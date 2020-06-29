Финансы

КомпанияКомпанияКурс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с 15 июня

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 70 рублей впервые с 15 июня. На открытии курс доллара составлял 69,83 рубля. По состоянию на 12:34 по московскому времени, доллар торгуется по 70,1 рубля (+0,42% с предыдущей сессии).
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Евро поднялся выше 79 рублей впервые с 16 июня

Говорит Москва04:56

Биржевой курс доллара превысил 70 рублей

Банки.ру04:13

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 70 рублей

ТАСС04:15

Курс валют сегодня: рубль падает на торгах

Свободная Пресса04:25

Рубль снижается к евро в начале торгов

RT на русском03:03

Евро поднялся выше 79 рублей впервые с 16 июня

Интерфакс04:44

Курс доллара превысил ₽70 впервые с 15 июня

РБК04:40
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Происшествия

Пожар в доме на северо-востоке Москвы потушен

RT на русском 07:40
276
Общество

На Южном Урале разрешили работу летних кафе и фитнес-центров

В Челябинской области возобновят свою работу летние кафе, фитнес-центры и зоопарки, закрытые из-за пандемии коронавируса.
УралПолит.Ru 04:34
11
Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении

Известия 05:15
855
Происшествия

В Дагестане перед судом предстанет «вор в законе»

Дагестанский «вор в законе» обвиняется в «занятии высшего положения в преступной иерархии» с 1990 года.
РИА Дербент 06:39
3
Происшествия

Прокурор попросил освободить экс-главбуха Серебренникова

Прокуратура попросила приговорить экс-бухгалтера «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова Нину Масляеву к 2 годам и 3 месяцам колонии и освободить от наказания в связи с отбытием этого срока на стадии следствия.
RT на русском 07:25
4
Политика

Журналисты требуют независимого расследования катастрофы в Норильске

Сотрудники редакций СМИ из разных регионов страны, входящие в объединение Синдикат-100 требуют, чтобы СКР обратил внимание на ситуацию, складывающуюся вокруг расследования экологической катастрофы на Таймыре.
Znak.com 02:09
5
Кино

Цветных персонажей в «Симпсонах» перестанут озвучивать белые актеры

Создатели американского мультсериала "Симпсоны" заявили, что белые актеры больше не будут озвучивать темнокожих персонажей.
Piter.tv 02:19
247
Политика

Лукашенко назвал Минск единственным союзником Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что Россия не хочет потерять республику, так как Минск остался единственным союзником Москвы.
RT на русском 01:19
1,2K
Происшествия

В Хельсинки один человек пострадал при взрыве в театре

В столице Финляндии произошел взрыв в Городском театре Хельсинки, пострадал один человек, сообщили в полиции.
Интерфакс 07:15
1
Шоу-бизнес

Шнуров посвятил матерный стих нападению на Собчак в монастыре

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал матерное стихотворение, которое посвятил нападению на телеведущую Ксению Собчак и ее съемочную команду в монастыре в Екатеринбурге.
Peterburg2.ru вчера в 08:47
79
Общество

Китай начинает тестировать на военных вакцину от коронавируса

Китайская фармацевтическая компания CanSino Biologics сообщила, что получила одобрение властей на начало испытания своей вакцины против COVID-19 на военных.
Коммерсантъ 05:40
Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
25
Кино

В России завершаются съемки второй части фильма «Шугалей»

В сентябре этого года состоится премьера второй части фильма «Шугалей», повествующего о захвате российских социологов в ливийский плен.
KM.ru 06:28
3
Происшествия

В Перми учителя осудили за насилие над школьницей

Суд приговорил школьного учителя из Перми к 9,5 годам колонии за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, сообщили РИА Новости в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда.
РИА Новости 07:35
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Технологии

Соцсеть TikTok подозревают в слежке за пользователями

Популярную социальную сеть TikTok подозревают в слежке за пользователями.
Evo-rus.com 04:44
12
Общество

ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке

Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращении в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева.
Ведомости 06:34
269
Экономика

Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
965
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой и внуком

Телеведущая Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой Машей и внуком Лёвой - сыном своего старшего сына Жана.
Аргументы недели 27 июня в 13:09
7
Гаджеты

Xiaomi выпустит премиальные телевизоры со 120-герцевыми экранами OLED

Evo-rus.com 05:27
1
Транспорт

Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

Движение по участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от Можайского до Новорижского шоссе открыто.
Коммерсантъ 03:50
74
Общество

Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах

Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55
396
Политика

СМИ Китая оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы

Китайское издание заявило, что на параде Победы в Москве были продемонстрированы новые версии "смертоносных машин".
Газета.Ru 02:19
38
Общество

В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 06:13
36
Армия и оружие

Отремонтированный крейсер «Адмирал Нахимов» передадут ВМФ в 2022 году

Ремонт крейсера «Адмирал Нахимов» планируется завершить в 2022 году, угрозы срыва сроков нет, сообщил гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
ТК Звезда 06:44
Происшествия

В Тульской области найдено тело пропавшей 13-летней девочки

REGNUM 00:35
88
Общество

В ЦИК получили 115 жалоб на голосование по поправкам в Конституцию

РИА "Новости" В ЦИК поступило 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию.
РЕН ТВ вчера в 10:21
3,1K
Автоспорт

«Мерседес» представил новую ливрею болида в знак борьбы против расизма

РИА Новости 06:28
Общество

В «Роскосмосе» назвали стоимость ракеты «Ангара»

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на финансовый отчет Центра Хруничева за 2019 год пришел к выводу, что производство одной ракеты-носителя "Ангара-А5" стоит 7 млрд руб. Это в три раза дороже, чем производство "Протон-М".
РБК 06:09
767
Общество

В Свердловской области прошла пробная сдача ЕГЭ без выпускников

Сегодня, 29 июня, в Свердловской области состоялся пробный экзамен в рамках основного периода сдачи ЕГЭ.
Уральский меридиан 02:41
1
Политика

В России заявили о возможности поездок за границу через Белоруссию

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал информацию о том, что россияне выезжают за границу через Белоруссию.
Lenta.ru 05:03
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