Финансы
Rambler News ServiceКурс доллара превысил 70 руб. на фоне снижения цен на нефть
Курс доллара впервые с 15 июня превысил 70 руб. на фоне снижения мировых цен на нефть, свидетельствуют биржевые данные. По состоянию 11:02 по московскому времени курс доллара вырос на 25 коп. по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии и составил 70,05 руб.
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 18:13, Ашберн
Политика
Названо место России в числе наследников США в мировом лидерстве
Наследниками США в мировом лидерстве могут стать Россия, Индия и Китай.
Lenta.ru 15:46
Футбол
Форвард дрезденского «Динамо» Еремеефф может перейти в «Ростов»
Нападающий дрезденского "Динамо" Александер Еремеефф может продолжить карьеру в России.К 26-летнему футболисту проявляет интерес "Ростов".
Soccer.ru 16:02
Здоровье
Россиян предупредили о росте числа диабетиков после эпидемии
Заведующая кафедрой эндокринологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Минздрава РФ Татьяна Демидова сообщила, что распространение коронавируса приведет к резкому приросту числа диабетиков в стране.
ФедералПресс вчера в 22:43
Политика
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 июня, подписал указ, согласно которому граждане, прибывающие в запасе, призываются на военные сборы.
Известия 12:21
Футбол
«Хетафе» победил «Реал Сосьедад» в матче чемпионата Испании по футболу
Футболисты "Хетафе" обыграли "Реал Сосьедад" в домашнем матче 32-го тура чемпионата Испании.
ТАСС Спорт 17:58
Здоровье
С Covid-19 на Камчатке в основном умирают пожилые люди – Минздрав
На Камчатке наблюдается плохая тенденция к увеличению числа больных коронавирусом в возрасте 65 плюс, среди пожилых людей также и самая высокая смертность от этой инфекции, сообщила на брифинге врио министра здравоохранения края Елена Сорокина.
КамИНФОРМ 01:04
Шоу-бизнес
Галина Боб показала пухленький живот в купальнике
Wday.ru вчера в 11:30
Политика
ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января
Совет Евросоюза продлил на полгода, до 31 января 2021 года, секторальные экономические санкции против России, введенные в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, из-за невыполнения минских соглашений по Донбассу.
Коммерсантъ 11:00
Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
Туристические операторы Coral Travel, «Интурист», PEGAS Touristik, TEZ Tour и ANEX Tour начали отменять брони на июль из-за неопределенности со сроком снятия ограничений по COVID-19.
Городовой 14:57
Общество
Сотрудников ПФР попросили не акцентировать внимание на выплатах 1 июля
Совещание проводилось в дистанционном формате и Топилин, обращаясь к региональным руководителям, требовал никак не подчеркивать в общении со СМИ, что выплаты будут назначены именно 1 июля.
Собеседник вчера в 06:35
Футбол
«Беневенто» досрочно вышел в высший дивизион чемпионата Италии
"Беневенто" набрал 76 очков и гарантировал себе первое место в турнирной таблице чемпионата, а вместе с ним и путевку в серию А. Последний и единственный раз "Беневенто" играл в высшем дивизионе чемпионата Италии в сезоне-2017 / 18.
РИА Новости 17:17
Политика
Владимир Путин откроет Ржевский мемориал Советскому солдату
Tverigrad.ru 09:20
Политика
Белый дом подверг критике освещение NYT утверждений о России и талибах
Белый дом подверг резкой критике освещение газетой The New York Times утверждений о приписываемой России готовности выплачивать денежные вознаграждения афганским боевикам за убийства американских военнослужащих.
ТАСС 15:41
Общество
Старт 1 сентября: в России вернут дистанционное обучение
Напомним, что в связи с эпидемией коронавируса в этом году власти рекомендовали переводить школьников на дистанционное обучение еще 14 марта.
Primpress.ru вчера в 16:30
Футбол
РФС отменил правило об исключении клуба из РПЛ при двух неявках
Статья дисциплинарного регламента об исключении клуба из РПЛ за два технических поражения, была убрана временно.
ProstoProSport 13:55
Шоу-бизнес
Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева стала мамой в четвертый раз
A post shared by Sasha Zvereva (@sashazvereva) on Jun 1, 2020 at 11:08pm PDT Для экс-солистки группы «Демо» этот ребенок стал уже четвертым.
MedikForum.ru 11:36
Происшествия
Пожар неизвестного происхождения вызвал задымление на юге Петербурга
Московский Комсомолец 17:47
Политика
Президент Косова покинет пост, если его обвинит Гаагский трибунал
Спецпрокуратура международного суда по преступлениям в Косово предъявила Тачи обвинения в преступлениях против человечности и в военных преступлениях, совершенных в период конфликта в сербском автономном крае в 1998-1999 годах.
Интерфакс 17:06
Наука
В Тихом океане найдены новые виды гигантских одноклеточных ксенофиофор
В Тихом океане найдены гигантские ксенофиофоры.
Актуальные Новости 26 июня в 00:34
Политика
Минторговли США отменило преференциальный режим для Гонконга
Министерство торговли США приостановило с понедельника действие преференциального режима отношении с Гонконгом, в том числе действие исключений из ограничений на экспорт, говорится в опубликованном во вторник сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости 17:55
Авто
Эксперты назвали автомобили с худшими двигателями
IrkutskMedia 14:20
Общество
Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля
В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут.
BFM.ru 08:50
Здоровье
Milliyet (Турция): грипп и коронавирус будут смертельно опасны (Milliyet)
Член Научно-консультативного совета по коронавирусу при Министерстве здравоохранения Турции, преподаватель кафедры инфекционных болезней и клинической микробиологии медицинского факультета Университета Медипол, профессор, доктор Реджеп Озтюрк (Recep Öztürk) обратил внимание на приближающиеся вспышки гриппа и сделал предупреждения о коронавирусе.
ИноСМИ 18:00
Культура
Киркоров стал прообразом героя нового фильма о Евровидении
Российский певец и продюсер Филипп Киркоров стал прообразом героя для фильма "Евровидение: История огненной саги" (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga).
Piter.tv 04:03