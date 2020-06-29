Курс доллара впервые с 15 июня превысил 70 руб. на фоне снижения мировых цен на нефть, свидетельствуют биржевые данные. По состоянию 11:02 по московскому времени курс доллара вырос на 25 коп. по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии и составил 70,05 руб.

Курс доллара превысил 70 руб. на фоне снижения цен на нефть

Футбол Форвард дрезденского «Динамо» Еремеефф может перейти в «Ростов» Нападающий дрезденского "Динамо" Александер Еремеефф может продолжить карьеру в России.К 26-летнему футболисту проявляет интерес "Ростов".

Здоровье Россиян предупредили о росте числа диабетиков после эпидемии Заведующая кафедрой эндокринологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Минздрава РФ Татьяна Демидова сообщила, что распространение коронавируса приведет к резкому приросту числа диабетиков в стране. 55

Здоровье С Covid-19 на Камчатке в основном умирают пожилые люди – Минздрав На Камчатке наблюдается плохая тенденция к увеличению числа больных коронавирусом в возрасте 65 плюс, среди пожилых людей также и самая высокая смертность от этой инфекции, сообщила на брифинге врио министра здравоохранения края Елена Сорокина. 2

Политика ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января Совет Евросоюза продлил на полгода, до 31 января 2021 года, секторальные экономические санкции против России, введенные в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, из-за невыполнения минских соглашений по Донбассу. 973

Общество Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль Туристические операторы Coral Travel, «Интурист», PEGAS Touristik, TEZ Tour и ANEX Tour начали отменять брони на июль из-за неопределенности со сроком снятия ограничений по COVID-19. 1,3K

Общество Сотрудников ПФР попросили не акцентировать внимание на выплатах 1 июля Совещание проводилось в дистанционном формате и Топилин, обращаясь к региональным руководителям, требовал никак не подчеркивать в общении со СМИ, что выплаты будут назначены именно 1 июля. 85

Футбол «Беневенто» досрочно вышел в высший дивизион чемпионата Италии "Беневенто" набрал 76 очков и гарантировал себе первое место в турнирной таблице чемпионата, а вместе с ним и путевку в серию А. Последний и единственный раз "Беневенто" играл в высшем дивизионе чемпионата Италии в сезоне-2017 / 18.

Политика Белый дом подверг критике освещение NYT утверждений о России и талибах Белый дом подверг резкой критике освещение газетой The New York Times утверждений о приписываемой России готовности выплачивать денежные вознаграждения афганским боевикам за убийства американских военнослужащих. 1

Общество Старт 1 сентября: в России вернут дистанционное обучение Напомним, что в связи с эпидемией коронавируса в этом году власти рекомендовали переводить школьников на дистанционное обучение еще 14 марта. 554

Футбол РФС отменил правило об исключении клуба из РПЛ при двух неявках Статья дисциплинарного регламента об исключении клуба из РПЛ за два технических поражения, была убрана временно.

Политика Президент Косова покинет пост, если его обвинит Гаагский трибунал Спецпрокуратура международного суда по преступлениям в Косово предъявила Тачи обвинения в преступлениях против человечности и в военных преступлениях, совершенных в период конфликта в сербском автономном крае в 1998-1999 годах.

Политика Минторговли США отменило преференциальный режим для Гонконга Министерство торговли США приостановило с понедельника действие преференциального режима отношении с Гонконгом, в том числе действие исключений из ограничений на экспорт, говорится в опубликованном во вторник сообщении на сайте ведомства.

Общество Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут. 451

Здоровье Milliyet (Турция): грипп и коронавирус будут смертельно опасны (Milliyet) Член Научно-консультативного совета по коронавирусу при Министерстве здравоохранения Турции, преподаватель кафедры инфекционных болезней и клинической микробиологии медицинского факультета Университета Медипол, профессор, доктор Реджеп Озтюрк (Recep Öztürk) обратил внимание на приближающиеся вспышки гриппа и сделал предупреждения о коронавирусе.