Финансы
BFM.ruКурс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с середины июня
В ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты превысил 70 рублей впервые с середины июня 2020 года.
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Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 15:19
Культура
Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
Городовой 08:10
Футбол
«Лацио» обыграл «Торино» в Серии А и сократил отставание от «Ювентуса»
По итогам 29 туров «Лацио» занимает второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 68 очков, и отстаёт от лидирующего «Ювентуса», у которого ещё есть игра в запасе, на одно очко.
RT на русском 15:50
Кино
Энн Хэтэуэй поделилась сложностями в работе с Кристофером Ноланом
В новом подкасте для издания Variety Энн Хэтэуэй поделилась интересными деталями о совместной работе с Кристофером Ноланом.
Телепрограмма 07:32
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru вчера в 08:52
Авто
Hyundai отзывает 47,7 тысячи автомобилей в России
Представители корейской автомобильной компании Hyundai объявили об отзыве 47,7 тысячи машин.
Car.ru 11:32
Политика
Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время совещания с местными властями призвал сделать Владимира Путина пожизненным президентом России.
РИА Новости 06:58
Футбол
Тедеско: у «Спартака» было больше моментов для взятия ворот, чем у ЦСКА
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал результат матча 25-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:2).
Чемпионат 15:52
Экономика
Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%
В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
Известия вчера в 17:10
Футбол
Еременко, Попов и Норманн могут сыграть с «Краснодаром»
Ивелин Попов, Роман Еременко, Матиас Норманн, Деннис Хаджикадунич и Арсений Логашов сдали по два отрицательных теста.
Бомбардир.ру 10:56
Происшествия
СК проверяет ситуацию с журналистом на участке в Петербурге
Павел Бедняков / "Известия" Следователи проводят проверку по факту получения травмы журналистом Давидом Френкелем на участке для голосования по поправкам в Конституцию РФ.
РЕН ТВ 14:01
Экономика
А1 займется поиском активов экс-владельца Межпромбанка Пугачева
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заключило соглашение с компанией А1 (входит в «Альфа-групп») для помощи в поиске активов бывшего владельца Межпромбанка Сергея Пугачева.
Коммерсантъ 04:40
Общество
Космонавт Иванишин проголосовал по поправкам к Конституции с МКС
RT на русском 14:55
Шоу-бизнес
Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу
Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор вчера в 06:56
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости 07:29
Армия и оружие
В бой вступили адвокаты. Пропагандистские версии гибели малайзийского «Боинга» нидерландское следствие последовательно отвергает
Уголовный процесс по делу о крушении над Донбассом малайзийского «Боинга» рейса МН17 обещает быть долгим.
Новая газета 08:14
Здоровье
В России снижается смертность от онкологических заболеваний
Внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн заявил, что в России ожидаются 4 новые волны заболеваемости онкологией, которая спровоцирована коронавирусной инфекцией.
Live24 13:43
Происшествия
В Люберцах на чердаке дома найдены мертвыми трое подростков
В Люберцах на чердаке дома найдены тела трех подростков. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства их смерти.
Вести.Ru 15:00
Происшествия
По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках
Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru 06:34
Политика
Посольство РФ направило в Госдеп ноту после публикаций о талибах
Посольство РФ в Вашингтоне обратилось в американские правоохранительные органы, а также в Госдеп с требованием расследовать случаи угроз дипломатам из России после публикаций в New York Times информации о якобы связи российский властей с одной из крупнейших международных террористических организаций "Талибан" (запрещена в РФ).
Газета.Ru 15:24
Происшествия
Масляеву приговорили к двум годам колонии по делу «Седьмой студии»
Бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева приговорена к двум годам и трем месяцам колонии по делу о хищении бюджетных средств.
Известия 14:22
Общество
Президент Путин наградил Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
Ульяновск.Экспресс вчера в 23:57
Происшествия
Врачи сообщили о гибели 13 человек в результате взрыва в Тегеране
Тринадцать человек погибли в результате пожара и взрыва в одном из медицинских центров в Тегеране, сообщил агентству Fars руководитель столичной скорой помощи Пейман Сабериан.
РИА Новости 15:03
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
Здоровье
Крупные торговые центры Владимирской области откроют 6 июля
Крупные торговые центры Владимирской области возобновят работу 6 июля.
Губерния-33 07:54
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Российская газета 06:54
Игры
Последняя сборка Windows 10 позволяет повысить производительность игр на слабых PC
В последней сборке Windows 10 появилась возможность повышения производительности игр на бюджетных слабых PC.
SM News 13:12