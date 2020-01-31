Финансы

Expert.ruExpert.ruКурс доллара: рубль обвалился на фоне внешнего негатива

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В четверг курс рубля обновил минимумы середины декабря к доллару и евро на фоне активно дешевеющей нефти и других негативных внешних факторах.
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Курс доллара: рубль обвалился на фоне внешнего негатива

Expert.ru31 января в 00:21

Курс доллара: рубль обвалился под натиском внешнего негатива

Рамблер31 января в 02:54
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 19:13, Ашберн
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Число заболевших вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонией в Китае возросло до 17 205 человек, количество летальных исходов достигло 361.
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