Финансы
Expert.ruКурс доллара: рубль обвалился на фоне внешнего негатива
В четверг рубль обновил минимумы середины декабря к доллару и евро на фоне активно дешевеющей нефти и других негативных внешних факторах.
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Чиновницы из Керчи уволились после скандала с батонами для блокадников
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Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
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Суд арестовал бывших полицейских по делу Голунова
Общество
Минюст предложил увеличить штрафы водителям за превышение скорости
Штраф за превышение скорости от 20 до 40 километров в час предлагается повысить с 500 рублей до трех тысяч, а превышение с 40 до 60 километров в час наказывать штрафом в четыре тысячи рублей.
Игры
Sony PlayStation 5 окажется мощнее Xbox Series X
Экономика
FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций
Экономика России, которая несколько лет находится под западными санкциями, сейчас по многим показателям стабильнее, чем когда-либо.
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество
ВОЗ признала коронавирус международной чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
Общество
СК объявил Бориса Минца в международный розыск
Кроме бизнесмена в розыск объявили двух его сыновей — Александра и Дмитрия Минцев, которых также обвиняют в растрате.
ЖКХ
Минприроды предлагает перейти на оплату сбора мусора по факту
Interfax-Russia.ru - Минприроды предлагает перейти на оплату сбора твtрдых коммунальных отходов (ТКО) по факту.
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Sohu: Эрдоган поставил Путину ультиматум по Сирии
Материал носит громкий заголовок о том, что Реджеп Эрдоган поставил ультиматум Владимиру Путину.
Культура
Состоялась закрытая премьера второго сезона «Содержанок»
В Москве состоялась светская премьера второго сезона сериала "Содержанки". Мероприятие прошло в кабаре-театре Crave.
Общество
Размер выплат льготникам увеличат в России с 1 февраля
С 1 февраля в России произойдет индексация выплат для пенсионеров и льготников в размере 3%, сообщает Газета.ru.
Политика
Правительство Чувашии ушло в отставку
Правительство Чувашии ушло в отставку, сообщает ТАСС. Ранее в связи с утратой доверия ушел в отставку глава Чувашии Михаил Игнатьев.
Экономика
Владелец Lipton и Brooke Bond готовится продать свой чайный бизнес
Британо-нидерландская корпорация Unilever, один из крупнейших производителей чая под брендами Lipton, Brooke Bond и PG Tips, может предложить свои активы другим представителям чайного бизнеса полностью или частично.
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова пожаловалась на алкоголизм матери
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Политика
Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»
В своем выступлении Силуанов призвал выстроить систему управления на уровне регионов и муниципалитетов.
Шоу-бизнес
Сильвестр Сталлоне перестал скрывать седину
Политика
В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве
По словам депутата, СССР «дал себя обмануть», отказавшись от закрепления обещаний альянса не расширяться дальше Германии, если после восстановления единства этой страны она целиком останется в НАТО.
Космос
«Вояджер-2» починили с расстояния в 18 млрд километров
Политика
Путин поручил ужесточить ответственность за оскорбления
Как сказано в пресс-релизе, Путин поручил к июлю «рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление и совершенствовании механизмов опровержения недостоверной информации».
Политика
Роухани отреагировал на «сделку века», предложенную Трампом по Израилю
Президент Ирана Хасан Роухани прокомментировал так называемую «сделку века», предложенную американским президентом Дональдом Трампом для «урегулирования» палестино-израильского конфликта.
Происшествия
В «Домодедово» задержали пассажирку, угрожавшую взорвать самолет
Сотрудники правоохранительных органов задержали неадекватную женщину, прилетевшую из Симферополя в Москву и угрожавшую взорвать самолет рейса S7 2008, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Энергетика
Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти
Тариф на транзит российской нефти через территорию Белоруссии с 1 февраля повышается более чем на 6 процентов.
Технологии
Дуров предупредил об опасности WhatsApp
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о том, почему использование мессенджера WhatsApp опасно, в своем Telegram-канале.
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин тайно обвенчался с бывшей супругой
Экс-супруга народного артиста России Владимира Кузьмина Екатерина Трофимова в разговоре с изданием StarHit рассказала о венчании с музыкантом.
Происшествия
Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян
Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
Происшествия