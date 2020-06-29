Финансы
КомпанияКурс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с 15 июня
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 70 рублей впервые с 15 июня. На открытии курс доллара составлял 69,83 рубля. По состоянию на 12:34 по московскому времени, доллар торгуется по 70,1 рубля (+0,42% с предыдущей сессии).
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Рубль вечером продолжает дешеветь к доллару и евро на фоне снижения валют ЕМ
Финмаркет29 июня в 12:33
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Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Российская газета вчера в 06:54
Культура
Умер российский актер Виктор Проскурин
Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда.
Газета.Ru вчера в 19:17
Футбол
«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ
Московский «Локомотив» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 25-го тура чемпионата России.
Коммерсантъ вчера в 13:19
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
Шоу-бизнес
Жорин резко ответил на слова Костенко о клевете про алименты Тарасова
Политическая Экспертиза 28 июня в 05:53
Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Как сообщает РБК, действующий президент Украины Владимир Зеленский может стать последним президентом в истории страны.
CT news вчера в 05:32
Футбол
Роналду показал новую прическу и был высмеян фанатами
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду показал в Instagram фото новой прически и был высмеян пользователями сети в комментариях.
Lenta.ru вчера в 00:58
Происшествия
Адвокат Ефремова ответил на появление нового потерпевшего в деле о ДТП
РИА Новости вчера в 23:17
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru 29 июня в 08:52
Общество
В Москве за сутки умерли еще 35 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли еще 35 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.
Комсомольская правда вчера в 16:22
Экономика
С начала июля в России тарифы за «коммуналку» вырастут на 4 %
В Петербурге коммунальные платежи станут дороже на 3,8 %. С 1 июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
Невские Новости вчера в 17:57
Общество
Режим общей самоизоляции отменили в Новосибирской области с 1 июля
В Новосибирской области отменили режим общей самоизоляции, об этом сообщается на сайте правительства региона.
АиФ Новосибирск вчера в 22:46
Общество
Ярилин день или Макушку лета по народному календарю отмечают 1 июля
Первый день июля наши предки посвящали богу Яриле.
Телепорт вчера в 12:55
Политика
Путин призвал россиян проголосовать по поправкам в Конституцию
Путин выступил в преддверии голосования, сегодня, 30 июня, с обращением к гражданам принять участие в голосовании, поскольку голос каждого имеет значимость.
CT news вчера в 08:55
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Происшествия
Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка
Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими.
РБК вчера в 10:10
Политика
NYT опубликовала новую статью о «сговоре» России с талибами
Ранее газета со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане, и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом.
РИА Новости вчера в 16:53
Авто
Автомобили с пробегом в Японии подешевели более чем на 40%
Некоторые модели и вовсе упали в цене в два раза.
Tvoe-avto.com вчера в 13:12
Происшествия
Замглавы управления Генпрокуратуры уволили после нападения на полицию
Генеральный прокурор Игорь Краснов уволил замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности ведомства Игоря Мыльникова после того, как он напал на полицейского.
РБК вчера в 23:13
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК вчера в 03:08
Экономика
Nasdaq снова закрылся выше 10 000 пунктов
Индекс Dow Jones вырос на 217,08 пункта (0,85%), до 25 812,88 пункта, диапазон индекса составил от 25 475,14 до 25 905,38 пункта.
REGNUM вчера в 16:31
Происшествия
В Доме культуры в Гусь-Хрустальном ликвидировали открытое горение
"В 03.00 произошла ликвидация открытого горения", - приводит сообщение МЧС "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 20:29
Футбол
Дубль Фернандеша помог «МЮ» крупно обыграть «Брайтон» в матче АПЛ
"Манчестер Юнайтед" нанес крупное поражение "Брайтону" в выездном матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости вчера в 17:19
Происшествия
В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже
Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
ТАСС вчера в 09:33
Киберспорт
2 июля Ubisoft представит свою королевскую битву
Компания Ubisoft запустила сайт Hyper Scape — футуристичной королевской битвы.
Матч ТВ вчера в 05:03
Гаджеты
Huawei вновь стал мировым лидером по продаже смартфонов
Китайский бренд обошел в рейтинге Samsung на 0,1%. Компания Huawei удержала первое место в рейтинге лидеров мирового рынка смартфонов.
Деловое.ТВ вчера в 13:03
Общество
Жертвы Харви Вайнштейна получат $19 млн
Пострадавшие от голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна получат в общей сложности около $19 млн, говорится в заявлении генпрокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс.
Газета.Ru вчера в 23:44
Гаджеты
Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12
Китайская компания Xiaomi начинает распространять стабильную версию MIUI 12 для своих первых смартфонов.
Evo-rus.com вчера в 09:39
Футбол
Соболев выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч РПЛ с ЦСКА
RT на русском вчера в 12:36
Космос
NASA объявило конкурс на создание лунного туалета
В 2024 году NASA в рамках программы «Артемида», целью которой является отправка астронавтов на Луну, объявило конкурс на создание лунного туалета.
Радио Комсомольская правда вчера в 11:58