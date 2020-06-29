Финансы

BFM.ruBFM.ruКурс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с середины июня

В ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты превысил 70 рублей впервые с середины июня 2020 года.
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Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 70 рублей

ТАСС04:15

Курс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с середины июня

BFM.ru05:14

Курс доллара поднялся выше 70 рублей

Газета.Ru04:09

Курс доллара поднялся выше 70 рублей

Комсомольская правда04:08

Курс доллара превысил ₽70 впервые с 15 июня

РБК04:40

Рубль снижается к евро в начале торгов

RT на русском03:03

Евро поднялся выше 79 рублей впервые с 16 июня

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В США супруги отстояли свой дом от протестующих с оружием в руках

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Курды потребовали от российских военных разобраться с Турцией

Курды призывают РФ "выполнить свой долг" в Сирии. Курды потребовали от российских военных разобраться с Турцией.
Piter.tv 05:47
Политика

СМИ Китая оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы

Китайское издание заявило, что на параде Победы в Москве были продемонстрированы новые версии "смертоносных машин".
Газета.Ru 02:19
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Политика

Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

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Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 27 июня в 14:26
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Общество

Кинотеатры в России откроются 15 июля

С 15 июля в России снимаются ограничения с кинотеатров, они будут открыты.
Вести.Ru 05:35
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Политика

Кремль ответил на появление первых данных об итогах голосования

По мнению Пескова, публикация предварительных итогов голосования до завершения плебисцита «может способствовать повышению информированности населения».
РБК 06:00
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Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении

Известия 05:15
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Общество

Коронавирус выявлен у почти 40 сотрудников МИД России

Лавров отметил, что почти четыре десятка случаев заражения выявлены в центральном аппарате МИД и представительствах в российских регионах.
REGNUM 04:47
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Здоровье

В Барнауле более 40 сотрудников больницы заразились коронавирусом

Более 40 сотрудников Краевой клинической больницы в Барнауле заразились коронавирусом, сообщил журналистам глава минздрава Алтайского края Дмитрий Попов.
РИА Новости 05:04
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Футбол

Киевское «Динамо» проиграло «Десне» в чемпионате Украины

РИА Новости вчера в 15:36
Общество

«Роскосмос» объяснил высокую стоимость ракеты «Ангара»

РИА Новости 02:41
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Путешествия

Coral Travel планирует дополнительные рейсы в Сочи и Анапу

В "Интуристе" спрогнозировали, что популярные отели Сочи, Крыма и Анапы после 1 июля будут загружены на 100%, поскольку с июля по сентябрь будут принимать и тех, кто планировал путешествие в апреле-июне.
Интерфакс 05:40
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Общество

Общая явка на голосование по поправкам к Конституции достигла 37,2%

Более 40 млн человек приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции за четыре дня, общая явка составила 37,2%, сообщает Центризбирком.
RT на русском 05:24
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Шоу-бизнес

Родила дома: Саша Зверева стала мамой в четвертый раз

39-летняя певица и блогер Саша Зверева в четвертый раз стала мамой.
Блокнот.ру 05:01
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Энергетика

В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy

Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
Известия вчера в 23:30
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Общество

На Сахалине и Курилах разрешили проводить массовые мероприятия

На Сахалине и Курильских островах разрешили проводить массовые мероприятия в закрытых помещениях без ограничений в численности участников и площади их размещения.
РБК 03:47
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Происшествия

В Норильске на полигоне промышленных отходов произошел пожар

Российская газета 04:45
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Гаджеты

Процессоры AMD Ryzen 4000 на архитектуре Zen 3 почти готовы к анонсу

К концу этого года компания AMD должна представить настольные процессоры Ryzen с архитектурой Zen 3, которые известны под условным обозначением Vermeer.
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Происшествия

Эксперт Антипов: на борту MH17 произошли еще два взрыва

ПолитРоссия 26 июня в 15:13
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Общество

В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов

По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия 27 июня в 12:11
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Происшествия

В Петербурге задержали двух курьеров, изрисовавших полицейскую машину

Полицейские задержали в Санкт-Петербурге двух работников службы по доставке еды, которые написали нецензурное выражение на патрульной машине, сняли это на видео и выложили в интернет, сообщили ТАСС в главке МВД по городу и Ленинградской области.
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Политика

Лукашенко предупредил об угрозе потери Белоруссией части территории

Белорусский лидер Александр Лукашенко, выступая на закрытой встрече с чиновниками Минской области, заявил, что страна может утратить часть своей территории, вернувшись к границам 1921 года.
Наша версия 04:22
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Политика

Члены НАТО вновь обеспокоены строительством СП-2

Президент США Дональд Трамп опасается распространения влияния России на европейские страны после завершения строительства газопровода, прокладывающегося по дну Балтийского моря в Германию.
Политическая Экспертиза 04:41
Общество

В Челябинской области заработали летние кафе и фитнес-центры

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ряда ограничений, связанных с пандемией COVID-19.
Российская газета 03:45
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Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
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Политика

Лукашенко заявил о понимании в Москве ситуации с Белгазпромбанком

Российские власти понимают причины ситуации с Белгазпромбанком, дочерним банком «Газпрома» и Газпромбанка.
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Общество

Мишустин изменил правила льготного автокредитования

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Общество

Минкомсвязи предложило сделать портал госуслуг окном для жалоб россиян

Минкомсвязи России предложило сделать портал госуслуг единым окном для жалоб и обращений россиян в органы власти.
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Транспорт

Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

Движение по участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от Можайского до Новорижского шоссе открыто.
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