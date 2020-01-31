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Общество Госдуме предложат выплачивать пособие домохозяйкам Законопроект о выплате пособия неработающим женщинам в семье из трех человек предложил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Происшествия В Новосибирске задержали организатора вечеринки в рухнувшем кафе В Новосибирске задержали 27-летнего мужчину, который подозревается в организации развлекательного мероприятия в кафе, где в ночь на 2 февраля обрушилась кровля на площади 240 кв. м. Дело по факту случившегося возбуждено по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

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Экономика Moody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.