Экономика

РамблерРамблерКурс доллара пробьет психологическую отметку

Курс доллара США сегодня может опуститься ниже 70 российских рублей. Об этом аналитик компании «Телетрейд» (TeleTrade) Петр Пушкарев заявил «Российской газете». По его мнению, в июле скорость восстановления экономики России будет крайне неспешной, но это не будет главной заботой для рубля.
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Кино

Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров десятилетия

Создан ТОП-10 лучших хорроров, которые были созданы за десятилетие.
ToDay News Ufa 02:09
25
Общество

Максим Фадеев раскрыл секрет похудения

Продюсер Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором ответил диетологам, которые раскритиковали его метод похудения (недавно Фадеев сообщил, что сбросил 100 килограммов лишнего веса), а также раскрыл секрет такой трансформации.
РИА Новости 03 июля в 07:09
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Здоровье

Врачи предупредили о последствиях отсутствия секса для женщин

Слово и Дело 04:04
4
Общество

Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца

Если случаи заражения среди пациентов медучреждения были зафиксированы, сотрудники получат по 35 тыс.
Цензуры.Нет 03 июля в 15:31
154
Футбол

«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче 26-го тура чемпионата России

Московский «Спартак» на своем поле уступил «Тамбову» в матче 26-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» со счетом 3:2.
Известия вчера в 16:02
3
Происшествия

В Москве один человек погиб в ДТП с грузовиком на МКАД

Один человек погиб и двое пострадали при столкновении грузового и легкового автомобилей в Москве.
РБК 04:31
27
Транспорт

В Воронежской области открылся платный участок трассы «Дон»

Торжественное открытие нового платного участка федеральной трассы М-4 "Дон" в обход села Лосева и города Павловска состоялось в субботу в Воронежской области.
Интерфакс вчера в 08:51
131
Происшествия

В Кировской области при обрушении на стройке ТЦ погибли три человека

В пресс-службе МЧС России РБК сообщили, что в результате обрушения погибли три человека и один пострадал.
РБК 05:30
225
Общество

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года

Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК 03 июля в 16:25
453
Общество

В России за сутки выявили 6736 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 6736 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 03:32
15
Здоровье

В Свердловской области введут новую систему отчетности по коронавирусу

Ранее в пятницу СМИ со ссылкой на письмо главного санитарного врача области Дмитрия Козловских сообщили, что число случаев заражения новым коронавирусом в статистике занижено.
ТАСС 03 июля в 08:11
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Игры

NBA 2K21 для PS5 и Xbox Series X станет первой игрой стоимостью $ 70

Компания 2K Games объявила, что NBA 2K21 на консолях нового поколения будет стоить $ 70, что на $ 10 дороже, нежели сейчас.
Чемпионат 02 июля в 12:52
4
Общество

Родители детей от 16 до 18 лет могут получить деньги от государства

Отмечается, что, как правило, ежемесячное пособие на детей до 18 лет получают либо родители-одиночки, либо малоимущие семьи.
Konkurent.ru вчера в 03:00
9
Армия и оружие

В Украине прошли испытания турецкого беспилотника Bayraktar ТВ2

На территории Украины местными военными силами были проведены испытания турецкого Bayraktar ТВ2.
Актуальные Новости вчера в 07:23
60
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Адвокат Эльман Пашаев, защищающий интересы артиста Михаил Ефремова, заявил, что Ефремов не признает вину в дорожно-транспортном происшествии на Смоленской площади в Москве, в результате которого умер человек.
Городовой 03 июля в 09:51
6K
Космос

Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

Pro Город НН 03 июля в 10:57
156
Политика

Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу

На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru 03 июля в 10:02
93
Игры

Epic Games Store передумал бесплатно раздавать игру Conan Exiles

REGNUM 03 июля в 01:02
52
Политика

Путин рассказал о мине замедленного действия в Конституции СССР

Положение в Конституции СССР о праве выхода республик из состава стало миной замедленного действия, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1".
Газета.Ru 06:44
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Общество

В Тульской области число зараженных коронавирусом превысило семь тысяч

Три человека в возрасте от 66 до 82 лет с подтвержденным коронавирусом умерли за сутки в Тульской области, общее количество летальных случаев возросло до 125, число выявленных заболевших превысило 7 тысяч, сообщает областное правительство.
РИА Новости 04:54
2
Политика

Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ

Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ 03 июля в 15:43
4,3K
Шоу-бизнес

Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей вчера в 10:24
45
Шоу-бизнес

Ксения Бородина и Курбан Омаров отпраздновали деревянную свадьбу

Ксения и Курбан поженились 3 июля 2015 года в Кутузовском ЗАГСе.
RuNews24.ru вчера в 06:39
9
Футбол

Вратарь клуба «Знамя Труда» попал в реанимацию после удара молнии

РИА Новости 04:30
Политика

Путин выступил против полной замены очного обучения на дистанционное

Президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ в формате видеоконференции выразил мнение, что очное обучение не может быть полностью заменено на дистанционное.
Инфорос 03 июля в 13:03
256
Общество

Москвичам рассказали о правилах поведения при встрече с кабаном

Дикие кабаны не станут нападать на человека без повода, поэтому при встрече с животным следует замереть и постараться не привлекать к себе внимание.
Известия 03:23
8
Финансы

К концу лета курс рубля может вернуться к показателям апреля

Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", назвал факторы, влияющие на рубль, и дал прогноз по курсу до конца лета: - В ближайшее время, - прогнозирует эксперт, - курс евро может взять в качестве ориентира уровень в 82 рубля, курс - доллара - 73 рубля.
Российская газета вчера в 23:00
7
Экономика

В России усилят контроль над операциями с наличными

Тотальный контроль над операциями с наличными планируют ввести в России.
Панорама Ростова-на-Дону 03 июля в 11:35
41
Игры

Ремейк первой Mafia получит особое музыкальное сопровождение

ГЛАС.RU вчера в 13:07
6
Политика

Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ

Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM 01:03
3K
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