Курс российской валюты снижается на открытии торгов в среду, следует из данных Московской биржи. К 10.10 мск доллар на максимуме поднимался до 71,72 рубля, евро - до 81,48 рубля. Во вторник торги закрылись на уровне 71,4 рубля за доллар и 80,5 рубля за евро.

Курс доллара приблизился к 72 рублям на открытии торгов

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