснили размер гонорара Ефремова за критику властей

Журналисты издания ФАН выяснили размер гонораров Ефремова за эти выступления.
HotGeo вчера в 04:44
3
Энергетика

Газпром с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию

Минск, 13 июня 2020, 17:56 — REGNUM Не только криминальный скандал вокруг белорусского «Белгазпромбанка», инициированный нынешними белорусскими властями, но и задолженность белоруской стороны за поставленный газ осложняют отношения официального Минска с Газпромом.
REGNUM вчера в 10:56
202
Религия

Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл решил стать настоятелем главного храма Вооруженных сил РФ — собора Воскресения Христова.
BFM.ru 07:59
1,6K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное