Финансы

Expert.ruExpert.ruКурс доллара: рубль обвалился на фоне внешнего негатива

В четверг рубль обновил минимумы середины декабря к доллару и евро на фоне активно дешевеющей нефти и других негативных внешних факторах.
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Рубль продолжает падение на фоне дешевеющей нефти и паники из-за распространения нового коронавируса в Китае

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В Москве состоялась светская премьера второго сезона сериала "Содержанки". Мероприятие прошло в кабаре-театре Crave.
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С 1 февраля в России произойдет индексация выплат для пенсионеров и льготников в размере 3%, сообщает Газета.ru.
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Rocket Lab сообщила о запуске ракеты с секретным аппаратом

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Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь

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