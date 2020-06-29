Финансы
BFM.ruКурс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с середины июня
В ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты превысил 70 рублей впервые с середины июня 2020 года.
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 08:20, Ашберн
Экономика
Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
Общество
Чтобы накопить на квартиру в Алтайском крае, потребуется более 12 лет
Барнаул, 29 июня 2020, 12:35 — REGNUM Чтобы накопить на квартиру, семье из Алтайского края потребуется минимум 12,4 года.
REGNUM 05:35
Происшествия
Число пострадавших при взрыве в Москве увеличилось до четырех
Четыре человека пострадали в Москве при взрыве в жилом доме, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Газета.Ru 07:07
Киберспорт
В Dota 2 снова стал доступен патч 7.27
CyberSport.ru 02:32
Общество
ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке
Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращении в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева.
Ведомости 06:34
Футбол
«Барселона» планирует уволить Энрике Сетьена по окончании сезона
Руководство сине-гранатовых планирует расстаться с 61-летним специалистом в межсезонье, сообщает Goal.
Чемпионат 05:33
Технологии
Названы преимущества отключения геолокации на смартфоне
Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко рассказал агентству «Прайм» о том, почему именно нужно отключать функцию геолокации на своем смартфоне.
Live24 00:40
Хоккей
Овечкин признан лучшим хоккеистом НХЛ, игравшим под восьмым номером
Vprognoze.ru 05:59
Политика
В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу
Ранее Коларж перенес ответственность за снос памятника маршалу Коневу на Россию, якобы из-за того, что посольство нашей страны в Чехии отказалось разместить монумент на своей территории.
РИА Новости вчера в 07:47
Происшествия
Жителя Саратова признали виновным в убийстве двух рыбаков
Как сообщают СУ СКР по Саратовской области, 44-лений житель Саратова признан виновным в убийстве двух мужчин и краже имущества.
АиФ Саратов 08:12
Футбол
РПЛ: «Оренбург» и «Динамо» ждут предписания от Роспотребнадзора
Футбольные клубы "Оренбург" и "Динамо" (Москва) ждут предписаний от Роспотребнадзора, на основании которых будут приняты решения о допуске к участию в матчах 25-го тура чемпионата России, сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 08:10
Происшествия
Сестрам Хачатурян добавили три тома
Коммерсантъ вчера в 18:04
Армия и оружие
Курды потребовали от российских военных разобраться с Турцией
Авторы твита пишут, что демонстранты потребовали от россиян разобраться с действиями Турции.
Военное дело 06:51
Армия и оружие
Штаб оккупантов обвиняет Армию ДНР в обстреле жилого дома
Кроме того, пресс-центр штаба «ООС» заявил, что военнослужащие Народной милиции применяли запрещённые Минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм, 82-мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Rusvesna.su 02:01
Финансы
ЦБ повысил курс доллара на 30 июня до 69,95 рубля
Банк России установил на 30 июня 2020 года официальный курс доллара на уровне 69,9513 рубля, что на 82,3 копейки выше предыдущего показателя.
ТАСС 06:45
Экономика
Wildberries построит в Кузбассе логистический центр за 5 млрд рублей
Коммерсантъ Новосибирск 07:06
Авто
Kia остановила продажи кроссовера Seltos в России
Известия 04:36
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru вчера в 02:26
Энергетика
В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти
Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти.
РБК 05:46
Общество
РСА запустил новую электронную базу данных ОСАГО
Российский союз автостраховщиков (РСА) объявил о запуске новой автоматизированной информационной системы (АИС) ОСАГО.
Право.ру 05:11
Происшествия
Прокурор попросил освободить бывшего бухгалтера «Седьмой студии»
Прокурор попросил назначить для неё наказание в виде двух лет и трёх месяцев колонии общего режима и освободить от него, так как этот срок экс-бухгалтер провела в СИЗО и под домашним арестом.
REGNUM 08:15
Общество
Греф высказался о претензиях Михалкова
Глава Сбербанка Герман Греф отреагировал на прозвучавшие в его адрес претензии со стороны кинорежиссера Никиты Михалкова, которые тот высказал в своей программе "Бесогон".
Газета.Ru 03:27
Общество
Лучшие снимки НЛО за последние 40 лет сделали в Польше
Уфологи Филипп Мэнтл и Джейсон Гливс считают, что это лучшие по качеству снимки за последние 40 лет.
LentaChel.ru 07:30
Политика
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
Происшествия
Актер из «Улиц разбитых фонарей» ударил жену ножом в лицо
Между супругами возникла ссора, в ходе которой артист «рассвирепел, схватил нож и поранил лицо жены».
Lenta.ru 06:45
Общество
В Челябинской области заработали летние кафе и фитнес-центры
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ряда ограничений, связанных с пандемией COVID-19.
Российская газета 03:45
Политика
Лукашенко назвал Минск единственным союзником Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что Россия не хочет потерять республику, так как Минск остался единственным союзником Москвы.
RT на русском 01:19