Финансы
РИА НовостиКурс доллара превысил майский максимум
Курс доллара на 21:21 мск четверга рос на 1,55 рубля и достиг показателя в 70,05 рубля. Это максимальное значение с 29 мая. Курс евро увеличивался на 1,37 рубля — до 79,30 рубля.
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Происшествия
В Брянске завели дело после обнаружения тела женщины со следами укусов
Следствие возбудило уголовное дело после обнаружения тела женщины со следами укусов животных в Брянске, сообщает СУ СК России по региону.
РИА Новости 08:26
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Авто
2% мощности всего автомобиля забирает кондиционер
В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня вчера в 02:10
Театры
БДТ имени Товстоногова покажет первый в России Minecraft-спектакль
В воскресенье, 14 июня, в игровой вселенной Minecraft откроется БДТ имени Товстоногова.
Петербургский дневник вчера в 11:26
Армия и оружие
Появились кадры испытаний атомной подлодки «Князь Владимир»
Кадры испытаний новейшей атомной подводной лодки «Князь Владимир» перед приемом в состав Военно-морского флота РФ появились в Сети.
Вечерняя Москва 12 июня в 11:20
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
Авто
С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений
С 1 июля изменяться правила выдачи медицинских справок.
32CARS.ru 12 июня в 10:28
Политика
Ограничения на границе России и Украины в Крыму продолжают действовать
Кабинет министров Украины в ходе внеочередного заседания правительства 12 июня принял решение об открытии с 15 июня пунктов пропуска на границе с Крымом и в международных аэропортах страны для граждан государств, на территории которых не зарегистрировано значительного распространения коронавируса.
ТАСС вчера в 06:20
Происшествия
Гигантское пятно обнаружено на подмосковной реке Поля
В Подмосковье обнаружено огромное пятно на поверхности реки Поля. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минэкологии региона.
BFM.ru 10:45
Общество
Главный пульмонолог Минздрава прокомментировал снятие мер самоизоляции
Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что «снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно».
RT на русском 08:57
Происшествия
Молодые россияне занялись сексом посреди площади в Москве и попали на видео
Lenta.ru 09:15
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
Общество
От отелей потребуют отчета о заселении вместе неженатых людей
Роспотребнадзор рекомендует начавшим работать гостиницам и отелям заселять в один номер только членов одной семьи.
Вести.Ru 10:47
Авто
Опубликован список лучших кемперов для путешествий по России
Опубликован список лучших кемперов для путешествий по России. Рынок "домов на колёсах" изучили эксперты издания "Autonews.ru".
Piter.tv 11 июня в 13:40
Общество
Призер Игр разнес двор в Москве из-за боязни клещей и змей
Бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года в Афинах по гандболу Михаил Чипурин совершил акт вандализма в одном из дворов Москвы, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 10:38
Происшествия
В Пулково столкнулись два самолета
Коммерсантъ 07:43
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости 12 июня в 21:10
Авто
Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов
Эксперты озвучили рейтинг самых надежных кроссоверов.
Деловое.ТВ 04:33
Экономика
Северный поток-2 заработает на полную мощность – как Германия обошла ограничения ЕС
Программа правительства Германии фактически нивелирует ограничения газовой директивы ЕС, открывая перспективные возможности использования российского газопровода.
Новостной фронт 12 июня в 08:30
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
Шоу-бизнес
Пелагея стала выглядеть лучше после развода
Пелагея стала выглядеть лучше после развода Пелагея приняла участие в торжественном концерте, который был посвящен Дню России.
Экспресс газета 00:49
Общество
В Петербурге загружено более 80% коек для пациентов с коронавирусом
В Санкт-Петербурге коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 загружен более чем на 80%.
RT на русском 10:08
Общество
Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
Российская газета 02:45
Шоу-бизнес
Ширвиндт рассказал о пьяных выходках отца Ефремова
Ширвиндт отметил, что Ефремов не любил роскошь, и в пьяном состоянии объектами его агрессии становились автомобили - главный атрибут сверх-достатка в то время.
MOS.news 00:25
Политика
Японцы отреагировали на слова Путина о Курилах
Lenta.ru 09:38
Общество
Соловьев раскритиковал видеообращение Ефремова
Экономика сегодня 03:59
Шоу-бизнес
Журналисты ФАН выяснили размер гонорара Ефремова за критику властей
Журналисты издания ФАН выяснили размер гонораров Ефремова за эти выступления.
HotGeo вчера в 04:44
Энергетика
Газпром с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию
Минск, 13 июня 2020, 17:56 — REGNUM Не только криминальный скандал вокруг белорусского «Белгазпромбанка», инициированный нынешними белорусскими властями, но и задолженность белоруской стороны за поставленный газ осложняют отношения официального Минска с Газпромом.
REGNUM вчера в 10:56
Религия
Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл решил стать настоятелем главного храма Вооруженных сил РФ — собора Воскресения Христова.
BFM.ru 07:59