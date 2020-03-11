Финансы
КоммерсантъДоллар и евро незначительно выросли на открытии торгов
Ведущие азиатские индексы 9 марта упали на 3 – 5%, европейские на открытии потеряли 6 – 10,5%, американские — около 7%. Акции российских компаний на мировых биржах обрушились на 11 – 22%, больше всех потеряли в цене акции российских нефтяных компаний.
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Курс рубля на сегодня: утром 11 марта 2020 года доллар торгуется по 71,38, евро - по 81,03
Комсомольская правда03:18
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 21:23, Ашберн
Комментарии
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Представлен финальный трейлер «Черной вдовы»
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