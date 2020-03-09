Экономика
Красная веснаКурс доллара резко вырос в обменных пунктах Казахстана
В Нур-Султане доллар в среднем стоит 394,94 тенге, при этом некоторые обменные пункты продают доллар по 402 тенге. Средний курс реализации евро в столице Казахстана — 446,36 тенге, а максимальная стоимость европейской валюты в столице составляет 450 тенге.
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Гаджеты
Acer представила два монитора с частотой 240 Гц
Японское подразделение Acer представило первые мониторы бренда Predator с матрицами Fast IPS и частотой обновления в 240 Гц.
Финансы
Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке
Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
Экономика
Фондовые индексы Европы открылись обвалами на 3–10%
Европейские фондовые индексы значительно падают в начале торгов, следует из данных панъевропейской Euronext и местных бирж.
Экономика
Банки привлекли 599 миллиардов рублей клиентов из Башкирии
По сравнению с 1 февраля прошлого года, привлеченные банками в Башкирии средства увеличились на 3,9 млрд рублей, что меньше всего в ПФО.
Футбол
Эмре Джан: Зимой я мог перейти в «Манчестер Юнайтед»
Напомним, Джан перешел в Ювентус из Ливерпуля в июле 2018 года в качестве свободного агента.
Шоу-бизнес
Мясников назвал причину ухода Михалковой из «Уральских пельменей»
Российский артист и шоумен Вячеслав Мясников поделился с журналистами мнением по поводу ухода Юлии Михалковой из шоу «Уральские пельменей», отметив, что причиной решения артистки стало желание построить личную жизнь.
Финансы
Эксперт: падение рубля приведет к росту ставок по кредитам в России
Резкое снижение курса рубля приведет к возобновлению роста процентных ставок по кредитам и депозитам в России, а также снижению цен на российские ценные бумаги, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Экономика
В Минске назвали падение цен на нефть шансом договориться с Москвой
Падение мировых цен на нефть дает Минску дополнительные возможности договориться с РФ по поставкам сырья, заявил в понедельник премьер Белоруссии Сергей Румас.
Культура
Иван Ургант поздравил женщин с 8 марта, снявшись в клипе с Niletto
Иван Ургант снялся в клипе вместе с екатеринбургским рэпером Niletto.
Общество
Эксперт назвал сроки окончания распространения коронавируса в мире
Коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня, предположил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Авто
Украинский ЗАЗ начал собирать российские автомобили Lada
По данным портала Today.ua, в тестовую партию вошли три модели LADA – Largus, Vesta и XRay.
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
Хоккей
Коронавирус отменил женский чемпионат мира по хоккею
Футбол
Серхио Рамос: «Реал» не сходил с ума от победы над «Барселоной»
Политика
В Нидерландах начинается суд над подозреваемыми по делу MH17
Суд над четырьмя подозреваемыми в крушении Boeing на Украине 17 июля 2014 года начинается в понедельник в Нидерландах.
Общество
Фото записки Путину девушки из Иваново показали на телевидении
Игры
Стали известны системные требования Doom Eternal
7 марта системные требования DOOM Eternal были удалены со страницы проекта в Steam без объяснения причин.
Общество
На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»
За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Общество
Россиянам пообещали «нормальное лето»
Специалист центра погоды отметил, что жители центральной части России давно не видели нормального лета, но нынешнее напомнит о нем. В целом температура воздуха не будет постоянно достигать отметки в плюс 27 градусов, так как не исключены ливни, грозы и град, допускаются и ураганы.
Экономика
Правительство выделило 18,3 млрд рублей на увеличение зарплат медиков
Правительство распределило регионам 18,3 миллиарда рублей из Федерального фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
Энергетика
Акции Saudi Aramco на открытии упали на максимально допустимые 10%
Акции саудовской нефтяной компании Saudi Aramco упали в понедельник, 9 марта, на максимально допустимые 10%.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»
Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Экономика
Стоимость автомобилей в России вырастет на 10% в нынешнем году
Автомобильный портал «Автонет» сообщает, что обвал рынков и эпидемия коронавируса скажутся на стоимости автомобилей в России, их цена вырастет на 10% в нынешнем году.
Политика
Путин определил полномочия Медведева на посту зампредседателя Совбеза
Президент России Владимир Путин определил полномочия бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева на посту заместителя председателя Совета безопасности РФ.
Политика
Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель
Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.
Происшествия
В Омске водитель привязал к машине санки с ребенком
Здоровье
Питьё воды натощак помогает решить многие проблемы со здоровьем
Как оказалось, питьё воды натощак помогает решить даже многие проблемы со своим здоровьем.
Политика
Кадыров прокомментировал слежку за ним властей Соединённых Штатов
Глава Чеченской республики заявил, что «права людей в республике соблюдаются в сто раз лучше, чем в Соединенных Штатах и их странах-сателлитах».
Происшествия
Подозреваемый в убийстве подростка в Санкт-Петербурге признал вину
Политика
Зеленский назвал переговоры с Путиным сложными
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в интервью The Guardian.