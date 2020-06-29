Финансы
КомпанияКурс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с 15 июня
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 70 рублей впервые с 15 июня. На открытии курс доллара составлял 69,83 рубля. По состоянию на 12:34 по московскому времени, доллар торгуется по 70,1 рубля (+0,42% с предыдущей сессии).
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Армия и оружие
Украинские боевики за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР
ИА Новороссия вчера в 03:22
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости 07:29
Политика
Санкции против Nord Stream 2 предложили вписать в военный бюджет США
В прошлом году Круз и Шейхин прибегли к той же тактике, и успешно: законопроект с первыми санкциями в отношении Nord Stream 2 был принят в составе военного бюджета.
РБК вчера в 17:25
Происшествия
На Урале отпустили из-под ареста обвиняемых в насилии экс-полицейских
Ленинский районный суд Екатеринбурга заменил домашний арест на запрет определенных действий.
Российская газета 04:03
Общество
В России пенсионерам-опекунам проиндексируют пенсии
Москва, 1 июля 2020, 00:05 — REGNUM Сегодня, 1 июля, вступил в силу закон, согласно которому пенсионеры-опекуны получат право на индексацию своей пенсии, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 17:05
Общество
В Москве умерли 35 пациентов с коронавирусом
За сутки в столице скончались еще 35 человек, зараженных коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.
РБК 16:22
Футбол
«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ
Московский «Локомотив» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 25-го тура чемпионата России.
Коммерсантъ 13:19
Здоровье
В Японии приступили к испытанию на людях ДНК-вакцины от коронавируса
В Японии приступили к испытанию на людях ДНК-вакцины от коронавируса Компания AnGes начала клинические испытания японской вакцины от коронавируса.
Экспресс газета 06:54
Космос
На орбиту могут вывести шесть спутников «Гонец-М» до конца года
Коммерсантъ 28 июня в 22:38
Здоровье
Онищенко заявил, что второй волны коронавируса не случится
Депутат Госдумы, академик РАН, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко выразил уверенность, что второй волны коронавируса нового типа не будет.
Газета.Ru 10:39
Происшествия
В уголовном деле Михаила Ефремова появился еще один потерпевший
Российская газета 08:10
Игры
PlayStation 5 сможет запускать игры с дисков для PS4
Ранее компания говорила, что консоль сможет запускать около 4000 игр для PS4 на PlayStation 5 с повышенной частотой кадров и улучшенной графикой.
Cyber.sports.ru 15:00
Политика
CNN сообщил, как именно Трамп унижал и третировал Меркель и Мэй
Президент США Дональд Трамп в телефонных разговорах регулярно "третировал и унижал" лидеров государств из числа ключевых союзников Вашингтона.
Газета.Ru 07:25
Армия и оружие
Трамп утвердил план по выводу 9,5 тыс. военных из Германии
Президент США Дональд Трамп утвердил план по передислокации 9,5 тыс. американских военнослужащих из Германии.
Известия 17:55
Культура
Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме
В фильме присутствует эротическая сцена с участием актрисы Кристины Асмус. В фильме Асмус раздевается во время видеочата с китобоями.
Evo-rus.com 08:21
Кино
Кристиан Бэйл может вернуться на экраны к роли Бэтмена во «Флэше»
Студия Warner Bros может начать переговоры с актером Кристианом Бейлом, чтобы он снова сыграл Бэтмена в фильме «Флэш».
Inc-news.ru 17:59
Авто
Hyundai отзывает 47,7 тысячи автомобилей в России
Представители корейской автомобильной компании Hyundai объявили об отзыве 47,7 тысячи машин.
Car.ru 11:32
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 15:19
Армия и оружие
НАТО не закупает топливо в Польше и Прибалтике из-за нефти из России
Евразия Daily 11:01
Политика
Посольство РФ направило в Госдеп ноту после публикаций о талибах
Посольство РФ в Вашингтоне обратилось в американские правоохранительные органы, а также в Госдеп с требованием расследовать случаи угроз дипломатам из России после публикаций в New York Times информации о якобы связи российский властей с одной из крупнейших международных террористических организаций "Талибан" (запрещена в РФ).
Газета.Ru 15:24
Политика
Белорусская ЦИК сократила оппозицию Лукашенко до пяти человек
Лукашенко и пять оппонентов 30 июня ЦИК Белоруссии объявила окончательные результаты проверки подписей, которые были сданы участниками президентской кампании в республике.
РБК 15:43
Авто
В России вступили в силу ограничения на ввоз праворульных машин
С 1 июля вступают в силу новые правила ввоза в РФ праворульных машин.
Московский Комсомолец 17:38
Политика
Помпео призовет членов СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана
Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во вторник, 30 июня, выступит на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке по вопросу истекающего оружейного эмбарго против Ирана.
Газета.Ru вчера в 18:48
Здоровье
Врач дала советы по налаживанию обмена веществ после самоизоляции
Старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, врач Зухра Павлова рассказала, как правильно перенастроить свой организм после самоизоляции.
Наша версия вчера в 10:20
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому с 1 октября оклады военных и силовиков вырастут на три процента.
РИА Новости 11:44
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе
ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
RT на русском 03:38
Авто
Лучшая «Волга» в истории — ГАЗ-3111 не нашла своих покупателей
Последняя инкарнация отечественного премиального седана ГАЗ-3111 должна была привлечь большое количество покупателей, но продать смогли менее 500 автомобилей.
Car.ru 04:34