Финансы

BFM.ruBFM.ruКурс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с середины июня

В ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты превысил 70 рублей впервые с середины июня 2020 года.
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Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 70 рублей

ТАСС04:15

Курс доллара превысил ₽70 впервые с 15 июня

РБК04:40

Доллар превысил 70 руб., евро — 79 руб. впервые с середины июня

Коммерсантъ04:21

Рынок акций России закрылся разнонаправленно на фоне ослабления рубля

ПРАЙМ12:05

Курс доллара поднялся выше 70 рублей

Газета.Ru04:09

Курс доллара поднялся выше 70 рублей

Комсомольская правда04:08

Евро поднялся выше 79 рублей впервые с 16 июня

Интерфакс04:44
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 12:26, Ашберн
Общество

Бывший премьер Франции приговорен к пяти годам тюрьмы

Третий обвиняемый по делу - Марк Жуло, который занимал депутатское место Фийона в Национальном собрании, пока Фийон находился на посту премьера, получил два года условно и штраф в размере 20000 евро.
SakhaNews 11:58
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Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении

Известия 05:15
965
Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
247
Общество

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

РБК вчера в 15:32
1,7K
Общество

В ВОЗ заявили об ускорении распространения коронавируса

Распространение пандемии COVID-19 в мире ускоряется, несмотря улучшение ситуации в некоторых государствах, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 11:58
147
Наука

В Тихом океане найдены новые виды гигантских одноклеточных ксенофиофор

В Тихом океане найдены гигантские ксенофиофоры.
Актуальные Новости 26 июня в 00:34
20
Политика

ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января

Совет Евросоюза продлил на полгода, до 31 января 2021 года, секторальные экономические санкции против России, введенные в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, из-за невыполнения минских соглашений по Донбассу.
Коммерсантъ 11:00
494
Происшествия

Суд не смог решить, оглашать ли переписку историка Соколова с Ещенко

Суд отложил заседание по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, для принятия решения об оглашении личной переписки влюбленных, передает корреспондент РИА Новости из Октябрьского районного суда.
РИА Новости 10:35
73
Здоровье

Названы главные опасности жары для здоровья

Evo-rus.com 05:51
8
Общество

В Петербурге против кафе возбудили дело из-за неэтичной рекламы

Петербургское УФАС возбудило дело в отношении кафе "Щелкунчик" из-за неэтичной рекламы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
DP.RU 09:59
22
Общество

Тарифы ЖКХ в России вырастут с 1 июля вопреки пандемии

Несмотря на пандемию коронавируса, затронувшую и Россию, коммунальные тарифы в стране по сложившейся традиции будут увеличены с 1 июля.
Lenta.ru 05:53
191
Авто

Названы автомобили с самыми проблемными двигателями

Motor 10:35
Общество

Чтобы накопить на квартиру в Алтайском крае, потребуется более 12 лет

Барнаул, 29 июня 2020, 12:35 — REGNUM Чтобы накопить на квартиру, семье из Алтайского края потребуется минимум 12,4 года.
REGNUM 05:35
209
Футбол

Колосков критично отозвался о системе видеопомощи арбитрам

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков критично отозвался о системе видеопомощи арбитрам (VAR), передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:15
Политика

В Кремле назвали уткой публикацию NYT о сговоре России с талибами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уткой статью The New York Times о том, что российские власти якобы предлагали боевикам афганского движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) вознаграждение за убийство военнослужащих США.
Газета.Ru 09:46
16
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты

Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в своем аккаунте Facebook опубликовал видео испытания украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360 МЦ «Нептун», которая была разработана в киевском конструкторском бюро «Луч».
Военное дело 27 июня в 06:27
31
Политика

Ведущий гостелеканала отказался пиарить обнуление Путина и уволился

Ведущий и корреспондент программы «Вести» на государственном телеканале «Россия 1. Красноярск» Владимир Жаринов отказался освещать голосование по обнулению президентских сроков и уволился.
Русская Планета 06:20
107
Футбол

«Кристал Пэлас» — «Бернли»: какие ставки предлагают наши эксперты

29 июня состоится матч 32-го тура английской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Кристал Пэлас» и «Бернли».
Bookmaker-ratings.ru 04:14
Автоспорт

Команда «Формулы-1» Mercedes показала черную ливрею против расизма

Команда «Формулы-1» Mercedes представила ливрею, которая будет использоваться на болидах команды в сезоне 2020 года.
РБК 06:44
1
Политика

Иран выдал ордер на арест Трампа и запросил помощь Интерпола

Власти Ирана выдали ордер на арест президента США Дональда Трампа и ещё более 30 лиц, которые, по мнению иранских властей, причастны к убийству командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
RT на русском 07:51
37
Общество

Число проголосовавших по поправкам онлайн превысило 1 млн человек

В электронном голосовании по поправкам в Конституцию приняли участие более 1 млн человек, явка превысила 85%.
РБК 08:19
16
Политика

Россия вышла из механизма уведомления о гуманитарных объектах в Сирии

Россия сообщила ООН 23 июня о том, что больше не участвует в работе механизма уведомления о гуманитарных объектах и передвижениях на территории Сирии, заявил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок на заседании Совбеза.
РИА Новости 11:07
Происшествия

Липецкого подростка убило током во время купания

Липецк, 29 июня 2020, 16:04 — REGNUM В Липецке в посёлке Тракторного завода 17-летний студент техникума погиб в своей квартире во время купания от удара током, сообщил портал LipetskMedia.
REGNUM 09:04
2
Общество

Мишустин заявил о 30-кратном росте числа работающих удаленно россиян

Число россиян, работающих удаленно, выросло с 1 апреля в 30 раз.
BFM.ru 09:51
176
Транспорт

Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

Церемония открытия движения транспорта по новому 23-километровому участку от Можайского до Новорижского шоссе на пятом пусковом комплексе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) прошла в понедельник, 29 июня.
Известия 12:06
144
Политика

Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

Интерфакс 01:14
166
Общество

ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке

Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращении в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева.
Ведомости 06:34
1K
Происшествия

Экс-помощника главы Россельхознадзора отправили под домашний арест

Экс-помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров, подозреваемый во взяточничестве и развращении малолетней, отправлен под домашний арест на два месяца, до 29 августа.
Известия 09:53
4
Гаджеты

Apple перестанет комплектовать новые iPhone зарядными устройствами

Газета DAILY вчера в 15:43
156
Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru 08:52
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