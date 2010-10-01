Курс доллара США сегодня может опуститься ниже 70 российских рублей. Об этом аналитик компании «Телетрейд» (TeleTrade) Петр Пушкарев заявил «Российской газете». По его мнению, в июле скорость восстановления экономики России будет крайне неспешной, но это не будет главной заботой для рубля.

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Транспорт В Воронежской области открылся платный участок трассы «Дон» Торжественное открытие нового платного участка федеральной трассы М-4 "Дон" в обход села Лосева и города Павловска состоялось в субботу в Воронежской области. 131

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