Финансы
КомпанияКурс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с 15 июня
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 70 рублей впервые с 15 июня. На открытии курс доллара составлял 69,83 рубля. По состоянию на 12:34 по московскому времени, доллар торгуется по 70,1 рубля (+0,42% с предыдущей сессии).
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Происшествия
Пожар в доме на северо-востоке Москвы потушен
RT на русском 07:40
Общество
На Южном Урале разрешили работу летних кафе и фитнес-центров
В Челябинской области возобновят свою работу летние кафе, фитнес-центры и зоопарки, закрытые из-за пандемии коронавируса.
УралПолит.Ru 04:34
Происшествия
В Дагестане перед судом предстанет «вор в законе»
Дагестанский «вор в законе» обвиняется в «занятии высшего положения в преступной иерархии» с 1990 года.
РИА Дербент 06:39
Происшествия
Прокурор попросил освободить экс-главбуха Серебренникова
Прокуратура попросила приговорить экс-бухгалтера «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова Нину Масляеву к 2 годам и 3 месяцам колонии и освободить от наказания в связи с отбытием этого срока на стадии следствия.
RT на русском 07:25
Политика
Журналисты требуют независимого расследования катастрофы в Норильске
Сотрудники редакций СМИ из разных регионов страны, входящие в объединение Синдикат-100 требуют, чтобы СКР обратил внимание на ситуацию, складывающуюся вокруг расследования экологической катастрофы на Таймыре.
Znak.com 02:09
Кино
Цветных персонажей в «Симпсонах» перестанут озвучивать белые актеры
Создатели американского мультсериала "Симпсоны" заявили, что белые актеры больше не будут озвучивать темнокожих персонажей.
Piter.tv 02:19
Политика
Лукашенко назвал Минск единственным союзником Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что Россия не хочет потерять республику, так как Минск остался единственным союзником Москвы.
RT на русском 01:19
Происшествия
В Хельсинки один человек пострадал при взрыве в театре
В столице Финляндии произошел взрыв в Городском театре Хельсинки, пострадал один человек, сообщили в полиции.
Интерфакс 07:15
Шоу-бизнес
Шнуров посвятил матерный стих нападению на Собчак в монастыре
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал матерное стихотворение, которое посвятил нападению на телеведущую Ксению Собчак и ее съемочную команду в монастыре в Екатеринбурге.
Peterburg2.ru вчера в 08:47
Общество
Китай начинает тестировать на военных вакцину от коронавируса
Китайская фармацевтическая компания CanSino Biologics сообщила, что получила одобрение властей на начало испытания своей вакцины против COVID-19 на военных.
Коммерсантъ 05:40
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
Кино
В России завершаются съемки второй части фильма «Шугалей»
В сентябре этого года состоится премьера второй части фильма «Шугалей», повествующего о захвате российских социологов в ливийский плен.
KM.ru 06:28
Происшествия
В Перми учителя осудили за насилие над школьницей
Суд приговорил школьного учителя из Перми к 9,5 годам колонии за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, сообщили РИА Новости в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда.
РИА Новости 07:35
Технологии
Соцсеть TikTok подозревают в слежке за пользователями
Популярную социальную сеть TikTok подозревают в слежке за пользователями.
Evo-rus.com 04:44
Общество
ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке
Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращении в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева.
Ведомости 06:34
Экономика
Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой и внуком
Телеведущая Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой Машей и внуком Лёвой - сыном своего старшего сына Жана.
Аргументы недели 27 июня в 13:09
Транспорт
Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
Движение по участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от Можайского до Новорижского шоссе открыто.
Коммерсантъ 03:50
Общество
Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах
Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55
Политика
СМИ Китая оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы
Китайское издание заявило, что на параде Победы в Москве были продемонстрированы новые версии "смертоносных машин".
Газета.Ru 02:19
Общество
В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 06:13
Армия и оружие
Отремонтированный крейсер «Адмирал Нахимов» передадут ВМФ в 2022 году
Ремонт крейсера «Адмирал Нахимов» планируется завершить в 2022 году, угрозы срыва сроков нет, сообщил гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
ТК Звезда 06:44
Общество
В ЦИК получили 115 жалоб на голосование по поправкам в Конституцию
РИА "Новости" В ЦИК поступило 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию.
РЕН ТВ вчера в 10:21
Общество
В «Роскосмосе» назвали стоимость ракеты «Ангара»
Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на финансовый отчет Центра Хруничева за 2019 год пришел к выводу, что производство одной ракеты-носителя "Ангара-А5" стоит 7 млрд руб. Это в три раза дороже, чем производство "Протон-М".
РБК 06:09
Общество
В Свердловской области прошла пробная сдача ЕГЭ без выпускников
Сегодня, 29 июня, в Свердловской области состоялся пробный экзамен в рамках основного периода сдачи ЕГЭ.
Уральский меридиан 02:41
Политика
В России заявили о возможности поездок за границу через Белоруссию
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал информацию о том, что россияне выезжают за границу через Белоруссию.
Lenta.ru 05:03