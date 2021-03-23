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Курс доллара вырос до 74,98 рубля

Во вторник, 22 марта, на открытии торгов Московской биржи курс доллара по сравнению с вечерними показателями прошлого дня вырос на 4 копейки. Так, он составил 74,98 рубля.В источнике
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Торги на Мосбирже стартовали с укрепления доллара и евро

Экономика сегодня03:25

Курс рубля к евро и доллару снизился

РИА Новостивчера в 00:06

Рубль ускоряет падение вслед за нефтью

ПРАЙМ03:42

Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов вслед за нефтью и ухудшением внешней конъюнктуры

Финмаркет01:38

Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов вслед за нефтью

Интерфакс00:19

Курс евро поднялся до 89 рублей впервые с 5 марта

РЕН ТВвчера в 09:16

Рубль ослаб на фоне сообщений о падении цен на нефть

News.ru01:41
Интересное

«Вашингтон» победил «Рейнджерс», Овечкин ответил дублем на гол Панарина

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» одержал волевую победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 2:1. Счет в матче открыли синерубашечники в большинстве усилиями вернувшегося с незапланированного отпуска Артемия Панарина, для которого эта шайба стала восьмой в сезоне.
Спорт день за днем20 марта в 01:47

«Еноты» завелись на Лубянке

Следственным управлением СКР по Краснодарскому краю завершены следственные действия по делу в отношении бывшего сотрудника московского управления ФСБ Александра Мрищука, обвиняемого в организации преступного сообщества из бойцов организации «Единые народные общинные товарищества» (известна как ЧВК «ЕНОТ корп.»), бандитизме и других преступлениях.
Коммерсантъ17:54

Военнослужащие ВСУ отказываются выполнять приказы командиров в Донбассе

Как стало известно EVO-RUS.COM, со ссылкой на собственный источник, украинские военные на территории Донбасса не хотят выполнять приказы своих командиров и массово отказываются обстреливать самопровозглашенные ДНР и ЛНР.
Evo-rus.com01:24