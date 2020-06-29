Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 70 рублей впервые с 15 июня. На открытии курс доллара составлял 69,83 рубля. По состоянию на 12:34 по московскому времени, доллар торгуется по 70,1 рубля (+0,42% с предыдущей сессии).

Курс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с 15 июня

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