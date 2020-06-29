В ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты превысил 70 рублей впервые с середины июня 2020 года.

Курс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с середины июня

Здоровье Россиянам назвали провоцирующие старение продукты Россиянам назвали продукты, которые провоцируют преждевременное старение: в их числе переработанная еда, содержащая в себе минимум пять добавок — красители, консерванты, загустители, ароматизаторы и другие. 40

Политика В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук» В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук». 727

Экономика Максимальную сумму льготной ипотеки повысили до 12 млн рублей Льготная ипотека в России Президент РФ Владимир Путин 23 июня сообщил в ходе видеообращения к россиянам, что льготную ипотеку под 6,5% планируется распространить на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей, а в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях - на жилье стоимостью до 12 млн рублей. 6

Политика Лавров: Европа пока не собирается открывать границы для россиян Страны Европы пока не рассматривают возможность открытия границ для россиян, исходя из количества выявленных случаев заражения коронавирусом в стране, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу RT. 86

Транспорт «Автодор» назвал стоимость проезда по ЦКАД Стоимость проезда по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) составит 2,5 руб. за 1 км. Как сообщает ТАСС, об этом журналистам рассказал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко. 61

Политика Глава ОСК оценил возможность модернизации космодрома «Морской старт» Объединенная судостроительная корпорация могла бы модернизировать плавучий космодром "Морской старт", необходимые технологии наработаны, заявил гендиректор ОСК Алексей Рахманов.

Экономика Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар. 849

Наука Ученые выяснили, сколько живут антитела к коронавирусу Невозможно убить: Китай объяснил новую вспышку коронавируса В ходе исследования ученые пытались выяснить возможность формирования коллективного иммунитета при большом количестве людей, у которых коронавирус протекает без каких-либо признаков.

Политика Песков пожелал американцам спокойствия на фоне волнений в США Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле желают американским коллегам и гражданам США восстановления спокойствия и гармонии на фоне протестов в стране.

Энергетика В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти.

Политика В Кремле назвали уткой публикацию о сговоре России с талибами Публикации американских газет, где сообщается о сговоре боевиков афганского движения «Талибан» (террористическая организация запрещена в России) с российскими властями, предложившими вознаграждение за убийство военнослужащих США, являются ложью.

Футбол «Динамо» продлило контракты с восемью футболистами до окончания сезона Московское "Динамо" продлило контракты с восемью футболистами до окончания сезона, передает сайт бело-голубых.

Общество Вторая волна коронавируса угрожает доллару Постепенно коронавирус отвоевывает территории в Нью-Йорке - в субботу число новых заболевших резко увеличилось на 800 человек. 2