Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceКурс доллара превысил 70 руб. на фоне снижения цен на нефть

Курс доллара впервые с 15 июня превысил 70 руб. на фоне снижения мировых цен на нефть, свидетельствуют биржевые данные. По состоянию 11:02 по московскому времени курс доллара вырос на 25 коп. по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии и составил 70,05 руб.
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Евро поднялся выше 79 рублей впервые с 16 июня

Говорит Москва04:56

Биржевой курс доллара превысил 70 рублей

Банки.ру04:13

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 70 рублей

ТАСС04:15

Курс валют сегодня: рубль падает на торгах

Свободная Пресса04:25

Рубль снижается к евро в начале торгов

RT на русском03:03

Евро поднялся выше 79 рублей впервые с 16 июня

Интерфакс04:44

Курс доллара превысил ₽70 впервые с 15 июня

РБК04:40
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Общество

ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования

Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
8,1K
Общество

Умер конструктор двигателей для ракеты Юрия Гагарина

Lenta.ru 05:58
1
Происшествия

Число пострадавших при взрыве в Москве увеличилось до четырех

Четыре человека пострадали в Москве при взрыве в жилом доме, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Газета.Ru 07:07
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Экономика

Wildberries построит в Кузбассе логистический центр за 5 млрд рублей

Коммерсантъ Новосибирск 07:06
Общество

Тарифы ЖКХ в России вырастут с 1 июля вопреки пандемии

Несмотря на пандемию коронавируса, затронувшую и Россию, коммунальные тарифы в стране по сложившейся традиции будут увеличены с 1 июля.
Lenta.ru 05:53
7
Политика

В Германии ждут решения США по санкциям против «Северного потока — 2»

В кабмине ФРГ ожидают окончательного решения конгресса США по санкциям против "Северного потока 2", отношение к экстерриториальным санкциям остается неизменным, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
РИА Новости 07:19
6
Общество

Роспотребнадзор проверит незаконно работающие аттракционы в Энгельсе

Надежда Матвеева пообещала проверить, на каком основании работают аттракционы в Энгельсе.
КП - Саратов 06:16
2
Гаджеты

Доступные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C будут представлены 30 июня

Малазийское отделение компании Xiaomi через свою страницу в социальной сети Facebook сообщило, что новые смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C будут официально представлены 30 июня.
3DNews 05:32
1
Политика

Последний штат США решил убрать символ конфедератов с флага

Штат Миссисипи последним в США откажется от символа Конфедерации южных штатов на флаге после массовых протестов по всей стране из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими.
РБК вчера в 11:38
31
Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
1,9K
Транспорт

Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

Движение по участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от Можайского до Новорижского шоссе открыто.
Коммерсантъ 03:50
70
Политика

Путин обсудил с членами Совбеза вопросы внутренней и внешней политики

Президент Российской Федерации Владимир Путин в режиме видеоконференции обсудил с членами Совета Безопасности вопросы внутренней и внешней политики.
Вечерняя Москва 07:08
1
Общество

Боня получила МРОТ, раздачу которого ранее критиковала

РИА Новости 01:56
21
Футбол

Памятник Фёдору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве

В Москве на Троекуровском кладбище состоялась церемония открытия памятника прославленному советскому футболисту «Спартака» Фёдору Черенкову.
RT на русском вчера в 07:39
Путешествия

Российские туроператоры отмечают резкий рост спроса на отдых в Сочи

Ассоциация туроператоров России отметила резкий рост спроса на отдых в Сочи. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва».
Моя Москва.онлайн 04:46
10
Общество

Опубликованы лучшие снимки НЛО за 40 лет

Опубликованы лучшие фотографии НЛО за последние 40 лет.
Evo-rus.com 04:50
18
Происшествия

Прокурор попросил для экс-главбуха «Седьмой студии» Масляевой 2 года и 3 месяца колонии

Коммерсантъ 07:01
1
Общество

В ЦИК пригрозили делом повторно проголосовавшей россиянке в Израиле

Гражданке России в Израиле, которая сообщила о повторном голосовании по поправкам в Конституцию, грозит уголовная ответственность.
РБК 07:07
185
Политика

Политолог назвал страны, которые станут мировыми лидерами после США

США платят за мировое лидерство, которого они достигли в 1991 году.
News.ru вчера в 14:35
2
Происшествия

Суд вернул в прокуратуру дело о краже имущества Чубайса

Одинцовский городской суд Подмосковья вернул в прокуратуру дело о краже имущества гендиректора "Роснано" Анатолия Чубайса на 70 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 08:48
318
Политика

В Кремле назвали уткой публикацию о сговоре России с талибами

Публикации американских газет о сговоре боевиков афганского движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) с российскими властями, предложившими вознаграждение за убийство военнослужащих США, являются ложью.
РБК 06:00
5
Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении

Известия 05:15
826
Политика

Лукашенко назвал Минск единственным союзником Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что Россия не хочет потерять республику, так как Минск остался единственным союзником Москвы.
RT на русском 01:19
1,2K
Энергетика

В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy

Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
Известия вчера в 23:30
178
Общество

Кинотеатры в России откроются 15 июля

С 15 июля в России снимаются ограничения с кинотеатров, они будут открыты.
Вести.Ru 05:35
315
Шоу-бизнес

Дочке Заворотнюк сожгли волосы в парикмахерской на Рублевке

ТВ Центр 03:57
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Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 27 июня в 14:26
9K
Армия и оружие

В НАТО организовали военно-морские учения у Исландии

Шестой оперативный флот США объявил о начале Североатлантическим альянсом военно-морских учений Dynamic Mongoose 2020 возле Исландии.
Военное дело 06:10
Общество

В «Роскосмосе» назвали стоимость ракеты «Ангара»

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на финансовый отчет Центра Хруничева за 2019 год пришел к выводу, что производство одной ракеты-носителя "Ангара-А5" стоит 7 млрд руб. Это в три раза дороже, чем производство "Протон-М".
РБК 06:09
752
Общество

Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах

Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55
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