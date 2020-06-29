Финансы
КомпанияКурс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с 15 июня
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 70 рублей впервые с 15 июня. На открытии курс доллара составлял 69,83 рубля. По состоянию на 12:34 по московскому времени, доллар торгуется по 70,1 рубля (+0,42% с предыдущей сессии).
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Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия вчера в 23:57
Здоровье
В Челябинской области не хватает медицинских работников
«Заработная плата будет установлена в зависимости от уровня квалификации работника и выполняемого им объема работы», - комментируют в областном Минздраве.
Курс дела 28 июня в 03:55
Финансы
Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая
Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс 11:36
Наука
Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае
ToDay News Ufa 03:32
Общество
В британском соборе появилась «Тайная вечеря» с чернокожим Иисусом
В Сент-Олбанском соборе в британском графстве Хартфордшир появилась вариация на тему знаменитой фрески Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» с чернокожим Иисусом Христом.
НТВ 10:53
Общество
В Саратовской области ограничительные меры продлены до 15 июля
В Саратовской области принято решение продлить ряд ограничительных мер до 15 июля 2020 года.
Саратов.Экспресс 11:20
Космос
Астроном рассказала об особенностях наблюдения за парадом планет
Научный директор подчеркнула, что планеты на небе движутся медленно, и парад образуют постепенно.
РИА Новости 01:20
Наука
Выявлена опасность редактирования гена эмбрионов человека
МедиаПоток 00:54
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Общество
Минкомсвязь сообщила об удалении личных данных для цифровых пропусков
По словам Шадаева, ведомство удалило все персональные данные россиян, использовавшиеся в приложении.
РБК 11:19
Фигурное катание
Медведева вернулась в Россию и сдала отрицательный тест на коронавирус
С начала апреля двукратная чемпионка мира находилась в Японию. Евгения Медведева вернулась в Россию.
Советский спорт 09:10
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 07:56
Авто
Россияне стали активнее покупать машины
В начале июня сообщалось, что продажи новых авто в РФ в мае 2020 года рухнули на 51,8% по сравнению с маем прошлого 2019 года: россияне купили 63 033 автомобиля, а год назад в этот же месяц — 137 624 авто.
ПРАЙМ 06:01
Политика
Путин передал записку ветерану на открытии мемориала во Ржеве
Ветеран Великой Отечественной войны Николай Черных после участия в церемонии открытия мемориала во Ржеве получил записку из рук президента страны Владимира Путина.
Pravda.Ru 11:23
Армия и оружие
Обновленный крейсер «Адмирал Нахимов» передадут ВМФ РФ в 2022 году
Как сообщил РИА «Новости» глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» будет передан Военно-морскому флоту России в 2022 году.
Военное дело 07:42
Хоккей
«Салават Юлаев» подписал контракт с Михаилом Воробьевым
News102.ru 06:36
Армия и оружие
В Ладакхе начался третий раунд переговоров военных Индии и Китая
Третий раунд переговоров на уровне командующих корпусами сухопутных войск Индии и Китая стартовал в Чушуле с индийской стороны линии фактического контроля (ЛФК), разделяющей две страны.
Инфорос 04:57
Шоу-бизнес
Рудковская отреагировала на шутку Урганта о Плющенко
Музыкальный продюсер Яна Рудковская, которая является женой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, ответила на шутку популярного телеведущего Ивана Урганта.
ProstoProSport вчера в 12:55
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru вчера в 08:52
Экономика
Росгосцирк вошел в список системообразующих предприятий
Росгосцирк вошел в список системообразующих предприятий по решению правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики, сообщает пресс-служба организации.
РИА Новости вчера в 07:12
Футбол
Локомотив — Крылья Советов 0:1 (Перерыв)
Вратарь московского "Локомотива" и сборной России Маринато Гилерме был заменён по ходу первого тайма матча 25-го тура чемпионата России по футболу против самарских "Крыльев Советов".
РИА Новости 11:48
Политика
Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля
Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.
Ведомости 10:29
Политика
В США предложили выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона
На сайте конгресса США опубликован текст поправки к проекту закона о финансировании национальной обороны на 2021 год, в котром сенатором-республиканцем Джоном Тьюном предлогается выкупить у Турции российские ЗРК С-400.
Военное дело вчера в 23:09
Политика
В Белоруссии шесть человек собрали подписи для выдвижения на выборах
Члены комиссии могут отказать в регистрации кандидату, если в период сбора подписей со стороны претендента или членов его инициативной группы зафиксированы факты нарушения избирательного законодательства.
РИА Новости 10:46
Экономика
Dow Jones и S&P 500 растут, Dow Jones снижается
Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:31 мск опустился на 26,44 пункта (0,1%) - до 25569,36 пункта.
Финмаркет 10:37
Политика
В Минфине спрогнозировали ужесточение санкций после пандемии
России следует готовиться к ужесточению санкций после завершения пандемии, заявил заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Кику на онлайн-дискуссии международного дискуссионного клуба «Валдай».
РБК 10:49
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета 06:54