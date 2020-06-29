Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
BFM.ruBFM.ru

Курс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с середины июня

В ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты превысил 70 рублей впервые с середины июня 2020 года.В источнике
Подробнее о событии

Рубль вечером продолжает дешеветь к доллару и евро на фоне снижения валют ЕМ

Финмаркет29 июня в 12:33

Курс доллара поднялся выше 70 рублей

Комсомольская правда29 июня в 04:08

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 70 рублей

ТАСС29 июня в 04:15

Курс доллара поднялся выше 70 рублей

Газета.Ru29 июня в 04:09

Курс доллара превысил ₽70 впервые с 15 июня

РБК29 июня в 04:40

Рубль снижается к евро в начале торгов

RT на русском29 июня в 03:03

Евро поднялся выше 79 рублей впервые с 16 июня

Интерфакс29 июня в 04:44
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Марко заявил, что Албон должен заслужить место в «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко дал понять, что пилот австрийской команды Александер Албон может потерять своё место в случае неудачных выступлений, и намекнул, что в «Ред Булл» рассчитывают на ближайших резервистов из молодёжной программы.
Чемпионат17:27
Реклама

Бывший канцлер ФРГ прокомментировал санкции по «Северному потоку — 2»

Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер заявил, что готовящиеся санкции США против «Северного потока — 2» являются намеренным расторжением трансатлантического партнерства.
Известия00:10
Реклама

ФСВТС указала на невозможность реэкспорта С-400 без согласия России

Анкара не сможет продать Вашингтону российские С-400 без согласия Москвы, заявила РИА Новости во вторник официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Мария Воробьева.
РИА Новостивчера в 12:56
263

Депутат попросил вице-мэра Ракову объяснить ее гардероб на 15 млн рублей. Ему посоветовали почитать сайт мэрии

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин отправил вице-мэру по вопросам социального развития Анастасии Раковой обращение, в котором спросил, соответствует ли действительности информация о том, что в ее гардеробе есть вещи на 15 миллионов рублей.
Дождьвчера в 10:10
2
Реклама
Реклама
Реклама