Финансы
ТАССКурс доллара на Мосбирже поднялся выше 71 рубля
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Политика
Президент России вновь выступит перед нацией с обращением
Российский лидер Владимир Путин сегодня, 30 июня, вновь выступит перед гражданами страны с обращением.
ИА Новороссия 06:25
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Российская газета 06:54
Киберспорт
2 июля Ubisoft представит свою королевскую битву
Компания Ubisoft запустила сайт Hyper Scape — футуристичной королевской битвы.
Матч ТВ 05:03
Общество
Режим самоизоляции в Пермском крае продлили до 14 июля
Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 14 июля, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
РИА Новости 06:49
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
Общество
Мишустин выделил банкам на льготные автокредиты 22,5 млрд рублей
Правительство РФ выделило на расширенную программу льготного автокредитования 22,5 млрд рублей.
Автоновости дня 28 июня в 04:44
Общество
ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 45,7% за пять дней
Активность участников общероссийского голосования по поправкам к Конституции на вечер 29 июня превысила 45%, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
Российская газета 05:40
Общество
Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря
В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
Здоровье
В ВШЭ назвали число предотвращенных смертей от коронавируса в России
В материале «Какого количества смертей от COVID-19 удалось избежать российскому обществу» авторы пришли к выводу, что если бы власти и население проигнорировали сообщения об эпидемии и не принимали бы необходимых мер, жертвами пандемии потенциально могли бы стать 3,8 млн человек.
РБК вчера в 07:59
Транспорт
По Крымскому мосту открыли движение грузовых поездов
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов во вторник запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.
BFM.ru 03:01
Общество
Гидрометцентр пообещал теплый июль на всей территории России
Если анализировать этот прогноз, то можно говорить о том, что июль будет теплым фактически повсеместно", - сказал Вильфанд.
РИА Новости 06:42
Политика
Путин подписал указ о военных сборах для запасников
Граждане России, находящиеся в запасе, призываются на военные сборы в Вооруженных силах, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ.
МОЁ! Оnline Воронеж 01:04
Шоу-бизнес
Рудковская поздравила среднего сына с 18-летием
В понедельник среднему сыну Яны Рудковской исполнилось 18 лет. Звезда поделилась фотографиями с праздника в своем инстаграм-аккаунте.
Дни.ру 03:04
Здоровье
Врачи назвали главные недостатки системы ОМС
При ответе на вопрос о позитивных сторонах системы более половины опрошенных (64%) отметили обеспечение всех граждан страны возможностью получить медпомощь, еще 42% согласились с тем, что ОМС обеспечивает доступность медпомощи по всей стране.
РБК 06:42
Происшествия
Младший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим
Младший сын Дмитрия Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, стал потерпевшим по уголовному делу, сообщил "Интерфаксу" адвокат Александр Добровинский во вторник.
Интерфакс 06:10
Авто
В России подорожали кроссоверы Haval F7 и F7x
Модель комплектации Elite стоит теперь от 1 579 000 до 1 759 000 руб. Кроссовер в версии Premium обойдется за 1 679 000 – 1 879 000 руб.
Evo-rus.com 28 июня в 03:28
Здоровье
В Самарской области от коронавируса скончались 3 женщины
В Самарской области уже 56 человек скончались от коронавируса.
Pro Город Самара 04:40
Общество
Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений
У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, говорится в отчете аналитического центра НАФИ (есть у РБК) по итогам опроса в июне.
РБК вчера в 23:00
Общество
С 1 июля в жизни жителей России произойдет ряд изменений
Начиная с 1 июля, в России в силу вступят некоторые нововведения, которые изменят жизнь большинства россиян.
Live24 02:58
Общество
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года
В постановлении отмечается, что на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми будет затруднено, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.
ТАСС 05:22
Экономика
Эмин Агаларов рассказал о продаже трех машин из-за кризиса с COVID-19
Бизнес Crocus Group, который президент компании Араз Агаларов в апреле сравнивал с тонущим кораблем, по-прежнему находится в сложном положении, заявил в интервью проекту ЧЭЗ Next в Instagram РБК его сын и первый вице-президент компании Эмин Агаларов.
РБК 06:44
Политика
Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом
Помимо лидеров Германии и Великобритании, агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьер-министры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.
Lenta.ru вчера в 21:52
Здоровье
В России снижается смертность от онкологических заболеваний
Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году показатель смертности от злокачественных новообразований в России снизился с 202,36 человека до 199,10 на 100 тысяч населения и составил 21,3%.
REGNUM 07:02
Хоккей
«Салават Юлаев» подписал контракт с Михаилом Воробьевым
News102.ru 06:36
Здоровье
Испытания препарата от коронавируса в Смоленске прошли прекрасно
Препарат "Арепливир" (российская марка "Фавипиравира") от коронавируса испытывается на 30 пациентах в Смоленске.
Readovka67.ru 05:16