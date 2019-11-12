Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 11 копеек — до 63,91 рубля.
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Курс валют сегодня: доллар и евро снижаются после роста на открытии торгов

Свободная Пресса03:25

Рубль в ходе торгов выигрывает у доллара и евро

Росбалт03:23

Рубль растёт к доллару

RT на русском02:01

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру02:15

Курс доллара снизился до 64,19 рубля

ТАСС02:08

Рубль незначительно укрепился к доллару и евро

Московский Комсомолец02:13

Доллар и евро на старте торгов недалеко ушли от отметок закрытия

Банки.ру02:36
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Экс-полковника Захарченко признали опасным и склонным к побегу

Российская газета 00:28
Общество

В ФСБ заметили риски в создании единой базы данных жителей РФ

ФСБ считает, что указанная база – «крайне опасная идея централизации всей информации».
Государственные Вести 01:42
Армия и оружие

Украина показала детали ракеты для уничтожения Крымского моста

РЕН ТВ вчера в 10:09
Шоу-бизнес

45-летнюю Натали поздравляют с четвертой беременностью

45-летняя певица Натали (Наталья Рудина) ненароком спровоцировала слухи о беременности.
Вечерний курьер вчера в 06:11
Общество

Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году

Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
Газета.Ru 01:46
Футбол

Игроки «Ювентуса» ждут извинений от Роналду

Игроки "Ювентуса" ждут извинений от Роналду за его поступок.
Soccer.ru вчера в 07:11
Происшествия

На Урале бывшего судью объявили в розыск по делу о педофилии

Следователи объявили в розыск бывшего судью Коркинского городского суда Челябинской области Сергея Югова, который подозревается в развратных действий в отношении двух не достигших 16-летнего возраста девочек.
REGNUM 04:16
Экономика

Сбербанк опробует доставку карт клиентам

Сбербанк начал тестировать доставку перевыпущенных банковских карт клиентам на дом, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка и источники, близкие к банку.
Интерфакс вчера в 02:35
Общество

Tesla построит в Берлине свой первый европейский завод

Глава Tesla, американский миллиардер Илон Маск, объявил, что первый автосборочный завод компании в Европе будет построен в Берлине.
Forbes 02:22
Хоккей

Илья Ковальчук может быть выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз»

Перед матчем "королей" с "Миннесотой" стало известно, что Ковальчук будет выведен из состава "Кингз" в ближайшем будущем, сообщает Чемпионат.Com.
Вести.Ru вчера в 23:45
Происшествия

Российская школьница умерла в «Артеке»

Lenta.ru 03:42
Общество

Траты россиян в день распродажи на AliExpress выросли в 17 раз

Всемирная распродажа на онлайн-платформе AliExpress и в других китайских интернет-магазинах серьезно сказалась на расходах россиян.
Комсомольская правда 04:00
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Общество

Грета Тунберг поедет из США на форум в Мадриде на катамаране

Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг заявила, что поедет из США на климатический форум в Мадриде на катамаране.
RT на русском 04:04
Армия и оружие

Первые гиперзвуковые «Авангарды» встанут на вооружение до конца года

Вести.Ru 03:36
Происшествия

Следователь засекретил все материалы по делу Голунова

"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Вести.Ru 11 ноября в 06:50
Общество

Медведев пообщался с жителями села Санниково

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после совещания, посвященного развитию сельских территорий, пообщался с жителями села Санниково в Алтайском крае.
ТАСС 03:23
Общество

Самое крупное за полвека наводнение произошло в Венеции

Ожидается, что в ближайшие дни так называемая "высокая вода" останется серьезной проблемой для Венеции: в среду пиковый уровень воды в городе составит 160 см, в четверг он опустится до 130 см, а в пятницу снова повысится до 140 см.
Интерфакс 04:02
Шоу-бизнес

Панин привязал дочь к батарее из-за беспорядка в квартире

Российский актер Алексей Панин привязал свою дочь к батарее за то, что она устроила беспорядок в квартире.
Lenta.ru вчера в 09:28
Политика

Комитет Госдумы поддержал поправки о признании физлиц СМИ-иноагентами

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о СМИ-иноагентах со всеми поправками.
Коммерсантъ 03:44
Кино

Опубликован новый трейлер фильма «Соник в кино»

Важная деталь – Соник в новом видео стал больше похож на классического персонажа из видеоигр, чем это было в предыдущем трейлере.
Москва 24 вчера в 09:35
Общество

Прямые поезда из Севастополя в Москву запустят весной 2020 года

ТАСС 03:52
Политика

Бразилия признала Аньес исполняющей обязанности президента Боливии

Власти Бразилии, крупнейшей страны в Латинской Америке, признают оппозиционного сенатора Жанин Аньес исполняющим обязанности президента Боливии, заявил глава бразильского МИД Эрнесту Араужу.
РИА Новости вчера в 22:34
Происшествия

Защита заподозрила подмену сбежавшего «кота-наркокурьера» в суде

Подсудимые заподозрили подмену в суде важного вещдока - "кота-наркокурьера", который до этого сбегал от следствия.
Газета.Ru 03:57
Происшествия

ФСБ изъяла из даркнета наркотики на 650 млн рублей

RT на русском 02:30
Здоровье

Диетолог рассказала, кому нельзя есть картошку и морковь

В картофеле и моркови содержится крахмал, а когда эти овощи прошли термическую обработку, то в них повышается гликемический индекс, поэтому людям, страдающим сахарным диабетом, нужно быть особенно осторожными при употреблении этих овощей.
Pravda.Ru вчера в 04:20
Общество

Путин наградил орденом Бориса Ротенберга

Президент Владимир Путин наградил бизнесмена Бориса Ротенберга орденом Александра Невского.
Ведомости 02:03
Политика

Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Общество

Штрафы за хулиганство вырастут в пять раз

По информации издания, новая версия кодекса предусматривает наказание за мелкое хулиганство в виде штрафа в размере 3-5 тысяч рублей (сейчас 500 рублей и 1 тысяча), также допускается назначение обязательных работ до 40 часов.
Lenta.ru 00:35
Общество

Роскачество назвало небезопасные алюминиевые диски для машин

Роскачество признало автомобильные алюминиевые диски десять из 29 марок небезопасными после проведенной проверки.
РБК 00:06
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