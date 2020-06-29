Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 70 рублей впервые с 15 июня. На открытии курс доллара составлял 69,83 рубля. По состоянию на 12:34 по московскому времени, доллар торгуется по 70,1 рубля (+0,42% с предыдущей сессии).

Курс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с 15 июня

Экономика Мишустин расширил список пострадавших от пандемии отраслей Премьер-министр Михаил Мишустин включил пассажирские перевозки железнодорожным и морским транспортом в список отраслей, которые пострадали от пандемии коронавируса. 62

Общество Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале Наталья Поклонская, которая является заместителем председателя Государственной думы по международным делам, заявила, что инцидент с Собчак, произошедший в уральском монастыре, вызвал у нее сожаление. 1,6K

Общество Казахстан вернется к жесткому карантину из-за коронавируса Токаев поручил чиновникам в течение двух дней проработать и представить предложение «по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте-мае текущего года». 1

Здоровье Эксперты назвали продукты для очищения легких от вредной слизи Издание «Медикфорум», на основе исследований европейских пульмонологов, перечислило популярные продукты, которые могут содействовать очищению легких, улучшают их защиту от воздействия грязного воздуха и помогают лучше дышать. 27

Политика Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС РФ, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 416

Общество Суд приговорил экс-премьера Франции к 5 годам тюрьмы Суд приговорил экс-премьера Франции Француа Фийона к пяти годам тюрьмы по делу о финансовых нарушениях, сообщает BFM TV.

Кино Netflix начал работу над приквелом сериала «Ведьмак» В понедельник, 29 июня, стало известно о том, что Netflix начал работу над приквелом сериала "Ведьмак".

Экономика Мишустин подписал постановление об увеличении размера льготной ипотеки Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, увеличивающее максимальный размер суммы по программе льготной ипотеки под 6,5%. Об этом он сообщил в ходе совещания с вице-премьерами. 17

Шоу-бизнес Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу. 49

Армия и оружие В МИД Украины призвали «ментально готовиться» к «вторжению» РФ Киев, 29 июня 2020, 15:05 — REGNUM Украине следует быть ментально готовой к «российскому вторжению», которое может произойти в ближайшей перспективе, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар 29 июня в интервью «Интерфакс Украина». 1

Политика Глава УПЦ требует от Константинопольского патриарха новый томос Подписание томоса со стороны Константинополя произошло с нарушением всех фундаментальных канонических церковных правил, заявила каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата.

Авто Обновленный кроссовер Audi Q5 получил более злободневный дизайн Европейское отделение Audi опубликовало первые сведения об обновленном кроссовере Q5.

Общество Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года. 417

Происшествия Верховный суд Дагестана рассмотрит дело Зявы Махачкалинского Завершено расследование уголовного дела в отношении вора в законе из Дагестана Зиявудина Абдулхаликова (Зявы Махачкалинского), обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии. 4