Финансы

BFM.ruBFM.ruКурс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с середины июня

В ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты превысил 70 рублей впервые с середины июня 2020 года.
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Рубль вечером продолжает дешеветь к доллару и евро на фоне снижения валют ЕМ

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Курс доллара превысил ₽70 впервые с 15 июня

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Рубль снижается к евро в начале торгов

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Курс доллара поднялся выше 70 рублей

Комсомольская правда04:08

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 70 рублей

ТАСС04:15

Курс доллара поднялся выше 70 рублей

Газета.Ru04:09

Евро поднялся выше 79 рублей впервые с 16 июня

Интерфакс04:44
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Политика

Сенатор предложил выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

Сенатор США Джон Тьюн предложил поправку в оборонный бюджет на 2020-2021 финансовый год, которая позволит США приобрести у Турции российские зенитные ракетные системы С-400.
РБК 19:44
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Общество

Названо число выявленных штаммов коронавируса в России

С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса.
Lenta.ru 20:26
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Футбол

«Зенит» и «Спартак» сыграют в полуфинале Кубка России 19 июля

Полуфинальные матчи Кубка России по футболу пройдут 19 июля.
Вестник Кавказа 14:06
Здоровье

Частные клиники Екатеринбурга приостановили проведение КТ легких

Частные клиники Екатеринбурга самостоятельно приняли решение остановить проведение компьютерной томографии легких жителям города.
Екатеринбург в интернете 09:27
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Политика

Ведущий гостелеканала отказался пиарить обнуление Путина и уволился

Ведущий и корреспондент программы «Вести» на государственном телеканале «Россия 1. Красноярск» Владимир Жаринов отказался освещать голосование по обнулению президентских сроков и уволился.
Русская Планета 06:20
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Экономика

Делягин рассказал, как у россиян могут забрать их накопления

Делягин рассказал, как у россиян могут забрать их накопления. Экономист рассказал, что деньги на счетах людей отобрать достаточно просто.
Южный Федеральный 20:44
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Кино

Актер Marvel обвинил создателей фильма «Черная пантера» в расизме

Live24 08:59
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Шоу-бизнес

Худрук МХАТа призвал «поставить на место» Ефремова

Lenta.ru 21:09
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Культура

Шнуров стал генеральным продюсером международного телеканала

Lenta.ru 16:25
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Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
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Авто

Японец провел тест-драйв внедорожника УАЗ «Хантер»

Напротив, в Японии очень ценят УАЗ за его неприхотливость и простоту конструкции. После тест-драйва энтузиаст подытожил впечатления.
Picsnews.net 14:39
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Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК 09:10
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Политика

Глава разведки США отреагировал на данные о «сговоре» России и талибов

Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф отреагировал на утечку в СМИ информации о якобы сговоре России и боевиков экстремистского движения «Талибан» (запрещено в РФ) с целью убийств американских военнослужащих в Афганистане.
Lenta.ru 22:17
Здоровье

Россиян предупредили о росте числа диабетиков после эпидемии

Заведующая кафедрой эндокринологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Минздрава РФ Татьяна Демидова сообщила, что распространение коронавируса приведет к резкому приросту числа диабетиков в стране.
ФедералПресс вчера в 22:43
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Происшествия

В Перми вынесли приговор учителю за сексуальное насилие над школьницей

Газета.Ru 10:23
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Армия и оружие

Российские Су-27 перехватили военные самолеты США над Черным морем

Газета.Ru 11:34
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Происшествия

Суд продлил арест обвиняемому по делу о двойном убийстве Быкову

Железнодорожный районный суд продлил арест красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, которого обвиняют в организации убийств двух человек в 1994 году, до 3 октября.
RT на русском 09:22
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Политика

Парламент Китая принял закон о нацбезопасности в Гонконге

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) во вторник принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.
ТАСС 21:46
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Музыка

Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube

Сеул, 29 июня 2020, 13:23 — REGNUM Рекорд видеосервиса YouTube по количеству просмотров и скорости набора просмотров установил клип на трек «How you like that» южнокорейской группы Blackpink.
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Футбол

Денис Глушаков: «Пока сам не знаю, где окажусь в следующем сезоне»

Матч ТВ 14:16
Энергетика

Цена нефти Brent перешла к росту и превысила $41,5 за баррель

Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,5%, до $41,3 за баррель по состоянию на 15:31 мск, свидетельствуют данные торгов.
РБК 08:34
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Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости 12:25
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Общество

Журналисты требуют независимого расследования катастрофы в Норильске

Сотрудники редакций СМИ из разных регионов страны, входящие в объединение Синдикат-100 требуют, чтобы СКР обратил внимание на ситуацию, складывающуюся вокруг расследования экологической катастрофы на Таймыре.
Znak.com 02:09
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Футбол

Памятник Фёдору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве

В Москве на Троекуровском кладбище состоялась церемония открытия памятника прославленному советскому футболисту «Спартака» Фёдору Черенкову.
RT на русском вчера в 07:39
Политика

Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом

Lenta.ru 21:52
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Технологии

Ученые СВФУ создают композитные уплотнительные кольца для отечественных автомобилей

В июне 2019 года были переданы для испытания уплотнители свечных колодцев ЗМЗ 409, кольца 026-028-36 и 022-028-36, а также амортизаторная втулка 451-2905432.
ИА ЯСИА 22:02
Общество

Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище серьезно возросла

В Химкинском водохранилище в Подмосковье зафиксировано увеличение площади разлива нефти до 22 тысяч квадратных метров.
Московский Комсомолец 12:55
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Шоу-бизнес

Тимати подарил 8-летнему сыну Киркорова мотоцикл за 100 тысяч рублей

Каково же было удивление певца, когда рэпер Тимати подарил Мартину шикарный мотоцикл за 100 тысяч рублей.
Paparazzi.ru 15:18
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Общество

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году.
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Общество

Некоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля

С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru 08:37
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