Финансы
Ньюс-ННКурс доллара превысил отметку в 69 рублей
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Происшествия
На рынке в Екатеринбурге произошла перестрелка
На рынке в Екатеринбурге ссора двух мужчин переросла в перестрелку.
RT на русском 11:18
Кино
Опубликован трейлер финального сезона сериала «Тьма» от Netflix
Сегодня, 12 июня, на официальном YouTube-канале стримингового сервиса Netflix вышел трейлер третьего и последнего сезона сериала «Тьма».
RuNews24.ru вчера в 07:23
Происшествия
Землетрясение зафиксировали у острова Святой Елены
REGNUM 11 июня в 22:16
Происшествия
Семья Сергея Захарова не приняла извинений Ефремова
Семья Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП, произошедшего по вине актера Михаила Ефремова, не приняла извинений артиста.
Известия 12:07
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
У России есть основания опасаться вторжения НАТО, ведь на протяжении последних столетий страна подвергалась нападениям со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и даже США.
РИА Новости вчера в 21:10
Общество
Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор
Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
Московский Комсомолец вчера в 15:41
Общество
В Лондоне начались столкновения протестующих с полицией
Ранее движение за права чернокожих Black Lives Matter (BLM) планировало провести в субботу, 13 июня, в Лондоне очередной - уже четвертый по счету - митинг, однако после того, как объединения футбольных болельщиков заявили, что приедут в выходные в столицу и защитят от вандалов памятники и полицию, акция была отменена.
РИА Новости 11:24
Армия и оружие
Трамп рассказал о новой гиперзвуковой ракете
Президент США Дональд Трамп заявил, что новейшие гиперзвуковые ракеты США с расстояния 1600 километров смогут поразить цель диаметром около 70 сантиметров.
РИА Новости 12:18
Политика
НАТО предоставило Украине статус партнера с расширенными возможностями
Североатлантический альянс в пятницу, 12 июня, предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями.
Известия вчера в 11:14
Происшествия
Запашный отметил растерянность Ефремова на его видеообращении
Народные новости 01:18
Политика
Сестра Ким Чен Ына анонсировала «следующий шаг» КНДР в отношении Сеула
Корейская Народная Демократическая Республика в ближайшее время предпримет "следующий шаг" в отношении Сеула, заявила первый заместитель директора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, являющаяся младшей сестрой лидера страны Ким Чены Ына.
Газета.Ru 10:12
Происшествия
Боец Шлеменко обнаружил в Иртыше тело утонувшего мужчины
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко в своем Instagram рассказал об обнаруженном им в Иртыше теле неизвестного утонувшего мужчины.
Lenta.ru 09:50
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru вчера в 19:47
Политика
Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет
Крылатые ракеты, которые использовались в атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) компании Saudi Aramco, оказались иранского происхождения.
Lenta.ru вчера в 01:59
Происшествия
Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье
Вести.Ru вчера в 08:45
Происшествия
В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте
Скончался студент СПбГУ Владислав Голиков, получивший пулевое ранение головы на Невском проспекте в Петербурге, сообщили в пресс-службе вуза.
РИА Новости 10:56
Общество
Гидрометцентр ожидает возвращения жары в европейскую часть РФ
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о прогнозе погоды на территории европейской части России.
Газета.Ru вчера в 20:33
Общество
В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений
Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM 10:30
Происшествия
Ефремова допросили в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков
Российский актер Михаил Ефремов был допрошен по делу о сбыте наркотиков. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МВД.
Газета.Ru 11 июня в 14:19
Общество
Экс-командующий ВДВ призвал Киркорова извиниться за видео о десантниках
Российскому певцу Филиппу Киркорову следует извиниться за опубликованное в социальных сетях видео о десантниках и удалить его со всех площадок.
Известия 11:23
Политика
В офисе Зеленского выявлена вспышка коронавируса
В офисе украинского президента Владимира Зеленского выявлена крупная вспышка коронавируса, передает портал "Страна.ua" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Газета.Ru 10:49
Здоровье
Росстат опубликовал данные о смертности от коронавируса за апрель
Коронавирус стал причиной смерти 1660 человек в апреле, сообщили в Росстате.
РИА Новости 11:30
Политика
Лавров и Шойгу 14 июня посетят Турцию
"В соответствии с договоренностями, достигнутыми между президентами РФ Владимиром Путиным и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, министры иностранных дел и обороны России Лавров и Шойгу 14 июня прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес", - информировали в министерстве.
ТАСС 10:35
Политика
Трамп заявил, что США больше не будут «решать чужие конфликты»
Американские военные больше не будут восстанавливать другие страны и "решать чужие конфликты", заявил президент Дональд Трамп.
РИА Новости 11:58
Политика
ГП «Антонов» было раскритиковано за отказ закупать детали через Boeing
Предприятие «Антонов» было подвергнуто критике за отказ закупать детали российского производства через корпорацию Boeing, 12 июня сообщает украинское информационно-консалтинговое агентство Defense Express.
ИА Красная Весна 08:35
Политика
Украина отменила временный запрет на въезд для иностранцев
Как сообщает Госпогранслужба Украины, утратило силу распоряжение правительства страны о временном запрете въезда на Украину иностранцев.
RT на русском 07:42
Происшествия
В Париже акция против произвола полиции переросла в беспорядки
Российская газета 11:16
Гаджеты
В США рассказали о вреде санкций против Huawei для самих американцев
Американские компании рассказали о вреде для себя санкций против Huawei.
Ferra вчера в 10:48