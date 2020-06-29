В ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты превысил 70 рублей впервые с середины июня 2020 года.

Курс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с середины июня

Армия и оружие Курды потребовали от российских военных разобраться с Турцией Курды призывают РФ "выполнить свой долг" в Сирии. Курды потребовали от российских военных разобраться с Турцией.

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Происшествия В Петербурге задержали двух курьеров, изрисовавших полицейскую машину Полицейские задержали в Санкт-Петербурге двух работников службы по доставке еды, которые написали нецензурное выражение на патрульной машине, сняли это на видео и выложили в интернет, сообщили ТАСС в главке МВД по городу и Ленинградской области. 11

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