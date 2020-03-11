Финансы

Российская газетаРоссийская газетаКурс доллара приблизился к 72 рублям на открытии торгов

Курс российской валюты снижается на открытии торгов в среду, следует из данных Московской биржи. К 10.10 мск доллар на максимуме поднимался до 71,72 рубля, евро - до 81,48 рубля. Во вторник торги закрылись на уровне 71,4 рубля за доллар и 80,5 рубля за евро.
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Доллар и евро выросли к рублю на открытии торгов

БИЗНЕС Online03:21

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Новости финансового рынка: курс валют и цена на нефть на 11 марта

ФедералПресс01:01
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