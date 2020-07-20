Ранее евро преодолевало отметку в 82 рубля в начале мая этого года.

Политика Врио главы Хабаровского края представили правительству региона В понедельник президент Владимир Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края. 1,9K

Экономика Комитет Госдумы подготовил проект постановления о штрафе «Норникеля» Москва, 20 июля 2020, 19:59 — REGNUM Комитет Госдумы по бюджету и налогам подготовил проект постановления об «окрашивании» штрафа «Норникеля» для направления средств на ликвидацию разлива нефтепродуктов в реку в Норильске (Красноярский край), передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля. 1

Происшествия Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС. 43

Общество Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом Арестованный по подозрению в покушении на убийство бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал рассказал анекдот, описывая свое пребывание в следственном изоляторе «Лефортово». 6

Общество Абхазия назвала условие приема российских туристов В условиях пандемии на границе Абхазии с Россией с марта действуют ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства, за исключением дипломатов и российских военных, а также водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки. 122

Авто Новая Toyota Venza побила рекорды продаж в Японии Кроссовер Toyota Harrier нового поколения, представленный на авторынке США под возрожденным именем Venza, за первый месяц продаж собрал порядка 45 000 предзаказов. 32

Происшествия СК сообщил о влиянии Фургала на расследование убийств бизнесменов Арестованный по обвинениям в организации убийств предпринимателей бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал оказывал влияние на сотрудников правоохранительных органов, расследовавших дело, сообщается на сайте Следственного комитета. 1,2K

Политика МИД прокомментировал британский доклад о «российском вмешательстве» Официальный представить МИД России Мария Захарова прокомментировала доклад комитета парламента Великобритании о якобы имевшем место вмешательстве Москвы во внутреннюю политику Соединенного Королевства. 100

Общество Регионам выделят более 6 миллиардов рублей на строительство жилья Премьер-министр Михаил Мишустин подписал два распоряжения правительства о выделении 20 регионам в общей сложности более 6 миллиардов рублей на программы развития жилищного строительства. 1

Политика Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России. 139

Общество Обновленная Конституция допускает новое повышение пенсионного возраста Юристы, опрошенные изданием URA.RU считают, что 72 статья Конституции, дополненная сразу несколькими новыми пунктами может подразумевать под собой увеличение пенсионного возраста. 204

Политика В Кремле прокомментировали фото Кадырова в оружейном арсенале Владение оружием в России регламентируется законом, который для всех един, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, комментируя фото главы Чечни Рамзана Кадырова в оружейном арсенале. 328