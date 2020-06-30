Финансы

ТАССТАССКурс доллара на Мосбирже поднялся выше 71 рубля

Последний раз курс доллара находился выше 71 рубля 28 мая текущего года.
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Курс доллара превысил ₽71 впервые с 28 мая

РБК07:15

Доллар и евро растут в начале торгов на «Московской бирже»

Финмаркет03:37

Курс рубля упал до минимума

Lenta.ru04:36

Рубль снижается к доллару и евро

Газета.Ru03:12

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:03

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 71 рубля

ТАСС07:11

Евро поднялся выше 79 рублей впервые с 16 июня

Интерфаксвчера в 04:44
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Политика

Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал советскому солдату

REGNUM 07:05
204
Происшествия

В Подольске задержали мужчину за поджог шатра для голосования

ТАСС 04:48
119
Политика

Президент России вновь выступит перед нацией с обращением

Российский лидер Владимир Путин сегодня, 30 июня, вновь выступит перед гражданами страны с обращением.
ИА Новороссия 06:25
Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Российская газета 06:54
32
Киберспорт

2 июля Ubisoft представит свою королевскую битву

Компания Ubisoft запустила сайт Hyper Scape — футуристичной королевской битвы.
Матч ТВ 05:03
3
Общество

Режим самоизоляции в Пермском крае продлили до 14 июля

Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 14 июля, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
РИА Новости 06:49
16
Политика

Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
596
Общество

Мишустин выделил банкам на льготные автокредиты 22,5 млрд рублей

Правительство РФ выделило на расширенную программу льготного автокредитования 22,5 млрд рублей.
Автоновости дня 28 июня в 04:44
87
Общество

ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 45,7% за пять дней

Активность участников общероссийского голосования по поправкам к Конституции на вечер 29 июня превысила 45%, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
Российская газета 05:40
Общество

Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря

В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
495
Игры

Ремастер Crysis получит геймплейный трейлер в начале июля

News.ru 01:59
7
Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
2,3K
Здоровье

В ВШЭ назвали число предотвращенных смертей от коронавируса в России

В материале «Какого количества смертей от COVID-19 удалось избежать российскому обществу» авторы пришли к выводу, что если бы власти и население проигнорировали сообщения об эпидемии и не принимали бы необходимых мер, жертвами пандемии потенциально могли бы стать 3,8 млн человек.
РБК вчера в 07:59
33
Транспорт

По Крымскому мосту открыли движение грузовых поездов

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов во вторник запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.
BFM.ru 03:01
462
Общество

Гидрометцентр пообещал теплый июль на всей территории России

Если анализировать этот прогноз, то можно говорить о том, что июль будет теплым фактически повсеместно", - сказал Вильфанд.
РИА Новости 06:42
Политика

Путин подписал указ о военных сборах для запасников

Граждане России, находящиеся в запасе, призываются на военные сборы в Вооруженных силах, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ.
МОЁ! Оnline Воронеж 01:04
4K
Шоу-бизнес

Рудковская поздравила среднего сына с 18-летием

В понедельник среднему сыну Яны Рудковской исполнилось 18 лет. Звезда поделилась фотографиями с праздника в своем инстаграм-аккаунте.
Дни.ру 03:04
9
Здоровье

Врачи назвали главные недостатки системы ОМС

При ответе на вопрос о позитивных сторонах системы более половины опрошенных (64%) отметили обеспечение всех граждан страны возможностью получить медпомощь, еще 42% согласились с тем, что ОМС обеспечивает доступность медпомощи по всей стране.
РБК 06:42
1
Происшествия

Младший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим

Младший сын Дмитрия Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, стал потерпевшим по уголовному делу, сообщил "Интерфаксу" адвокат Александр Добровинский во вторник.
Интерфакс 06:10
106
Авто

В России подорожали кроссоверы Haval F7 и F7x

Модель комплектации Elite стоит теперь от 1 579 000 до 1 759 000 руб. Кроссовер в версии Premium обойдется за 1 679 000 – 1 879 000 руб.
Evo-rus.com 28 июня в 03:28
20
Здоровье

В Самарской области от коронавируса скончались 3 женщины

В Самарской области уже 56 человек скончались от коронавируса.
Pro Город Самара 04:40
8
Общество

Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений

У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, говорится в отчете аналитического центра НАФИ (есть у РБК) по итогам опроса в июне.
РБК вчера в 23:00
314
Общество

С 1 июля в жизни жителей России произойдет ряд изменений

Начиная с 1 июля, в России в силу вступят некоторые нововведения, которые изменят жизнь большинства россиян.
Live24 02:58
3
Общество

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года

В постановлении отмечается, что на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми будет затруднено, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.
ТАСС 05:22
66
Здоровье

В Пензенской облбольнице выросло число пациентов на ИВЛ

Smi58.ru 06:00
Экономика

Эмин Агаларов рассказал о продаже трех машин из-за кризиса с COVID-19

Бизнес Crocus Group, который президент компании Араз Агаларов в апреле сравнивал с тонущим кораблем, по-прежнему находится в сложном положении, заявил в интервью проекту ЧЭЗ Next в Instagram РБК его сын и первый вице-президент компании Эмин Агаларов.
РБК 06:44
2
Политика

Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом

Помимо лидеров Германии и Великобритании, агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьер-министры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.
Lenta.ru вчера в 21:52
251
Здоровье

В России снижается смертность от онкологических заболеваний

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году показатель смертности от злокачественных новообразований в России снизился с 202,36 человека до 199,10 на 100 тысяч населения и составил 21,3%.
REGNUM 07:02
3
Хоккей

«Салават Юлаев» подписал контракт с Михаилом Воробьевым

News102.ru 06:36
Здоровье

Испытания препарата от коронавируса в Смоленске прошли прекрасно

Препарат "Арепливир" (российская марка "Фавипиравира") от коронавируса испытывается на 30 пациентах в Смоленске.
Readovka67.ru 05:16
3
Как работают Яндекс.Новости?
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