Финансы
BFM.ruКурс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с середины июня
В ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты превысил 70 рублей впервые с середины июня 2020 года.
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Здоровье
Принятые кабмином на фоне пандемии меры спасли десятки тысяч россиян
Ограничительные меры, принятые властями для борьбы с коронавирусной инфекцией, спасли десятки тысяч россиян.
Газета.Ru 05:37
Общество
ЦИК пригрозил уголовным делом россиянке, трижды проголосовавшей в Израиле
Гражданке России Яэль Ильински, которая живет в Израиле и которая сообщила журналистам, что смогла трижды проголосовать по поправкам к Конституции, грозит уголовное преследование по российским законам, предупредила секретарь Центризбиркома Майя Гришина.
Интерфакс 04:08
Общество
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
Политика
В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу
РИА Новости вчера в 07:47
Армия и оружие
В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
Газета.Ru 27 июня в 23:37
Экономика
Максимальную сумму льготной ипотеки повысили до 12 млн рублей
Льготная ипотека в России Президент РФ Владимир Путин 23 июня сообщил в ходе видеообращения к россиянам, что льготную ипотеку под 6,5% планируется распространить на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей, а в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях - на жилье стоимостью до 12 млн рублей.
Интерфакс 05:31
Общество
Кинотеатры в России откроются с 15 июля
Российские кинотеатры откроются с 15 июля, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Коммерсантъ 05:18
Общество
Международное железнодорожное сообщение могут открыть в 2020 году
Ранее на фоне пандемии РЖД полностью прекратили курсирование международных пассажирских поездов.
ТАСС 05:01
Технологии
Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Функция геолокации на смартфоне несет в себе ряд преимуществ для пользователя - например, на ее базе работают навигаторы, помогающие ориентироваться на местности.
Газета.Ru 05:08
Политика
Лавров: Границы Европы для россиян пока закрыты
Что касается схем вылета россиян за рубеж через третьи страны (например, Беларусь), то лишить их этой возможности нельзя, но Лавров надеется, что в этом случае люди будут действовать с осторожностью, придерживаясь здравого смысла.
Российская газета 04:50
Общество
Минтруд: пенсии в России получают более 40 млн человек
Москва, 29 июня 2020, 11:27 — REGNUM Получателями пенсий в России являются 42 млн человек.
REGNUM 04:27
Политика
Политолог назвал страны, которые станут мировыми лидерами после США
США платят за мировое лидерство, которого они достигли в 1991 году.
News.ru вчера в 14:35
Политика
Трамп высказался о причине исключения России из G8
По мнению президента США Дональда Трампа, американская сторона настояла на исключении России из G8 из-за того, что Москва переиграла во внешней политике экс-президента США Барака Обаму.
RT на русском вчера в 22:12
Шоу-бизнес
Айза Анохина публично поскандалила с Настей Ивлеевой
Экспресс газета 04:44
Авто
В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей
С 1 июля на территории Российской Федерации вступит в силу целый ряд нововведений для водителей и владельцев автомобилей.
Новые автомобили вчера в 23:15
Общество
Боня получила помощь от государства в размере МРОТ
Аргументы и Факты 03:10
Общество
В Челябинской области заработали летние кафе и фитнес-центры
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ряда ограничений, связанных с пандемией COVID-19.
Российская газета 03:45
Гаджеты
Процессоры AMD Ryzen 4000 на архитектуре Zen 3 почти готовы к анонсу
К концу этого года компания AMD должна представить настольные процессоры Ryzen с архитектурой Zen 3, которые известны под условным обозначением Vermeer.
3DNews 04:57
Авто
Hyundai оснастит новый Tucson планшетом в стиле Volvo и Tesla
Одной версией с горизонтальным экраном мультимедии новый Tucson не ограничится – будет еще одна, с большим вертикальным тачскрином в стиле Volvo и Tesla.
Автоновости дня 04:40
Футбол
«Динамо» продлило контракты с восемью футболистами до конца сезона
«Динамо» на своём официальном сайте сообщило о продлении контракта с восемью футболистами до окончания нынешнего сезона.
Чемпионат 05:43
Здоровье
На Среднем Урале вылечили более 7300 человек, переболевших COVID-19
За минувшие сутки выписаны по выздоровлению 90 человек, переболевших инфекцией.
REGNUM 04:28
Происшествия
В Норильске на полигоне промышленных отходов произошел пожар
Российская газета 04:45
Общество
Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах
Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55
Баскетбол
В Чикаго ЛГБТ-группы поддержали протест Black Lives Matter
ИА Красная Весна 05:17
Общество
Более 80 тысяч человек зарегистрировались на ЕГЭ в Москве в этом году
Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в этом году более 80 тыс. человек зарегистрировались на сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Москве.
RT на русском 04:39
Общество
Опубликованы лучшие снимки НЛО за 40 лет
Обнародованы лучшие снимки НЛО за 40 лет. Об этом сообщает газета "Известия". Автором фото стал житель польской деревни Ястрово.
Москва 24 вчера в 19:22