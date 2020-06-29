В ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты превысил 70 рублей впервые с середины июня 2020 года.

Курс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с середины июня

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Политика NYT: разведсводка США о РФ и талибах касалась смерти трех военных Газета The New York Times утверждает, что разведывательные службы США рассматривали версию о наличии связи между гибелью трех американских военных в Афганистане и приписываемой России готовности предоставлять денежные вознаграждения талибам.

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