Курс доллара резко вырос в обменных пунктах столицы Казахстана Нур-Султана и крупнейшего города страны Алма-Аты, свидетельствуют данные сайта kurs.kz. Понедельник в Казахстане является нерабочим днем в связи с выпадением праздника 8 марта на воскресенье.

Курс доллара резко вырос в обменных пунктах Нур-Султана и Алма-Аты

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