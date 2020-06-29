Финансы

BFM.ruBFM.ruКурс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с середины июня

В ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты превысил 70 рублей впервые с середины июня 2020 года.
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Курс доллара превысил ₽70 впервые с 15 июня

РБК04:40

Курс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с середины июня

BFM.ru05:14

Курс доллара поднялся выше 70 рублей

Газета.Ru04:09

Курс доллара поднялся выше 70 рублей

Комсомольская правда04:08

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 70 рублей

ТАСС04:15

Рубль снижается к евро в начале торгов

RT на русском03:03

Евро поднялся выше 79 рублей впервые с 16 июня

Интерфакс04:44
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Принятые кабмином на фоне пандемии меры спасли десятки тысяч россиян

Ограничительные меры, принятые властями для борьбы с коронавирусной инфекцией, спасли десятки тысяч россиян.
Газета.Ru 05:37
Общество

ЦИК пригрозил уголовным делом россиянке, трижды проголосовавшей в Израиле

Гражданке России Яэль Ильински, которая живет в Израиле и которая сообщила журналистам, что смогла трижды проголосовать по поправкам к Конституции, грозит уголовное преследование по российским законам, предупредила секретарь Центризбиркома Майя Гришина.
Интерфакс 04:08
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Общество

ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования

Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
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Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении

Известия 05:15
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Политика

В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу

РИА Новости вчера в 07:47
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Армия и оружие

В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей

Газета.Ru 27 июня в 23:37
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Экономика

Максимальную сумму льготной ипотеки повысили до 12 млн рублей

Льготная ипотека в России Президент РФ Владимир Путин 23 июня сообщил в ходе видеообращения к россиянам, что льготную ипотеку под 6,5% планируется распространить на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей, а в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях - на жилье стоимостью до 12 млн рублей.
Интерфакс 05:31
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Общество

Кинотеатры в России откроются с 15 июля

Российские кинотеатры откроются с 15 июля, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Коммерсантъ 05:18
82
Общество

Международное железнодорожное сообщение могут открыть в 2020 году

Ранее на фоне пандемии РЖД полностью прекратили курсирование международных пассажирских поездов.
ТАСС 05:01
Технологии

Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне

Функция геолокации на смартфоне несет в себе ряд преимуществ для пользователя - например, на ее базе работают навигаторы, помогающие ориентироваться на местности.
Газета.Ru 05:08
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Политика

Лавров: Границы Европы для россиян пока закрыты

Что касается схем вылета россиян за рубеж через третьи страны (например, Беларусь), то лишить их этой возможности нельзя, но Лавров надеется, что в этом случае люди будут действовать с осторожностью, придерживаясь здравого смысла.
Российская газета 04:50
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Общество

Минтруд: пенсии в России получают более 40 млн человек

Москва, 29 июня 2020, 11:27 — REGNUM Получателями пенсий в России являются 42 млн человек.
REGNUM 04:27
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Политика

Политолог назвал страны, которые станут мировыми лидерами после США

США платят за мировое лидерство, которого они достигли в 1991 году.
News.ru вчера в 14:35
Политика

Трамп высказался о причине исключения России из G8

По мнению президента США Дональда Трампа, американская сторона настояла на исключении России из G8 из-за того, что Москва переиграла во внешней политике экс-президента США Барака Обаму.
RT на русском вчера в 22:12
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Общество

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

РБК вчера в 15:32
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Шоу-бизнес

Айза Анохина публично поскандалила с Настей Ивлеевой

Экспресс газета 04:44
Авто

В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей

С 1 июля на территории Российской Федерации вступит в силу целый ряд нововведений для водителей и владельцев автомобилей.
Новые автомобили вчера в 23:15
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Общество

Боня получила помощь от государства в размере МРОТ

Аргументы и Факты 03:10
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Общество

В Челябинской области заработали летние кафе и фитнес-центры

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ряда ограничений, связанных с пандемией COVID-19.
Российская газета 03:45
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Гаджеты

Процессоры AMD Ryzen 4000 на архитектуре Zen 3 почти готовы к анонсу

К концу этого года компания AMD должна представить настольные процессоры Ryzen с архитектурой Zen 3, которые известны под условным обозначением Vermeer.
3DNews 04:57
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Авто

Hyundai оснастит новый Tucson планшетом в стиле Volvo и Tesla

Одной версией с горизонтальным экраном мультимедии новый Tucson не ограничится – будет еще одна, с большим вертикальным тачскрином в стиле Volvo и Tesla.
Автоновости дня 04:40
Футбол

«Динамо» продлило контракты с восемью футболистами до конца сезона

«Динамо» на своём официальном сайте сообщило о продлении контракта с восемью футболистами до окончания нынешнего сезона.
Чемпионат 05:43
Здоровье

На Среднем Урале вылечили более 7300 человек, переболевших COVID-19

За минувшие сутки выписаны по выздоровлению 90 человек, переболевших инфекцией.
REGNUM 04:28
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Происшествия

В Норильске на полигоне промышленных отходов произошел пожар

Российская газета 04:45
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Общество

Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах

Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55
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Политика

Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

Интерфакс 01:14
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Баскетбол

В Чикаго ЛГБТ-группы поддержали протест Black Lives Matter

ИА Красная Весна 05:17
Здоровье

На Среднем Урале подтвердили ещё 214 случаев заражения коронавирусом

REGNUM 03:42
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Общество

Более 80 тысяч человек зарегистрировались на ЕГЭ в Москве в этом году

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в этом году более 80 тыс. человек зарегистрировались на сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Москве.
RT на русском 04:39
Общество

Опубликованы лучшие снимки НЛО за 40 лет

Обнародованы лучшие снимки НЛО за 40 лет. Об этом сообщает газета "Известия". Автором фото стал житель польской деревни Ястрово.
Москва 24 вчера в 19:22
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