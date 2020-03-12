Финансы
Южный ФедеральныйКурс доллара превысил отметку в 74 рубля
На Мосбирже курс доллара достиг отметки в 74,1 рубля и процент подорожания составил 1,6%. Данная отметка превышена впервые с марта 2016 года. А вот курс евро во время открытия торгов увеличился на 1,3% и составил 83,24 рубля. Но позже курс евро вырос еще на 0,2% и достиг отметки в 83,37 рубля.
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