В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» одержал волевую победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 2:1. Счет в матче открыли синерубашечники в большинстве усилиями вернувшегося с незапланированного отпуска Артемия Панарина, для которого эта шайба стала восьмой в сезоне.
Следственным управлением СКР по Краснодарскому краю завершены следственные действия по делу в отношении бывшего сотрудника московского управления ФСБ Александра Мрищука, обвиняемого в организации преступного сообщества из бойцов организации «Единые народные общинные товарищества» (известна как ЧВК «ЕНОТ корп.»), бандитизме и других преступлениях.
Как стало известно EVO-RUS.COM, со ссылкой на собственный источник, украинские военные на территории Донбасса не хотят выполнять приказы своих командиров и массово отказываются обстреливать самопровозглашенные ДНР и ЛНР.