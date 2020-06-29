Финансы
BFM.ruКурс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с середины июня
В ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты превысил 70 рублей впервые с середины июня 2020 года.
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 12:26, Ашберн
Общество
Бывший премьер Франции приговорен к пяти годам тюрьмы
Третий обвиняемый по делу - Марк Жуло, который занимал депутатское место Фийона в Национальном собрании, пока Фийон находился на посту премьера, получил два года условно и штраф в размере 20000 евро.
SakhaNews 11:58
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
Общество
В ВОЗ заявили об ускорении распространения коронавируса
Распространение пандемии COVID-19 в мире ускоряется, несмотря улучшение ситуации в некоторых государствах, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 11:58
Наука
В Тихом океане найдены новые виды гигантских одноклеточных ксенофиофор
В Тихом океане найдены гигантские ксенофиофоры.
Актуальные Новости 26 июня в 00:34
Политика
ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января
Совет Евросоюза продлил на полгода, до 31 января 2021 года, секторальные экономические санкции против России, введенные в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, из-за невыполнения минских соглашений по Донбассу.
Коммерсантъ 11:00
Происшествия
Суд не смог решить, оглашать ли переписку историка Соколова с Ещенко
Суд отложил заседание по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, для принятия решения об оглашении личной переписки влюбленных, передает корреспондент РИА Новости из Октябрьского районного суда.
РИА Новости 10:35
Здоровье
Названы главные опасности жары для здоровья
Evo-rus.com 05:51
Общество
В Петербурге против кафе возбудили дело из-за неэтичной рекламы
Петербургское УФАС возбудило дело в отношении кафе "Щелкунчик" из-за неэтичной рекламы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
DP.RU 09:59
Общество
Тарифы ЖКХ в России вырастут с 1 июля вопреки пандемии
Несмотря на пандемию коронавируса, затронувшую и Россию, коммунальные тарифы в стране по сложившейся традиции будут увеличены с 1 июля.
Lenta.ru 05:53
Общество
Чтобы накопить на квартиру в Алтайском крае, потребуется более 12 лет
Барнаул, 29 июня 2020, 12:35 — REGNUM Чтобы накопить на квартиру, семье из Алтайского края потребуется минимум 12,4 года.
REGNUM 05:35
Футбол
Колосков критично отозвался о системе видеопомощи арбитрам
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков критично отозвался о системе видеопомощи арбитрам (VAR), передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:15
Политика
В Кремле назвали уткой публикацию NYT о сговоре России с талибами
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уткой статью The New York Times о том, что российские власти якобы предлагали боевикам афганского движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) вознаграждение за убийство военнослужащих США.
Газета.Ru 09:46
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в своем аккаунте Facebook опубликовал видео испытания украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360 МЦ «Нептун», которая была разработана в киевском конструкторском бюро «Луч».
Военное дело 27 июня в 06:27
Политика
Ведущий гостелеканала отказался пиарить обнуление Путина и уволился
Ведущий и корреспондент программы «Вести» на государственном телеканале «Россия 1. Красноярск» Владимир Жаринов отказался освещать голосование по обнулению президентских сроков и уволился.
Русская Планета 06:20
Футбол
«Кристал Пэлас» — «Бернли»: какие ставки предлагают наши эксперты
29 июня состоится матч 32-го тура английской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Кристал Пэлас» и «Бернли».
Bookmaker-ratings.ru 04:14
Автоспорт
Команда «Формулы-1» Mercedes показала черную ливрею против расизма
Команда «Формулы-1» Mercedes представила ливрею, которая будет использоваться на болидах команды в сезоне 2020 года.
РБК 06:44
Политика
Иран выдал ордер на арест Трампа и запросил помощь Интерпола
Власти Ирана выдали ордер на арест президента США Дональда Трампа и ещё более 30 лиц, которые, по мнению иранских властей, причастны к убийству командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
RT на русском 07:51
Общество
Число проголосовавших по поправкам онлайн превысило 1 млн человек
В электронном голосовании по поправкам в Конституцию приняли участие более 1 млн человек, явка превысила 85%.
РБК 08:19
Политика
Россия вышла из механизма уведомления о гуманитарных объектах в Сирии
Россия сообщила ООН 23 июня о том, что больше не участвует в работе механизма уведомления о гуманитарных объектах и передвижениях на территории Сирии, заявил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок на заседании Совбеза.
РИА Новости 11:07
Происшествия
Липецкого подростка убило током во время купания
Липецк, 29 июня 2020, 16:04 — REGNUM В Липецке в посёлке Тракторного завода 17-летний студент техникума погиб в своей квартире во время купания от удара током, сообщил портал LipetskMedia.
REGNUM 09:04
Общество
Мишустин заявил о 30-кратном росте числа работающих удаленно россиян
Число россиян, работающих удаленно, выросло с 1 апреля в 30 раз.
BFM.ru 09:51
Транспорт
Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
Церемония открытия движения транспорта по новому 23-километровому участку от Можайского до Новорижского шоссе на пятом пусковом комплексе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) прошла в понедельник, 29 июня.
Известия 12:06
Общество
ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке
Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращении в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева.
Ведомости 06:34
Происшествия
Экс-помощника главы Россельхознадзора отправили под домашний арест
Экс-помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров, подозреваемый во взяточничестве и развращении малолетней, отправлен под домашний арест на два месяца, до 29 августа.
Известия 09:53
Гаджеты
Apple перестанет комплектовать новые iPhone зарядными устройствами
Газета DAILY вчера в 15:43
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru 08:52