Финансы
BFM.ruКурс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с середины июня
В ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты превысил 70 рублей впервые с середины июня 2020 года.
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Технологии
Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Функция геолокации на смартфоне несет в себе ряд преимуществ для пользователя - например, на ее базе работают навигаторы, помогающие ориентироваться на местности.
Газета.Ru 05:08
Общество
Кинотеатры в России откроются 15 июля
С 15 июля в России снимаются ограничения с кинотеатров, они будут открыты.
Вести.Ru 05:35
Происшествия
Суд вернул в прокуратуру дело о краже имущества Чубайса
Одинцовский городской суд Подмосковья вернул в прокуратуру дело о краже имущества гендиректора "Роснано" Анатолия Чубайса на 70 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 08:48
Общество
Журналисты требуют независимого расследования катастрофы в Норильске
Сотрудники редакций СМИ из разных регионов страны, входящие в объединение Синдикат-100 требуют, чтобы СКР обратил внимание на ситуацию, складывающуюся вокруг расследования экологической катастрофы на Таймыре.
Znak.com 02:09
Гаджеты
Новый iPhone будет продаваться без зарядного устройства и наушников
Производитель сэкономит на зарядном устройстве и проводных наушниках — их не будет в комплекте новой модели.
Moi-portal.ru 02:31
Происшествия
Собчак заявила о намерении подать в суд после нападения в монастыре
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак намерена подать иски в суд в связи с нападением на нее в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РБК 27 июня в 15:29
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе на акции протеста в Кентукки
Известия вчера в 01:07
Армия и оружие
Курды потребовали от российских военных разобраться с Турцией
Видео публикует Rojava Network в Twitter. Демонстранты потребовали разобраться с действиями Турции.
Lenta.ru 05:23
Армия и оружие
Испытания по голосовому управлению боевыми роботами начались в России
В России проводятся испытания голосового управления боевыми роботами, командир отдает приказы автоматизированному комплексу так же, как и солдатам, заявил глава Национального центра развития технологий Фонда перспективных исследований Олег Мартьянов.
Взгляд.ру 03:35
Шоу-бизнес
Актер из «Улиц разбитых фонарей» ударил жену ножом в лицо
Между супругами возникла ссора, в ходе которой артист «рассвирепел, схватил нож и поранил лицо жены».
Lenta.ru 06:45
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru вчера в 09:51
Культура
8-летняя дочь Бейонсе выиграла свою первую премию BET Award
В этом году почетной награды впервые удостоилась 8-летняя Блу Айви, которая помогла своей знаменитой маме записать саундтрек к ремейку «Короля Льва» - песню Brown Skin Girl.
ОК! 05:29
Кино
Цветных персонажей в «Симпсонах» перестанут озвучивать белые актеры
Создатели американского мультсериала "Симпсоны" заявили, что белые актеры больше не будут озвучивать темнокожих персонажей.
Piter.tv 02:19
Общество
В Челябинской области заработали летние кафе и фитнес-центры
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ряда ограничений, связанных с пандемией COVID-19.
Российская газета 03:45
Общество
В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 06:13
Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
Учитель подчеркнул, что Асмус прекрасно с ней справилась.
Evo-rus.com 01:38
Общество
Житель польской деревни сделал лучшие фото НЛО за последние 40 лет
Житель польской деревни Ястрово сделал лучшие фотографии НЛО за 40 лет.
МИР 24 вчера в 18:43
Общество
РСА запустил новую электронную базу данных ОСАГО
Российский союз автостраховщиков (РСА) объявил о запуске новой автоматизированной информационной системы (АИС) ОСАГО.
Право.ру 05:11
Происшествия
В Петербурге задержали двух курьеров, изрисовавших полицейскую машину
Полицейские задержали в Санкт-Петербурге двух работников службы по доставке еды, которые написали нецензурное выражение на патрульной машине, сняли это на видео и выложили в интернет, сообщили ТАСС в главке МВД по городу и Ленинградской области.
ТАСС 03:51
Политика
Лавров: Европа пока не собирается открывать границы для россиян
Страны Европы пока не рассматривают возможность открытия границ для россиян, исходя из количества выявленных случаев заражения коронавирусом в стране, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.
Ведомости 04:39
Здоровье
Реанимацию Амурской областной больницы отремонтируют к августу
Амурская правда 03:23
Здоровье
Эндокринолог ожидает роста числа диабетиков в России после пандемии
Москва, 29 июня 2020, 10:44 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции может спровоцировать рост количества больных диабетом в России.
REGNUM 03:44
Политика
Памфилова напомнила о просьбе не публиковать экзитполы на плебисците
Единственное, наша просьба была, чтобы не оглашали свои результаты, данные экзитполов, по крайней мере до того момента, когда закончится голосование.
РБК 05:29
Общество
Виктория Боня получила помощь в размере МРОТ
Bimru.ru 03:26
Футбол
Играющий за «Ростов» Мамаев заявил об усталости во время матчей
Напомним, ростовчане обыграли соперника со счетом 2:1. На 35-й секунде матча гол забил Мамаев, он впервые сыграл 90 минут в официальном матче спустя долгое время.
Rostov gazeta 03:49
Общество
ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке
Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращению в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева.
Ведомости 06:34