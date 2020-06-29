Финансы
BFM.ruКурс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с середины июня
В ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты превысил 70 рублей впервые с середины июня 2020 года.
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Общество
Греф назвал «провокацией» высказывания Михалкова в «Бесогоне»
Глава Сбербанка Герман Греф назвал "провокацией и манипуляцией" слова режиссера Никиты Михалкова в выпуске передачи "Бесогон".
Инфорос вчера в 07:21
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
Общество
Глава Минпросвещения РФ назвал дату начала учебного года
Известия вчера в 22:24
Шоу-бизнес
Худрук МХАТа призвал поставить Михаила Ефремова на место
Свободная Пресса вчера в 22:50
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Известия вчера в 15:44
Происшествия
Сестрам Хачатурян добавили три тома
Коммерсантъ 28 июня в 18:04
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости вчера в 12:25
Происшествия
В Петербурге локализовали пожар на складе на территории промзоны
Сообщалось, что горит склад на территории промзоны. Площадь пожара составляла 2300 квадратных метров.
РИА Новости 01:00
Общество
«Вектор» успешно испытал три прототипа вакцины от COVID-19
Три прототипа вакцины от коронавирусной инфекции успешно прошли испытания на способность формировать иммунный ответ, заявил во вторник, 30 июня, генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов.
Известия 01:33
Космос
Астронавт NASA потерял зеркало, выходя в открытый космос с борта МКС
Вашингтон, 27 июня 2020, 09:12 — REGNUM Астронавт NASA Кристофер Кэссиди во время выхода в открытый космос с борта Международной космической станции потерял нарукавное зеркальце — оно слетело со скафандра и выпало наружу станции.
REGNUM 27 июня в 02:12
Шоу-бизнес
Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу
Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор вчера в 06:56
Культура
Актер Саша Барон Коэн разыграл на митинге сторонников Трампа
Известия вчера в 01:01
Здоровье
В Казахстане могут на месяц ввести карантин из-за COVID-19
Как заявил министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой, для того, чтобы сдержать темпы распространения болезни, нужно ввести карантинные меры на четыре недели.
Live24 01:42
Политика
NYT: разведсводка США о РФ и талибах касалась смерти трех военных
Газета The New York Times утверждает, что разведывательные службы США рассматривали версию о наличии связи между гибелью трех американских военных в Афганистане и приписываемой России готовности предоставлять денежные вознаграждения талибам.
ТАСС 00:01
Общество
Мишустин: Официальная безработица в РФ выросла в 3,5 раза с 1 апреля
Уровень официальной безработицы в России увеличился с 1 апреля в 3,5 раза.
9111.ru вчера в 11:54
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости вчера в 07:35
Культура
Шнуров стал генеральным продюсером международного телеканала
Lenta.ru вчера в 16:25
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия вчера в 23:57
Общество
Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году
Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году.
Evo-rus.com вчера в 04:06
Кино
Райан Рейнольдс испортил встречу героев фильмов «Люди Икс»
Исполнитель роли Дэдпула Райан Рейнольдс испортил встречу участников фильмов о Людях Икс, в которой принимали участие Патрик Стюарт, Хью Джекман, Холли Берри, Фамке Янссен.
Kinonews.ru 28 июня в 03:49
Общество
В ЦИК пригрозили делом трижды проголосовавшей россиянке в Израиле
Гражданке России в Израиле, которая сообщила о повторном голосовании по поправкам в Конституцию, грозит уголовное наказание.
Профиль вчера в 08:02
Происшествия
В Перми вынесли приговор учителю за сексуальное насилие над школьницей
Газета.Ru вчера в 10:23
Финансы
Сбербанк продлил бесплатное пополнение своих карт с карт других банков
Комиссия за пополнение карт Сбербанка с карт других банков пока возвращаться не будет, сообщили «РИА Новости» в компании.
Коммерсантъ вчера в 21:56
Политика
В России заявили о возможности поездок за границу через Белоруссию
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал информацию о том, что россияне выезжают за границу через Белоруссию.
Lenta.ru вчера в 05:03
Политика
Санкции США против «Северного потока-2» назвали бессмысленными
Санкционное давление со стороны США не сможет остановить строительство газопровода «Северный поток-2», заявил на страницах журнала Forbes колумнист Кеннет Рапоза.
Lenta.ru 28 июня в 14:48
Финансы
Эксперт назвал курс рубля к концу 2020 года
Доллар в 2020 году может вернуться к отметке 60 рублей, так как разница между инфляцией в России и в США сокращается.
News.ru вчера в 22:05
Футбол
Ярошик оценил шансы ЦСКА на победу в дерби со «Спартаком»
Как сообщает ProstoProSport.ru, профессиональный футболист чешского происхождения, тренер Иржи Ярошик рассказал какие шансы есть у ЦСКА в игре со «Спартаком».
CT news 01:49
Армия и оружие
В МИД Украины назвали «высокой» вероятность вторжения России
Источники фото: ria.ru, politeka.net Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар в интервью изданию «Интерфакс-Украина» отметил, что сейчас, как никогда, является высокой вероятность нападения России со стороны Кавказа.
HotGeo вчера в 10:43
Авто
Эксперты назвали автомобили с худшими двигателями
Новые автомобили вчера в 23:14