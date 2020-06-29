Финансы
BFM.ruКурс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с середины июня
В ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты превысил 70 рублей впервые с середины июня 2020 года.
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Происшествия
Собчак заявила о намерении подать в суд после нападения в монастыре
РБК 27 июня в 15:29
Здоровье
Россиянам назвали провоцирующие старение продукты
Россиянам назвали продукты, которые провоцируют преждевременное старение: в их числе переработанная еда, содержащая в себе минимум пять добавок — красители, консерванты, загустители, ароматизаторы и другие.
Lenta.ru вчера в 06:41
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 27 июня в 06:22
Шоу-бизнес
Пугачева в мятной пижаме приняла в гостях Юдашкиных и Буйнова
На появившейся в сети фотографии видно, что посвежевшая Пугачева встречала их в домашнем костюме-пижаме мятного цвета в белый горошек.
Московский Комсомолец вчера в 05:36
Общество
Кинотеатры в России откроются 15 июля
С 15 июля в России снимаются ограничения с кинотеатров, они будут открыты.
Вести.Ru 05:35
Общество
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
Экономика
Максимальную сумму льготной ипотеки повысили до 12 млн рублей
Льготная ипотека в России Президент РФ Владимир Путин 23 июня сообщил в ходе видеообращения к россиянам, что льготную ипотеку под 6,5% планируется распространить на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей, а в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях - на жилье стоимостью до 12 млн рублей.
Интерфакс 05:31
Авто
В Петербурге продажи автомобилей в мае упали на 61%
В мае 2020 года в Петербурге было продано 4572 новых автомобиля, что на 61% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.
DP.RU 04:45
Гаджеты
Процессоры AMD Ryzen 4000 на архитектуре Zen 3 почти готовы к анонсу
К концу этого года компания AMD должна представить настольные процессоры Ryzen с архитектурой Zen 3, которые известны под условным обозначением Vermeer.
3DNews 04:57
Политика
Лавров: Европа пока не собирается открывать границы для россиян
Страны Европы пока не рассматривают возможность открытия границ для россиян, исходя из количества выявленных случаев заражения коронавирусом в стране, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.
Ведомости 04:39
Транспорт
«Автодор» назвал стоимость проезда по ЦКАД
Стоимость проезда по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) составит 2,5 руб. за 1 км. Как сообщает ТАСС, об этом журналистам рассказал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.
РБК 03:14
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
Авто
Новая Skoda Octavia получила битопливную версию G-Tec
Skoda Octavia G-Tec оснащена 1,5-литровым турбодвигателем на 130 лошадиных сил.
За рулем Кубань вчера в 03:45
Политика
Глава ОСК оценил возможность модернизации космодрома «Морской старт»
Объединенная судостроительная корпорация могла бы модернизировать плавучий космодром "Морской старт", необходимые технологии наработаны, заявил гендиректор ОСК Алексей Рахманов.
РИА Новости 06:13
Армия и оружие
В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
Газета.Ru 27 июня в 23:37
Экономика
Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал, чем актер занимается под домашним арестом
Актер Михаил Ефремов, который находится под домашним арестом, смотрит спортивные телеканалы и канал "Культура", но избегает новостей.
РИА Новости 05:14
Наука
Ученые выяснили, сколько живут антитела к коронавирусу
Невозможно убить: Китай объяснил новую вспышку коронавируса В ходе исследования ученые пытались выяснить возможность формирования коллективного иммунитета при большом количестве людей, у которых коронавирус протекает без каких-либо признаков.
Sputnik Таджикистан 06:12
Политика
Песков пожелал американцам спокойствия на фоне волнений в США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле желают американским коллегам и гражданам США восстановления спокойствия и гармонии на фоне протестов в стране.
RT на русском 06:12
Энергетика
В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти
Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти.
РБК 05:46
Политика
В Кремле назвали уткой публикацию о сговоре России с талибами
Публикации американских газет, где сообщается о сговоре боевиков афганского движения «Талибан» (террористическая организация запрещена в России) с российскими властями, предложившими вознаграждение за убийство военнослужащих США, являются ложью.
РБК 06:00
Футбол
«Динамо» продлило контракты с восемью футболистами до окончания сезона
Московское "Динамо" продлило контракты с восемью футболистами до окончания сезона, передает сайт бело-голубых.
Газета.Ru 05:28
Футбол
Виктор Гончаренко продолжит тренировать ЦСКА
Vprognoze.ru 03:25
Игры
Авторы Call of Duty: Mobile анонсировали Metal Slug Code: J
Чемпионат вчера в 11:57
Общество
Вторая волна коронавируса угрожает доллару
Постепенно коронавирус отвоевывает территории в Нью-Йорке - в субботу число новых заболевших резко увеличилось на 800 человек.
Live24 05:21
Технологии
Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Функция геолокации на смартфоне несет в себе ряд преимуществ для пользователя - например, на ее базе работают навигаторы, помогающие ориентироваться на местности.
Газета.Ru 05:08