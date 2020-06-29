В ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты превысил 70 рублей впервые с середины июня 2020 года.

Курс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с середины июня

Общество Бывший премьер Франции приговорен к пяти годам тюрьмы Третий обвиняемый по делу - Марк Жуло, который занимал депутатское место Фийона в Национальном собрании, пока Фийон находился на посту премьера, получил два года условно и штраф в размере 20000 евро. 15

Общество Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин. 247

Общество В ВОЗ заявили об ускорении распространения коронавируса Распространение пандемии COVID-19 в мире ускоряется, несмотря улучшение ситуации в некоторых государствах, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. 147

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Футбол Колосков критично отозвался о системе видеопомощи арбитрам Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков критично отозвался о системе видеопомощи арбитрам (VAR), передает РИА "Новости".

Политика В Кремле назвали уткой публикацию NYT о сговоре России с талибами Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уткой статью The New York Times о том, что российские власти якобы предлагали боевикам афганского движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) вознаграждение за убийство военнослужащих США. 16

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Происшествия Липецкого подростка убило током во время купания Липецк, 29 июня 2020, 16:04 — REGNUM В Липецке в посёлке Тракторного завода 17-летний студент техникума погиб в своей квартире во время купания от удара током, сообщил портал LipetskMedia. 2

Транспорт Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе Церемония открытия движения транспорта по новому 23-километровому участку от Можайского до Новорижского шоссе на пятом пусковом комплексе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) прошла в понедельник, 29 июня. 144

Общество ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращении в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева. 1K