Финансы

BFM.ruBFM.ruКурс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с середины июня

В ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты превысил 70 рублей впервые с середины июня 2020 года.
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Рубль вечером продолжает дешеветь к доллару и евро на фоне снижения валют ЕМ

Финмаркетвчера в 12:33

Курс доллара превысил ₽70 впервые с 15 июня

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Курс доллара поднялся выше 70 рублей

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RT на русскомвчера в 03:03

Курс доллара поднялся выше 70 рублей

Газета.Ruвчера в 04:09
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Общество

Греф назвал «провокацией» высказывания Михалкова в «Бесогоне»

Глава Сбербанка Герман Греф назвал "провокацией и манипуляцией" слова режиссера Никиты Михалкова в выпуске передачи "Бесогон".
Инфорос вчера в 07:21
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Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
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Общество

Глава Минпросвещения РФ назвал дату начала учебного года

Известия вчера в 22:24
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Шоу-бизнес

Худрук МХАТа призвал поставить Михаила Ефремова на место

Свободная Пресса вчера в 22:50
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Происшествия

Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

Известия вчера в 15:44
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Происшествия

Сестрам Хачатурян добавили три тома

Коммерсантъ 28 июня в 18:04
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Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости вчера в 12:25
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Происшествия

В Петербурге локализовали пожар на складе на территории промзоны

Сообщалось, что горит склад на территории промзоны. Площадь пожара составляла 2300 квадратных метров.
РИА Новости 01:00
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Общество

«Вектор» успешно испытал три прототипа вакцины от COVID-19

Три прототипа вакцины от коронавирусной инфекции успешно прошли испытания на способность формировать иммунный ответ, заявил во вторник, 30 июня, генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов.
Известия 01:33
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Космос

Астронавт NASA потерял зеркало, выходя в открытый космос с борта МКС

Вашингтон, 27 июня 2020, 09:12 — REGNUM Астронавт NASA Кристофер Кэссиди во время выхода в открытый космос с борта Международной космической станции потерял нарукавное зеркальце — оно слетело со скафандра и выпало наружу станции.
REGNUM 27 июня в 02:12
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу

Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор вчера в 06:56
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Футбол

Роналду показал новую прическу и был высмеян фанатами

Lenta.ru 00:58
Культура

Актер Саша Барон Коэн разыграл на митинге сторонников Трампа

Известия вчера в 01:01
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Здоровье

В Казахстане могут на месяц ввести карантин из-за COVID-19

Как заявил министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой, для того, чтобы сдержать темпы распространения болезни, нужно ввести карантинные меры на четыре недели.
Live24 01:42
Политика

NYT: разведсводка США о РФ и талибах касалась смерти трех военных

Газета The New York Times утверждает, что разведывательные службы США рассматривали версию о наличии связи между гибелью трех американских военных в Афганистане и приписываемой России готовности предоставлять денежные вознаграждения талибам.
ТАСС 00:01
Общество

Мишустин: Официальная безработица в РФ выросла в 3,5 раза с 1 апреля

Уровень официальной безработицы в России увеличился с 1 апреля в 3,5 раза.
9111.ru вчера в 11:54
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Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости вчера в 07:35
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Культура

Шнуров стал генеральным продюсером международного телеканала

Lenta.ru вчера в 16:25
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Политика

В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия вчера в 23:57
484
Общество

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году.
Evo-rus.com вчера в 04:06
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Кино

Райан Рейнольдс испортил встречу героев фильмов «Люди Икс»

Исполнитель роли Дэдпула Райан Рейнольдс испортил встречу участников фильмов о Людях Икс, в которой принимали участие Патрик Стюарт, Хью Джекман, Холли Берри, Фамке Янссен.
Kinonews.ru 28 июня в 03:49
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Общество

В ЦИК пригрозили делом трижды проголосовавшей россиянке в Израиле

Гражданке России в Израиле, которая сообщила о повторном голосовании по поправкам в Конституцию, грозит уголовное наказание.
Профиль вчера в 08:02
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Происшествия

В Перми вынесли приговор учителю за сексуальное насилие над школьницей

Газета.Ru вчера в 10:23
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Финансы

Сбербанк продлил бесплатное пополнение своих карт с карт других банков

Комиссия за пополнение карт Сбербанка с карт других банков пока возвращаться не будет, сообщили «РИА Новости» в компании.
Коммерсантъ вчера в 21:56
Политика

В России заявили о возможности поездок за границу через Белоруссию

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал информацию о том, что россияне выезжают за границу через Белоруссию.
Lenta.ru вчера в 05:03
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Политика

Санкции США против «Северного потока-2» назвали бессмысленными

Санкционное давление со стороны США не сможет остановить строительство газопровода «Северный поток-2», заявил на страницах журнала Forbes колумнист Кеннет Рапоза.
Lenta.ru 28 июня в 14:48
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Финансы

Эксперт назвал курс рубля к концу 2020 года

Доллар в 2020 году может вернуться к отметке 60 рублей, так как разница между инфляцией в России и в США сокращается.
News.ru вчера в 22:05
Футбол

Ярошик оценил шансы ЦСКА на победу в дерби со «Спартаком»

Как сообщает ProstoProSport.ru, профессиональный футболист чешского происхождения, тренер Иржи Ярошик рассказал какие шансы есть у ЦСКА в игре со «Спартаком».
CT news 01:49
Армия и оружие

В МИД Украины назвали «высокой» вероятность вторжения России

Источники фото: ria.ru, politeka.net Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар в интервью изданию «Интерфакс-Украина» отметил, что сейчас, как никогда, является высокой вероятность нападения России со стороны Кавказа.
HotGeo вчера в 10:43
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