Финансы
BFM.ruКурс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с середины июня
В ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты превысил 70 рублей впервые с середины июня 2020 года.
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Общество
В США супруги отстояли свой дом от протестующих с оружием в руках
Русская Планета 04:59
Армия и оружие
Курды потребовали от российских военных разобраться с Турцией
Курды призывают РФ "выполнить свой долг" в Сирии. Курды потребовали от российских военных разобраться с Турцией.
Piter.tv 05:47
Политика
СМИ Китая оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы
Китайское издание заявило, что на параде Победы в Москве были продемонстрированы новые версии "смертоносных машин".
Газета.Ru 02:19
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 27 июня в 14:26
Общество
Кинотеатры в России откроются 15 июля
С 15 июля в России снимаются ограничения с кинотеатров, они будут открыты.
Вести.Ru 05:35
Политика
Кремль ответил на появление первых данных об итогах голосования
По мнению Пескова, публикация предварительных итогов голосования до завершения плебисцита «может способствовать повышению информированности населения».
РБК 06:00
Общество
Коронавирус выявлен у почти 40 сотрудников МИД России
Лавров отметил, что почти четыре десятка случаев заражения выявлены в центральном аппарате МИД и представительствах в российских регионах.
REGNUM 04:47
Здоровье
В Барнауле более 40 сотрудников больницы заразились коронавирусом
Более 40 сотрудников Краевой клинической больницы в Барнауле заразились коронавирусом, сообщил журналистам глава минздрава Алтайского края Дмитрий Попов.
РИА Новости 05:04
Футбол
Киевское «Динамо» проиграло «Десне» в чемпионате Украины
РИА Новости вчера в 15:36
Общество
«Роскосмос» объяснил высокую стоимость ракеты «Ангара»
РИА Новости 02:41
Путешествия
Coral Travel планирует дополнительные рейсы в Сочи и Анапу
В "Интуристе" спрогнозировали, что популярные отели Сочи, Крыма и Анапы после 1 июля будут загружены на 100%, поскольку с июля по сентябрь будут принимать и тех, кто планировал путешествие в апреле-июне.
Интерфакс 05:40
Общество
Общая явка на голосование по поправкам к Конституции достигла 37,2%
Более 40 млн человек приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции за четыре дня, общая явка составила 37,2%, сообщает Центризбирком.
RT на русском 05:24
Шоу-бизнес
Родила дома: Саша Зверева стала мамой в четвертый раз
39-летняя певица и блогер Саша Зверева в четвертый раз стала мамой.
Блокнот.ру 05:01
Энергетика
В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy
Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
Известия вчера в 23:30
Общество
На Сахалине и Курилах разрешили проводить массовые мероприятия
На Сахалине и Курильских островах разрешили проводить массовые мероприятия в закрытых помещениях без ограничений в численности участников и площади их размещения.
РБК 03:47
Происшествия
В Норильске на полигоне промышленных отходов произошел пожар
Российская газета 04:45
Гаджеты
Процессоры AMD Ryzen 4000 на архитектуре Zen 3 почти готовы к анонсу
К концу этого года компания AMD должна представить настольные процессоры Ryzen с архитектурой Zen 3, которые известны под условным обозначением Vermeer.
3DNews 04:57
Происшествия
Эксперт Антипов: на борту MH17 произошли еще два взрыва
ПолитРоссия 26 июня в 15:13
Общество
В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов
По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия 27 июня в 12:11
Происшествия
В Петербурге задержали двух курьеров, изрисовавших полицейскую машину
Полицейские задержали в Санкт-Петербурге двух работников службы по доставке еды, которые написали нецензурное выражение на патрульной машине, сняли это на видео и выложили в интернет, сообщили ТАСС в главке МВД по городу и Ленинградской области.
ТАСС 03:51
Политика
Лукашенко предупредил об угрозе потери Белоруссией части территории
Белорусский лидер Александр Лукашенко, выступая на закрытой встрече с чиновниками Минской области, заявил, что страна может утратить часть своей территории, вернувшись к границам 1921 года.
Наша версия 04:22
Политика
Члены НАТО вновь обеспокоены строительством СП-2
Президент США Дональд Трамп опасается распространения влияния России на европейские страны после завершения строительства газопровода, прокладывающегося по дну Балтийского моря в Германию.
Политическая Экспертиза 04:41
Общество
В Челябинской области заработали летние кафе и фитнес-центры
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ряда ограничений, связанных с пандемией COVID-19.
Российская газета 03:45
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
Политика
Лукашенко заявил о понимании в Москве ситуации с Белгазпромбанком
Российские власти понимают причины ситуации с Белгазпромбанком, дочерним банком «Газпрома» и Газпромбанка.
Компания 02:22
Общество
Мишустин изменил правила льготного автокредитования
Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении скидки при получении кредита на новый автомобиль отечественного производства.
Известия вчера в 07:53
Общество
Минкомсвязи предложило сделать портал госуслуг окном для жалоб россиян
Минкомсвязи России предложило сделать портал госуслуг единым окном для жалоб и обращений россиян в органы власти.
Ведомости вчера в 21:29
Транспорт
Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
Движение по участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от Можайского до Новорижского шоссе открыто.
Коммерсантъ 03:50