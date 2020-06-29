Финансы
КомпанияКурс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с 15 июня
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 70 рублей впервые с 15 июня. На открытии курс доллара составлял 69,83 рубля. По состоянию на 12:34 по московскому времени, доллар торгуется по 70,1 рубля (+0,42% с предыдущей сессии).
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Экономика
Мишустин расширил список пострадавших от пандемии отраслей
Премьер-министр Михаил Мишустин включил пассажирские перевозки железнодорожным и морским транспортом в список отраслей, которые пострадали от пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 04:10
Общество
В Китае вакцину от COVID-19 одобрили для военного использования
Пекин, 29 июня 2020, 15:32 — REGNUM Военное использование разрешено в Китае для рекомбинантной вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной китайскими специалистами.
REGNUM 08:32
Здоровье
Ни один пляж в Саратовской области не получил санэпидзаключение
"Число пациентов на амбулаторном лечении превышает число тех, кто находится на стационаре", - уточнил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.
Взгляд-инфо 05:39
Общество
Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале
Наталья Поклонская, которая является заместителем председателя Государственной думы по международным делам, заявила, что инцидент с Собчак, произошедший в уральском монастыре, вызвал у нее сожаление.
CT news 07:00
Общество
Казахстан вернется к жесткому карантину из-за коронавируса
Токаев поручил чиновникам в течение двух дней проработать и представить предложение «по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте-мае текущего года».
Lenta.ru 08:45
Политика
Через банк «Газпрома» в Белоруссии отмыли 640 млн долларов
Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал об отмывании через «дочку» банка «Газпрома» – Белгазпромбанк – 640 млн долларов.
Капитал страны 07:34
Экономика
Греф ожидает укрепления рубля к доллару к концу 2020 года
Российский рубль должен укрепиться к концу года, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
Коммерсантъ 04:06
Здоровье
Эксперты назвали продукты для очищения легких от вредной слизи
Издание «Медикфорум», на основе исследований европейских пульмонологов, перечислило популярные продукты, которые могут содействовать очищению легких, улучшают их защиту от воздействия грязного воздуха и помогают лучше дышать.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 05:18
Общество
Лучшие снимки НЛО за последние 40 лет сделали в Польше
Уфологи Филипп Мэнтл и Джейсон Гливс считают, что это лучшие по качеству снимки за последние 40 лет.
LentaChel.ru 07:30
Политика
Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы
Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС РФ, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08:24
Общество
Суд приговорил экс-премьера Франции к 5 годам тюрьмы
Суд приговорил экс-премьера Франции Француа Фийона к пяти годам тюрьмы по делу о финансовых нарушениях, сообщает BFM TV.
Газета.Ru 08:50
Кино
Netflix начал работу над приквелом сериала «Ведьмак»
В понедельник, 29 июня, стало известно о том, что Netflix начал работу над приквелом сериала "Ведьмак".
Piter.tv 08:32
Экономика
Мишустин подписал постановление об увеличении размера льготной ипотеки
Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, увеличивающее максимальный размер суммы по программе льготной ипотеки под 6,5%. Об этом он сообщил в ходе совещания с вице-премьерами.
РБК 08:29
Общество
Путин и Лукашенко вместе откроют мемориал во Ржеве
Комсомольская правда 08:28
Шоу-бизнес
Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу
Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор 06:56
Общество
В ЦИК получили 115 жалоб на голосование по поправкам в Конституцию
РИА "Новости" В ЦИК поступило 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию.
РЕН ТВ вчера в 10:21
Общество
В Челябинской области заработали летние кафе и фитнес-центры
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ряда ограничений, связанных с пандемией COVID-19.
Российская газета 03:45
Общество
Волочкову оштрафовали за поездку в Дивеево и нарушение карантина
Танцовщице Анастасии Волочковой выписали штраф за то, что она посетила монастырь в закрытом на карантин поселке Дивеево (Нижегородская область).
Вести.Ru 07:51
Общество
Работающие пенсионеры в России получат по 12 тыс. рублей в июне
Некоторым представителям некоторых категорий работающих пенсионеров будут выплачено дополнительно по 12 000 рублей.
Live24 04:55
Армия и оружие
В МИД Украины призвали «ментально готовиться» к «вторжению» РФ
Киев, 29 июня 2020, 15:05 — REGNUM Украине следует быть ментально готовой к «российскому вторжению», которое может произойти в ближайшей перспективе, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар 29 июня в интервью «Интерфакс Украина».
REGNUM 08:05
Политика
Глава УПЦ требует от Константинопольского патриарха новый томос
Подписание томоса со стороны Константинополя произошло с нарушением всех фундаментальных канонических церковных правил, заявила каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата.
Вести.Ru 08:03
Общество
РСА запустил новую электронную базу данных ОСАГО
Российский союз автостраховщиков (РСА) объявил о запуске новой автоматизированной информационной системы (АИС) ОСАГО.
Право.ру 05:11
Авто
Обновленный кроссовер Audi Q5 получил более злободневный дизайн
Европейское отделение Audi опубликовало первые сведения об обновленном кроссовере Q5.
5 колесо 08:09
Общество
Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах
Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55
Общество
В Волгоградской области пробный ЕГЭ прошел без присутствия учащихся
В этом году в Волгоградской области более 10 тыс. старшеклассников собираются сдавать ЕГЭ.
Волгоградская правда 03:21
Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
Учитель подчеркнул, что Асмус прекрасно с ней справилась.
Evo-rus.com 01:38
Происшествия
Верховный суд Дагестана рассмотрит дело Зявы Махачкалинского
Завершено расследование уголовного дела в отношении вора в законе из Дагестана Зиявудина Абдулхаликова (Зявы Махачкалинского), обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии.
Obzor.io 08:03
Общество
В Москве выставили на продажу танк Т-34-85
В Москве на продажу выставили отреставрированный танк Т-34-85. Соответствующее объявление появилось на Avito.
Мослента 07:31