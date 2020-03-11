Ведущие азиатские индексы 9 марта упали на 3 – 5%, европейские на открытии потеряли 6 – 10,5%, американские — около 7%. Акции российских компаний на мировых биржах обрушились на 11 – 22%, больше всех потеряли в цене акции российских нефтяных компаний.

Доллар и евро незначительно выросли на открытии торгов

Политика Терешкова предложила обнулить президентские сроки Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.

Политика Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.

Здоровье Второй в истории человек излечился от ВИЧ Международная группа медиков подтвердила, что так называемый лондонский пациент стал вторым в истории человеком, чей организм переборол вирус иммунодефицита (ВИЧ).

Общество Массовые мероприятия в России рекомендовали проводить в видеоформате Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 рекомендовал федеральным и региональным органам исполнительной власти сократить количество массовых мероприятий или изменить их формат.

Транспорт Власти Новосибирска рассказали о финансировании новых станций метро Представители новосибирской мэрии сообщили «РБК Новосибирск» о том, что из-за отсутствия средств в бюджетах всех уровней смета по продлению Дзержинской линии метро не актуализирована, а работа по новым станциям, указанным в Генплане до 2030 года, не ведется.

Космос Грузовой корабль Dragon состыковался с МКС Отмечается, что запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем произошел с мыса Канаверал во Флориде 7 марта.

Политика В Минске договорились о разведении сил в Донбассе и об обмене пленными Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе, а также об одновременном открытии в населенных пунктах Золотое и Счастье новых пунктов пропуска через линию соприкосновения.

Здоровье Роспотребнадзор назвал регионы, где активизировались клещи Москва, 11 марта 2020, 08:45 — REGNUM Роспотребнадзор из-за тёплой погоды фиксирует повышенную активность клещей и рост заболевания клещевым энцефалитом во многих регионах России, сообщается на сайте ведомства.