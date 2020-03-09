Экономика
ПРАЙМКурс доллара резко вырос в обменных пунктах Нур-Султана и Алма-Аты
Курс доллара резко вырос в обменных пунктах столицы Казахстана Нур-Султана и крупнейшего города страны Алма-Аты, свидетельствуют данные сайта kurs.kz. Понедельник в Казахстане является нерабочим днем в связи с выпадением праздника 8 марта на воскресенье.
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Энергетика
Майский фьючерс нефти марки Brent упал до 31,68 доллара за баррель
По состоянию на 7:20 по московскому времени майский фьючерс марки Brent падает до 31,68 доллара за баррель.
Общество
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова.
Космос
Инопланетяне на связи. Как отслеживают сигналы внеземных цивилизаций
Ученые, начиная со второй половины XX века, целенаправленно изучают возможность существования внеземной жизни внутри Солнечной системы и за её пределами.
Общество
Спецрейс привез из Пхеньяна во Владивосток иностранных дипломатов
Спецрейс Air Koryo привез из Пхеньяна во Владивосток иностранных дипломатов, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
Политика
Суд в Нидерландах начинает рассматривать дело о крушении рейса МН17
Суд в Нидерландах 9 марта начинает рассматривать дело о крушении Boeing в Донбассе.
Политика
Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс
Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
Общество
Украинский канал раскритиковали за показ российского концерта
Украинский канал «Интер» подвергся критике в социальных сетях из-за показанного в эфире в воскресенье, 8 марта, концерта с российскими артистами.
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
Кино
Скончался актер из фильма «Няньки» Дэвид Пол
Смерть актера подтвердил брат-близнец. В пятницу, 6 марта, скончался актер, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Няньки", Дэвид Пол.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл произвели фурор на музыкальном фестивале
Меган Маркл и принц Гарри совершили, вероятно, последний официальный визит в Лондон в статусе старших членов королевской семьи.
Наука
Тревожность оказалась характерна для большинства собак
Космос
Манипулятор для модуля МКС «Наука» подготовили к отправке на «Байконур»
Специалисты Европейского космического агентства (ЕКА) завершили проверку манипулятора European Robotic Arm (ERA) и подготовили его к отправке на «Байконур», сообщает пресс-служба ЕКА.
Энергетика
WSJ: цены на нефть Saudi Aramco снижены для ослабления позиций России
Снижение цен на нефть, предпринятое саудовской нефтяной компанией Saudi Aramco, направлено на ослабление позиций России на мировом рынке этого энергоносителя.
Общество
В России могут изменить правила выдачи лицензий на оружие
В России планируют выдавать цифровые лицензии на гражданское оружие.
Хоккей
Хоккеисты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку после матча
Хоккеисты столичного "Спартака" и московского "Динамо" устроили массовую драку после четвертого матча первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Космос
Ученые доказали наличие инопланетной жизни во Вселенной
Общество
В России выявили новые случаи заражения коронавирусом
В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Энергетика
Саудовская Аравия наращивает добычу нефти после отмены сделки ОПЕК
Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в день, как было в марте, до 12 млн баррелей.
Гаджеты
Твердотельные накопители Kingston DC1000M объемом до 7,68 ТБ созданы для центров информационной обработки
Экономика
ЦБ приостановил покупки валюты на внутреннем рынке
Банк России (ЦБ) в понедельник, 9 марта, приостанавливает покупки иностранной валюты н внутреннем рынке.
Политика
Путин объяснил идею ограничить число президентских сроков
Вопрос о необходимости ограничения президентских сроков начал широко обсуждаться после того, как Путин в январе анонсировал поправки к Конституции.
Происшествия
В Кемерово в бассейне произошла утечка хлорсодержащей жидкости
Происшествия
У 21 человека на лайнере Grand Princess диагностировали коронавирус
Происшествия
Адвокат рассказал о состоянии подозреваемого в убийстве в Петербурге
Адвокат подозреваемого в убийстве подростка в Петербурге Артем Баконин рассказал телеканалу RT о состоянии своего подзащитного.
Общество
США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2019 года
США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2015-2019 годов.
Общество
Названы самые популярные виды деятельности самозанятых в России
В Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали RT про самые распространённые сферы деятельности среди самозанятых в России.
Общество
По данным ВОЗ: коронавирус затронул 101 страну
По данным Всемирной организации здравоохранения случаи заражения коронавирусом обнаружены в 101 стране.
Происшествия
Ключевой завод Samsung охвачен огнем
Поздно вечером в воскресенье произошел пожар на заводе по производству микросхем Samsung в Хвасонге, к югу от Сеула.