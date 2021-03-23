«Вашингтон» победил «Рейнджерс», Овечкин ответил дублем на гол Панарина

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» одержал волевую победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 2:1. Счет в матче открыли синерубашечники в большинстве усилиями вернувшегося с незапланированного отпуска Артемия Панарина, для которого эта шайба стала восьмой в сезоне.