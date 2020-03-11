Финансы

Газета.RuГазета.RuДоллар и евро растут на открытии торгов

Курс доллара к рублю на старте торгов вырос на 0,4%, евро поднялся на 1,2%. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Курс доллара приблизился к 72 рублям на открытии торгов

Российская газетавчера в 03:43

Доллар и евро растут на открытии торгов

Газета.Ruвчера в 03:26

Евро и доллар подросли на открытии торгов на Московской бирже

РЕН ТВвчера в 03:24

Доллар и евро выросли к рублю на открытии торгов

БИЗНЕС Onlineвчера в 03:21

Курс рубля на сегодня: утром 11 марта 2020 года доллар торгуется по 71,38, евро - по 81,03

Комсомольская правдавчера в 03:18

Курс доллара на открытии Мосбиржи вырос до 71,72 рубля, евро - до 81,48

ТАССвчера в 03:03

Доллар вырос на три с половиной рубля на открытии торгов

ИА БанкИнформСервис10 марта в 03:24
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Комментарии

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ГД поддержала наказания за нарушения на голосовании по Конституции

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