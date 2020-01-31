Финансы
Expert.ruКурс доллара: рубль обвалился на фоне внешнего негатива
В четверг курс рубля обновил минимумы середины декабря к доллару и евро на фоне активно дешевеющей нефти и других негативных внешних факторах.
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 19:13, Ашберн
Политика
Захарова оценила слова президента Эстонии о Тартуском договоре
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Facebook слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года до сих пор действует.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Кино
Режиссёр «Сайлент Хилла» снимет новый фильм по игровой франшизе
Политика
Трамп обвинил Блумберга в желании казаться выше ростом
Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга в желании скрыть свой настоящий рост, об этом 2 февраля сообщает Fox News.
Религия
В Черногории проходит самое массовое шествие в защиту Сербской церкви
В Подгорице проходит самое массовое до сих пор шествие и молебен в защиту Сербской православной церкви.
Происшествия
Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики
Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Шоу-бизнес
Директор МакSим рассказала о состоянии здоровья певицы
Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова поделилась информацией о ее состоянии здоровья. Об этом сообщает телеканал "360".
Общество
Госдуме предложат выплачивать пособие домохозяйкам
Законопроект о выплате пособия неработающим женщинам в семье из трех человек предложил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской обвинила мать в угрозах и насилии
Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской, рассказала об отношениях со звездной мамой.
Происшествия
В Хабаровске эвакуируют две школы из-за сообщений с угрозами
Две школы Хабаровска получили сообщения с угрозами, идет эвакуация детей. Об этом ТАСС сообщили в администрации города в понедельник.
Происшествия
В Новосибирске задержали организатора вечеринки в рухнувшем кафе
В Новосибирске задержали 27-летнего мужчину, который подозревается в организации развлекательного мероприятия в кафе, где в ночь на 2 февраля обрушилась кровля на площади 240 кв. м. Дело по факту случившегося возбуждено по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Происшествия
72-летняя южносахалинка получила травмы, упав в автобусе
В результате ДТП 72-летняя женщина получила телесные повреждения.
Футбол
«Барселона» обыграла «Леванте» благодаря дублю 17-летнего Фати
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 361
Число заболевших вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонией в Китае возросло до 17 205 человек, количество летальных исходов достигло 361.
Политика
Поправки в Конституцию поддержали свыше 90% россиян
Свыше 90% россиян считают нужными поправки в Конституцию.
Происшествия
На юге Лондона произошел теракт
Несколько человек получили ножевые ранения в результате террористического акта в воскресенье на юге Лондона, в районе Стретем.
Шоу-бизнес
Кожевникова ответила на сравнение своего платья со шторами
Бывший депутат Государственной думы и актриса Мария Кожевникова отреагировала на критику своего платья от пользователей соцсетей.
Общество
Глубоко модернизированный «Белый лебедь» совершил первый полет
В воскресенье под Казанью совершил первый полет глубоко модернизированный строевой стратегический ракетоносец Ту-160М.
Происшествия
Лондон рассказал о судьбе Скрипалей
Будут ли предоставлены новые доказательства причастности России к делу Скрипалей в дальнейшем, госпожа Броннерт также не уточнила.
Игры
Фанат разработал концепт карты GTA 6 с городами из всех частей серии
Фанат Grand Theft Auto продумал концепт карты для GTA 6. На ней он разместил все города из предыдущих игр серии.
Транспорт
Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем
ОАО "РЖД" приостанавливает пассажирское сообщение с Китаем с 3 февраля из-за вспышки коронавирусной инфекции, говорится в сообщении компании, распространенном в воскресенье.
Авто
Гибридный вездеход разрабатывают в НГТУ
Экономика
Moody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года
Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.
Политика
Джонсон заявит об отказе идти на уступки в торговых переговорах с ЕС
Великобритания не собирается идти на уступки в торговых переговорах с Евросоюзом, говорится в предстоящей речи премьер-министра страны Бориса Джонсона, выдержки из которой публикует британская пресса.
Общество
Петербуржцы собрались на митинг в память СКК
В воскресенье, 2 февраля, в Петербурге прошёл митинг в память СКК. Изначально планировалось провести его против сноса здания.
Политика
Кремль сообщил о трудоустройстве всех бывших членов правительства
Всего в новое правительство не вошли 13 прежних министров и вице-премьеров.