Курс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с середины июня
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В ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты превысил 70 рублей впервые с середины июня 2020 года.В источнике
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Рубль вечером продолжает дешеветь к доллару и евро на фоне снижения валют ЕМ
Финмаркет29 июня в 12:33