Финансы

ТАССТАССКурс евро на Мосбирже поднялся выше 79 рублей

В последний раз курс евро превышал отметку в 79 рублей 20 мая. Согласно данным торговой площадки на 16:40 мск, евро торговался на уровне 78,99 рубля (+1,36%), а курс доллара находился на отметке 69,55 рубля (+1,53%). Рубль слабеет вслед за снижением нефтяных котировок.
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Евро поднялся выше 79 рублей впервые с 20 мая

Интерфакс11 июня в 09:46

Курс доллара на Мосбирже вырос до 70 рублей впервые с 29 мая

ТАСС11 июня в 14:20

Рубль и нефть дешевеют: евро вновь выше 79 рублей

Вести.Ru11 июня в 10:48

Курс евро поднялся выше 79 рублей

Газета.Ru11 июня в 10:16

Курс доллара превысил майский максимум

РИА Новости11 июня в 14:55

Курс рубля рухнул

Lenta.ru11 июня в 03:13

Курс доллара превысил 69 рублей на открытии торгов

RT на русском11 июня в 03:04
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
3,2K
Общество

Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений

Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
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Политика

Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии коронавируса

Россия выходит из пандемии коронавируса уверенно и с минимальными потерями.
Известия 05:30
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Экономика

Эксперт рассказал о правилах успешного получения кредита

О правилах заключения успешной кредитной сделки гражданам рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер в воскресенье, 14 июня, в интервью агентству «Прайм».
Известия 03:05
2
Общество

Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса

Россиянам посоветовали вести здоровый образ жизни, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса.
Lenta.ru 01:58
316
Армия и оружие

Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием

У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 06:26
234
Общество

В Буденновске вспоминают жертв теракта июня 1995 года

Российская газета 02:29
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Религия

Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил России.
Российская газета 05:20
1K
Общество

Минздрав рекомендовал россиянам быть готовыми поменять планы на отдых

В конце мая председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что россиянам не следует планировать этим летом отдых за рубежом.
РБК 12 июня в 13:21
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
1,5K
Политика

Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»

«Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы всё еще ожидаем формального заявления», — отметил представитель МИД Чехии.
Известия вчера в 15:17
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Экономика

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
942
Общество

В Свердловской области подтверждено еще 254 случая коронавируса

На 14 июня в Свердловской области у 9325 человек выявлен COVID-19.
Kursk.com 03:54
1K
Футбол

«Зенит» пока не предложил Кокорину новый контракт

"Зенит" на сегодняшний день не предложил новый контракт своему футболисту Александру Кокорину, играющему на правах аренды в "Сочи", утверждает Вовsоссеr.
ProstoProSport 05:05
Политика

Болтон готовит бомбу для Трампа

Торопиться Дженни Дуркан и ее однопартийцам некуда. Время пока что работает на них, и хороших вариантов в отношении Сиэтла у Трампа нет.
Вести.Ru вчера в 15:11
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Армия и оружие

Военный летчик назвал главные преимущества Су-30СМ перед F-22 Raptor

Российский многоцелевой истребитель Су-30СМ значительно превосходит американский F-22 Raptor по ряду показателей.
ФАН 12 июня в 12:36
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Происшествия

В США полицейские при задержании убили еще одного афроамериканца

В Атланте еще один афроамериканец был убит при задержании, и там вспыхнула новая волна протестов.
Вести.Ru вчера в 18:37
266
Происшествия

Десятый больной умер от коронавируса в Липецкой области

В Липецкой области зарегистрировали десятую смерть пациента с подтвержденным COVID-19.
Обозреватель Врн 05:36
2
Хоккей

«Витязь» обменял Якупова в «Амур»

Подмосковный «Витязь» обменял Наиля Якупова, являющегося первым номером драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2012 года, в хабаровский «Амур».
RT на русском 06:25
Политика

Захарова рассказала об эмоциональных моментах на переговорах

Известия вчера в 16:29
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Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельной аварии

Российский актер Михаил Ефремов, который подозревается в смертельном ДТП, совершенном на Смоленской площади в Москве в понедельник, 8 июня, записал видеообращение.
Невские Новости 12 июня в 17:37
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Армия и оружие

Турция намерена создать две военные базы в Ливии

Деловое.ТВ 05:10
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Экономика

Лондонский суд урезал денежное содержание экс-совладельца «Траста»

Представитель банка говорил в суде, что у экс-банкира не должно быть возможности продолжать вести «роскошный образ жизни», он должен найти работу или урезать свои расходы, или сделать и то, и другое, говорил представитель «Траста» в суде.
Ведомости вчера в 09:38
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Кино

Индиана Джонс назван величайшим героем кино

Читатели журнала Empire в ходе опроса рассказали, что самым лучшим киногероем они считают бесстрашного археолога и центрального персонажа знаменитой франшизы Индиана Джонса.
Петербургский дневник 11 июня в 19:55
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Фигурное катание

Плющенко и Трусова исполнили совместный прыжок

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко вместе со своей подопечной фигуристкой Александрой Трусовой исполнил совместный прыжок.
News.ru 05:32
Единоборства

Агапова победила Сайферс в дебютном поединке в UFC

Агапова пыталась пробиться в UFC еще в 2019 году, но за право выступать под эгидой главной бойцовской лиги планеты она в рамках претенденской серии Даны Уайта уступила Трэйси Кортес.
Газета.Ru 05:40
Политика

Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что задержанные по делу Белгазпромбанка дают признательные показания, в том числе и против бывшего руководителя банка и кандидата на президентский пост Виктора Бабарико.
Коммерсантъ 04:52
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Футбол

В АПЛ выявили еще двух заразившихся коронавирусом

АПЛ сообщила о результатах нового этапа тестирования на коронавирус. Восьмая волна проверок на зараженных прошла 11 и 12 июня.
Metaratings 01:55
Общество

На Сахалине больше 300 человек заразились коронавирусом

Прирост за последние сутки составил 22 человека, в итоге в общем списке инфицированных стало уже 313 человек.
АСТВ 12 июня в 03:52
2
Общество

Кабмин утвердил положение о реестре социально ориентированных НКО

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил положение о формировании социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО).
RT на русском 06:15
Как работают Яндекс.Новости?
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