Экономика
ТАССКурс доллара на Мосбирже превысил 72 рубля
Курс евро подскочил на 9,7%, достигнув 85 рублей, свидетельствуют данные торгов на 10:00 мск. В последний раз курс доллара находился выше отметки в 72 рубля в марте 2016 года, евро достигал 85 рублей в феврале 2016 года.
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Происшествия
В Тюмени оперативника нашли мертвым в отделе полиции
Сотрудник полиции Тюмени найден мертвым на рабочем месте, обстоятельства произошедшего выясняются, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли студента с простреленной головой
В Санкт-Петербурге нашли тело студента с простреленной головой.
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании и снеге
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в конце недели температура начнет понижаться в центральных областях страны, пишет "Российская газета".
Политика
Путин оценил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами
Политика
Кремль: Трамп не приедет на празднование юбилея Победы в Москву
В Кремле подтвердили: президент США Дональд Трамп не сможет приехать на 75-летие Победы в Москву.
Политика
Терешкова предложила убрать ограничения президентских сроков
Депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила снять ограничения на количество президентских сроков и позволить вновь избираться на этот пост действующему лидеру страны, передает ТАСС во вторник, 10 марта.
Финансы
В Центробанке РФ заявили об устойчивости финансовой системы России
Финансовая система Российской Федерации устойчива, заявила зампред Банка России Ксения Юдаева.
Экономика
Банк России предложил увеличить размер переводов в СБП до 2 млн рублей
Банк России предлагает увеличить размер переводов в системе быстрых платежей (СБП) с 600 тыс. рублей до 2 млн рублей.
Футбол
Уткин извинился перед болельщиками «Зенита»
Уткин заявил, что хочет извиниться перед болельщиками "Зенита", однако при этом заметил, что ничего не может изменить в сложившейся ситуации.
Энергетика
Новак заявил, что восстановление цен на нефть займет несколько месяцев
"Что касается восстановления котировок, я думаю, что это займет несколько месяцев", - сказал Новак.
Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Авто
С марта ставить новые авто на учет начнут дилеры
С марта текущего года крупные дилеры начнут ставить новые авто на учет. Цена услуги не превысит отметку в 500 рублей.
Общество
В Италии введен национальный карантин по коронавирусу
В Италии будет введен национальный карантин из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.
Общество
Суд отклонил жалобу Навального и Соболь по иску на 88 млн рублей
Девятый арбитражный апелляционный суд 10 февраля отклонил жалобы Алексея Навального и Любови Соболь на решение суда о взыскании с них и ФБК 88 миллионов рублей компенсации по иску ООО «Московский школьник», понесшего убытки в связи с расследованиями ФБК, сообщает РАПСИ.
Происшествия
Суд признал виновным экс-замглавы ФСИН Коршунова по делу о растрате
В июле 2019 года Коршунов получил семь лет колонии за растрату более 263 миллионов рублей бюджетных средств, предназначенных для закупки обуви заключенным.
Политика
В Нидерландах начался суд по делу сбитого в Донбассе Boeing MH17
В окружном суде Гааги начался суд по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing рейса MH17.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл распрощались с королевскими обязанностями
Принц потерял финансовую поддержку Букингемского дворца, а также право именоваться «высочеством», но при этом сохранил за собой титул герцога и возможность вернуть прежний статус в течение года.
Общество
Facebook и «ВКонтакте» удалили фейки о коронавирусе в России
«Социальные сети Facebook и «ВКонтакте» исполнили требование Генпрокуратуры и удалили недостоверную информацию о распространении в РФ коронавируса», — сказали в пресс-службе.
Музыка
Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена
Презентация песни Little Big для международного песенного конкурса "Евровидение" отложена "по неизвестным причинам", сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление представителя группы.
Общество
Си Цзиньпин прибыл в Ухань для проверки ситуации с коронавирусом
Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник, 10 марта, прибыл в город Ухань — эпицентр вспышки нового коронавируса, сообщает телеканал CCTV.
Происшествия
Дочь Малафеева объяснила решение заняться наркоторговлей
Дочь бывшего футболиста сборной России Вячеслава Малафеева Ксения объяснила решение заняться наркоторговлей.
Энергетика
Saudi Aramco в апреле увеличит поставки нефти на 26%
Saudi Aramco в апреле увеличит поставки нефти до 12,3 млн б/с, что выше производственных мощностей компании на 300 тыс. б/ с, сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу компании Амина Нассера.
Общество
В России появился новый способ кражи денег в интернете
Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
Происшествия
В больнице Екатеринбурга умерла пациентка, которую выселили из палаты
Недавно Андрей сообщил в том же паблике, что его жена Надежда Богданова, которую переселили в коридор из больничной палаты, умерла на больничной койке в коридоре возле санузла.
Футбол
Кокорин об уходе из «Зенита»: сказали, что сейчас не всё решает тренер
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал о подробностях своего перехода в стан южной команды из «Зенита» в зимнее трансферное окно.
Армия и оружие
США разрабатывают способную атаковать без приказа подлодку
Американские разработчики показали беспилотную подводную лодку проекта CLAWS, которая благодаря искусственному интеллекту может принимать решение об атаке без участия человека.
Культура
Вдова Муслима Магомаева оценила выбор актера для сериала о ее муже
Оперная певица Тамара Синявская в интервью сайту KP.RU оценила выбор актера для сериала о ее супруге — великом исполнителе советской эпохи Муслиме Магомаеве.
Происшествия
В московской школе женщина убила охранника 8 Марта
В московской школе женщина убила охранника 8 марта.
Шоу-бизнес
Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции
В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.