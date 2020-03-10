Финансы

ГородовойГородовойКурс доллара резко вырос на открытии торгов

На открытии торгов на Московской бирже курсы доллара и евро по отношению к российскому рублю показали резкий рост. Как сообщает РБК, американская валюта выросла на 6,11% до 72,77 рубля, общеевропейская – на 6,41% и достигла значения в 82,48 рубля.
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Курс доллара на старте торгов составил 72,77 рублей

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Курс доллара вырос до ₽72,99 на открытии торгов

РБКвчера в 03:02

Курс доллара на старте торгов подскочил до 72,77 рублей

РИА Новостивчера в 03:48

Курс евро вырос более чем на пять рублей

RT на русскомвчера в 03:03

Курс доллара на старте торгов взлетел на 4,2 руб, евро - на 5,1 руб

Московский Комсомолецвчера в 03:10

В Челябинске курс доллара превысил 80 рублей

Челябинск Сегодня09 марта в 05:11
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