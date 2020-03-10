Финансы
ГородовойКурс доллара резко вырос на открытии торгов
На открытии торгов на Московской бирже курсы доллара и евро по отношению к российскому рублю показали резкий рост. Как сообщает РБК, американская валюта выросла на 6,11% до 72,77 рубля, общеевропейская – на 6,41% и достигла значения в 82,48 рубля.
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Курс доллара на старте торгов взлетел на 4,2 руб, евро - на 5,1 руб
Московский Комсомолецвчера в 03:10
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