Финансы
Газета.RuРоссийский фондовый рынок открылся падением
Индексы российских бирж продемонстрировали падение на открытии торгов, показатель Мосбиржи снизился на 1,53%, РТС - на 2,76%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Экономика
СМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога
Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку ИТ-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам.
РБК вчера в 21:37
Общество
Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Компания Audi разрывает контракт со своим представителем в России, телеведущей Ксенией Собчак.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Здоровье
На Украине зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу
Новый антирекорд по числу выявленных случаев COVID-19 был зафиксирован на Украине - за прошедшие сутки заболели 940 человек, сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
Газета.Ru вчера в 03:09
Происшествия
В крушении Airbus A320 обвинили экипаж и авиадиспетчеров
Вести.Ru вчера в 12:05
Игры
Почему журналисты раскритиковали грядущую игру «Marvel’s Avengers»
Студия Square Enix в течение часа показывала нам свою игру «Marvel's Avengers», углубляясь в боевые действия и настройку персонажей.
Ридус вчера в 19:06
Происшествия
ТАСС: на разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело
Коммерсантъ 04:53
Политика
Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал
Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети.
РИА Новости вчера в 19:04
Кино
Вышел тизер нового сезона сериала «Рассказ служанки»
Piter.tv вчера в 14:49
Религия
Опальный схиигумен Сергий назвал РПЦ «главным врагом России»
66.ru вчера в 23:02
Общество
В Госдуме предложили платить родителям за отказ от места в детсаду
«Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТа на период, в течение которого их ребенок мог бы находиться в детском саду», — говорится в письме депутата к главе Минпросвещения страны.
Известия 00:58
Происшествия
Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии.
Lenta.ru 04:42
Общество
В США призвали к сносу статуй Иисуса Христа из-за его белой кожи
В США призвали к сносу статуй Иисуса Христа из-за его белой кожи. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 15:11
Общество
На здании посольства США в Москве появился ЛГБТ-флаг
Жители Москвы заметили, что на здании посольства США в Москве появился еще один флаг.
РЕН ТВ 04:08
Общество
Нововведения ждут россиян с 1 июля
С 1 июля опекунам пенсионного возраста, имеющим на попечении несовершеннолетних детей, проиндексируют пенсию.
Южный Федеральный 00:02
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Происшествия
Прекращено первое уголовное дело, заведенное из-за коронавируса
Речь идет о побеге из петербургского обсерватора "Заря" Георгия Образцова, которого обязали изолироваться после возвращения из Швейцарии.
Эхо Москвы 04:33
Политика
Трамп заявил о переброске военных США из Германии в Польшу
NewInform вчера в 22:27
Политика
В Харькове неизвестные избили битами члена партии Шария
Неизвестные ночью избили битами члена партии Шария в Харькове, пострадавший в реанимации, заявил в четверг лидер политсилы, украинский блогер Анатолий Шарий.
РИА Новости 05:06
Общество
Работу алмазного рудника в Якутии приостановили из-за коронавируса
Работа рудника "Интернациональный" Мирнинского горно-обогатительного комбината компании АЛРОСА приостановлена из-за случаев коронавируса у сотрудников.
Российская газета 04:46
Общество
За первый час электронного голосования явка составила почти 5,6%
Почти 5,6% составила явка за первый час электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ в Москве.
Москва 24 04:40
Общество
Россиянам напомнили о второй подряд короткой рабочей неделе
В России ожидается вторая подряд короткая неделя. На этот раз в связи с голосованием по вопросу принятия поправок к Конституции.
Lenta.ru 02:26
Энергетика
С 1 июля в Ростовской области вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Через неделю, с 1 июля в Ростовской области начнут действовать новые тарифы на услуги ЖКХ.
Kursk.com вчера в 15:22
Авто
Появились фото люксовой версии обновленной Lada Largus
В открытом доступе появились шпионские снимки новой модели Lada Largus, которая проходит тестирование на общественных дорогах Тольятти.
Car.ru 04:23
Общество
ГК «Дикси» закрывает в Петербурге сеть магазинов
Группа компания «Дикси» приняла решение закрыть сеть продуктовых магазинов «Виктория» в Петербурге и Ленинградской области.
Поребрик.Медиа 05:19
Общество
СМИ уличили «Аэрофлот» в рейсах за рубеж вопреки ограничениям
В настоящее время осуществляются только вывозные рейсы, которыми россиян возвращают на родину.
Известия 05:10
Шоу-бизнес
Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
Здоровье
С 25 июня в Петербурге снимут запрет на плановую госпитализацию
Пациенты смогут получать плановую медицинскую помощь амбулаторно и стационарно, но не в стационарах, которые предназначены для больных коронавирусом.
RuNews24.ru вчера в 04:03
Политика
Совет Европы дал оценку поправкам к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы дала заключительную оценку касательно поправок к Конституции России.
Lenta.ru 05:13
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал фото своего отца-генерала
Артист и телеведущий Максим Галкин по случаю Дня отца, который отмечался 21 июня, опубликовал фото своего папы — Александра Галкина, генерал-полковника и талантливого инженера.
News.ru вчера в 07:37