Финансы

BFM.ruBFM.ruКурс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с середины июня

В ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты превысил 70 рублей впервые с середины июня 2020 года.
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Евро поднялся выше 79 рублей впервые с 16 июня

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Россиянам назвали продукты, которые провоцируют преждевременное старение: в их числе переработанная еда, содержащая в себе минимум пять добавок — красители, консерванты, загустители, ароматизаторы и другие.
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Политика

В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

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На появившейся в сети фотографии видно, что посвежевшая Пугачева встречала их в домашнем костюме-пижаме мятного цвета в белый горошек.
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Общество

Кинотеатры в России откроются 15 июля

С 15 июля в России снимаются ограничения с кинотеатров, они будут открыты.
Вести.Ru 05:35
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Общество

ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования

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РИА Новости 02:45
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Экономика

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В Петербурге продажи автомобилей в мае упали на 61%

В мае 2020 года в Петербурге было продано 4572 новых автомобиля, что на 61% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.
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Гаджеты

Процессоры AMD Ryzen 4000 на архитектуре Zen 3 почти готовы к анонсу

К концу этого года компания AMD должна представить настольные процессоры Ryzen с архитектурой Zen 3, которые известны под условным обозначением Vermeer.
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Политика

Лавров: Европа пока не собирается открывать границы для россиян

Страны Европы пока не рассматривают возможность открытия границ для россиян, исходя из количества выявленных случаев заражения коронавирусом в стране, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.
Ведомости 04:39
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Транспорт

«Автодор» назвал стоимость проезда по ЦКАД

Стоимость проезда по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) составит 2,5 руб. за 1 км. Как сообщает ТАСС, об этом журналистам рассказал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.
РБК 03:14
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Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
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Авто

Новая Skoda Octavia получила битопливную версию G-Tec

Skoda Octavia G-Tec оснащена 1,5-литровым турбодвигателем на 130 лошадиных сил.
За рулем Кубань вчера в 03:45
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Политика

Глава ОСК оценил возможность модернизации космодрома «Морской старт»

Объединенная судостроительная корпорация могла бы модернизировать плавучий космодром "Морской старт", необходимые технологии наработаны, заявил гендиректор ОСК Алексей Рахманов.
РИА Новости 06:13
Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении

Известия 05:15
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Общество

В «Роскосмосе» назвали стоимость ракеты «Ангара»

РБК 06:09
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Армия и оружие

В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей

Газета.Ru 27 июня в 23:37
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Экономика

Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
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Наука

Доказана связь между размером ноги и продолжительностью жизни

МИР 24 04:23
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал, чем актер занимается под домашним арестом

Актер Михаил Ефремов, который находится под домашним арестом, смотрит спортивные телеканалы и канал "Культура", но избегает новостей.
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Наука

Ученые выяснили, сколько живут антитела к коронавирусу

Невозможно убить: Китай объяснил новую вспышку коронавируса В ходе исследования ученые пытались выяснить возможность формирования коллективного иммунитета при большом количестве людей, у которых коронавирус протекает без каких-либо признаков.
Sputnik Таджикистан 06:12
Политика

Песков пожелал американцам спокойствия на фоне волнений в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле желают американским коллегам и гражданам США восстановления спокойствия и гармонии на фоне протестов в стране.
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Энергетика

В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти

Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти.
РБК 05:46
Политика

В Кремле назвали уткой публикацию о сговоре России с талибами

Публикации американских газет, где сообщается о сговоре боевиков афганского движения «Талибан» (террористическая организация запрещена в России) с российскими властями, предложившими вознаграждение за убийство военнослужащих США, являются ложью.
РБК 06:00
Футбол

«Динамо» продлило контракты с восемью футболистами до окончания сезона

Московское "Динамо" продлило контракты с восемью футболистами до окончания сезона, передает сайт бело-голубых.
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Виктор Гончаренко продолжит тренировать ЦСКА

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Авторы Call of Duty: Mobile анонсировали Metal Slug Code: J

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Общество

Вторая волна коронавируса угрожает доллару

Постепенно коронавирус отвоевывает территории в Нью-Йорке - в субботу число новых заболевших резко увеличилось на 800 человек.
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Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне

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Газета.Ru 05:08
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Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

Интерфакс 01:14
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