Финансы

ПРАЙМПРАЙМРынок акций России закрылся разнонаправленно на фоне ослабления рубля

Российский рынок акций закрыл основные торги разнонаправленно на фоне ослабления рубля и роста нефтяных котировок марки Brent, следует из данных торгов Московской биржи.
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Рубль вечером продолжает дешеветь к доллару и евро на фоне снижения валют ЕМ

Финмаркет12:33

Курс доллара превысил 70 рублей впервые за две недели

BFM.ru10:21

Евро поднялся выше 79 рублей впервые с 16 июня

Интерфакс04:44

Курс доллара поднялся выше 70 рублей

Газета.Ru04:09

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 70 рублей

ТАСС04:15

Рубль снижается к евро в начале торгов

RT на русском03:03

Курс доллара превысил ₽70 впервые с 15 июня

РБК04:40
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Общество

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

РБК вчера в 15:32
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Политика

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Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК 09:10
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Происшествия

Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

Объяснение Соколова было столь эмоциональным, что судья даже сделала историку замечание. В итоге заседание было отложено на неделю.
Российская газета 13:44
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Происшествия

Читинец имитировал утопление и спал пьяным в кустах, пока его искали

Чита.Ру 22:04
Общество

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В каких случаях приготовление пищи в микроволновке может быть полезнее духовки и плиты, рассказала в интервью радио Sputnik ведущий научный сотрудник ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, доктор биологических наук Ольга Багрянцева.
РИА Новости 21:31
Политика

Парламент Китая принял закон о нацбезопасности в Гонконге

Законопроект о национальной безопасности в Гонконге одобрен высшим законодательным органом КНР -- постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей.
Коммерсантъ 23:27
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Общество

Мишустин изменил правила льготного автокредитования

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении скидки при получении кредита на новый автомобиль отечественного производства.
Известия вчера в 07:53
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Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
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Общество

Названо число выявленных штаммов коронавируса в России

С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса.
Lenta.ru 20:26
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Происшествия

Два человека погибли и семеро пострадали в ДТП в Хабаровском крае

В ДТП, по предварительным данным. погибли два человека и семеро пострадали, сообщили в понедельник, 29 июня, в экстренных службах региона.
Известия 10:54
Спорт

Призер ОИ-2018 по шорт-треку ван Рейвен оказалась в реанимации

Лара ван Рейвен из Нидерландов, занявшая третье место в шорт-треке на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, находится в реанимации.
Известия 15:53
Политика

США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

Соединенные Штаты вновь ужесточили экспортные ограничения в отношении поставок товаров в Россию.
Известия 19:26
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Здоровье

В ВШЭ назвали число предотвращенных смертей от коронавируса в России

В материале «Какого количества смертей от COVID-19 удалось избежать российскому обществу» авторы пришли к выводу, что если бы власти и население проигнорировали сообщения об эпидемии и не принимали бы необходимых мер, жертвами пандемии потенциально могли бы стать 3,8 млн человек.
РБК 07:59
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Общество

Еще пять пациентов с коронавирусом скончались в Приангарье за сутки

ИркСиб 22:24
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Политика

В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:02
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Общество

Летние веранды в крае могут открыть на втором этапе снятия ограничений

Летние веранды в кафе и ресторанах могут быть открыты на втором этапе снятия ограничений в Забайкалье.
Zabnews.ru 22:33
Энергетика

Цена нефти Brent перешла к росту и превысила $41,5 за баррель

Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,5%, до $41,3 за баррель по состоянию на 15:31 мск, свидетельствуют данные торгов.
РБК 08:34
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Политика

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По мнению режиссера, сегодняшние события в США свидетельствуют о том, что огромная империя рушится.
Вести.Ru 15:31
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Общество

В Японии из-за оползней могут эвакуировать свыше 70 тысяч человек

Более 70 тысяч человек в Японии готовятся к эвакуации из-за угрозы оползней. Такие рекомендации от властей получили жители города Кагосима.
Российская газета 22:23
Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости 12:25
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Общество

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В Омске на лотерейных билетах «Моего региона» были обнаружены пометки. Об этом сообщает портал «Коммерческие вести».
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Общество

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году.
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Происшествия

Давшую показания на Серебренникова попросили освободить от наказания

Прокуратура попросила суд освободить от наказания бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, показания которой легли в основу приговора по делу режиссера Кирилла Серебренникова, сообщила РБК пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Котомина.
РБК 07:35
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Здоровье

В Пермском крае за сутки выявили 56 случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб со ссылкой на Роспотребнадзор.
Рифей-Пермь 03:49
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Происшествия

Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии приблизилось к 3000

Улан-Удэ, 30 июня 2020, 05:41 — REGNUM В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 2957, из которых более половины зарегистрированы в столице Улан-Удэ.
REGNUM 22:41
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Общество

Работавший в «красной зоне» врач рассказал о странностях коронавируса

Коронавирус имеет ряд странностей, которые стали заметны благодаря тесной борьбе с ним.
Газета.Ru 15:16
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Космос

В «Роскосмосе» перечислили недостатки корабля Crew Dragon Илона Маска

В качестве главного недостатка было названо расположение двигателей системы аварийного спасения сразу за стеной кабины.
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Музыка

BTS выпускают иллюстрированные книги со своими песнями

BTS выпускает книги с самыми популярными песнями группы, сообщает Rolling Stone.
РИА Новости вчера в 21:58
Общество

В России готовят нововведение получающим выплаты на карту пенсионерам

Общественники предложили пожилым людям предоставлять на выбор карты – с бесконтактной функцией, или же с нею.
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Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире

Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия 22:23
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