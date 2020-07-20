Финансы
Муксун.fmКурс доллара превысил отметку в 72 рубля
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Политика
Врио главы Хабаровского края представили правительству региона
В понедельник президент Владимир Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края.
РИА Новости 02:22
Экономика
Комитет Госдумы подготовил проект постановления о штрафе «Норникеля»
Москва, 20 июля 2020, 19:59 — REGNUM Комитет Госдумы по бюджету и налогам подготовил проект постановления об «окрашивании» штрафа «Норникеля» для направления средств на ликвидацию разлива нефтепродуктов в реку в Норильске (Красноярский край), передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля.
REGNUM вчера в 12:59
Происшествия
Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода
Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС.
ТАСС 01:41
Общество
Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом
Арестованный по подозрению в покушении на убийство бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал рассказал анекдот, описывая свое пребывание в следственном изоляторе «Лефортово».
Lenta.ru 06:35
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
Газета.Ru вчера в 07:44
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Общество
Петербург возглавил рейтинг российских регионов по качеству жизни
Санкт-Петербург стал лидером рейтинга городов по уровню жизни. Места распределяло принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 04:24
Религия
21 июля отмечают День Казанской иконы Божьей Матери
ГТРК Тамбов 02:04
Общество
Абхазия назвала условие приема российских туристов
В условиях пандемии на границе Абхазии с Россией с марта действуют ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства, за исключением дипломатов и российских военных, а также водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки.
Lenta.ru вчера в 13:58
Авто
Новая Toyota Venza побила рекорды продаж в Японии
Кроссовер Toyota Harrier нового поколения, представленный на авторынке США под возрожденным именем Venza, за первый месяц продаж собрал порядка 45 000 предзаказов.
Тарантас Ньюс 06:29
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Lenta.ru 04:52
Политика
Путин наградил орденами Почета и Дружбы ряд сенаторов
РИА Новости 06:11
Происшествия
СК сообщил о влиянии Фургала на расследование убийств бизнесменов
Арестованный по обвинениям в организации убийств предпринимателей бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал оказывал влияние на сотрудников правоохранительных органов, расследовавших дело, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 12:05
Здоровье
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
В субботу, 18 июля, стало известно о том, что в Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России.
Piter.tv 18 июля в 07:05
Политика
МИД прокомментировал британский доклад о «российском вмешательстве»
Официальный представить МИД России Мария Захарова прокомментировала доклад комитета парламента Великобритании о якобы имевшем место вмешательстве Москвы во внутреннюю политику Соединенного Королевства.
РИА Новости 06:33
Общество
Регионам выделят более 6 миллиардов рублей на строительство жилья
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал два распоряжения правительства о выделении 20 регионам в общей сложности более 6 миллиардов рублей на программы развития жилищного строительства.
Российская газета 03:40
Общество
Российские семьи смогут получить сразу три пособия на детей в августе
В августе 2020 года некоторым родителям могут выплатить сразу три пособия на детей.
Prooren.ru 00:55
Общество
14 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
ИА Городские вести. Волгоград вчера в 07:49
Политика
Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций
Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском вчера в 06:57
Общество
В России предложили отменить тайну переписки и разговоров по телефону
В России предложили отменить тайну переписки и разговоров по телефону.
Ferra 04:56
Кино
Опубликован первый тизер сериала Бондарчука «Псих» с Богомоловым
Piter.tv вчера в 09:19
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru вчера в 09:07
Общество
Обновленная Конституция допускает новое повышение пенсионного возраста
Юристы, опрошенные изданием URA.RU считают, что 72 статья Конституции, дополненная сразу несколькими новыми пунктами может подразумевать под собой увеличение пенсионного возраста.
Live24 02:15
Политика
В Кремле прокомментировали фото Кадырова в оружейном арсенале
Владение оружием в России регламентируется законом, который для всех един, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, комментируя фото главы Чечни Рамзана Кадырова в оружейном арсенале.
РИА Новости 05:34
Происшествия
Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии
В Бурятии возобновлена поисковая операция по поиску пропавшего самолета Ан-2. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:23
Шоу-бизнес
Гарик Харламов посмеялся над разводом с Кристиной Асмус
Отечественный шоумен Гарик Харламов посмеялся над разводом со своей экс-возлюбленной Кристиной Асмус.
Актуальные Новости 01:37
Шоу-бизнес
Блогер Диденко встретила новую любовь через 4 месяца после гибели мужа
Блогер Екатерина Диденко, чей супруг умер 29 февраля после вечеринки в банном комплексе Москвы, намекнула на появление в ее жизни нового мужчины.
ТВ Центр вчера в 02:30