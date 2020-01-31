Финансы
Expert.ruКурс доллара: рубль обвалился на фоне внешнего негатива
В четверг курс рубля обновил минимумы середины декабря к доллару и евро на фоне активно дешевеющей нефти и других негативных внешних факторах.
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Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Общество
ВОЗ: первый случай смерти от коронавируса возник на Филиппинах
Филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировало первый случай смерти от нового типа коронавируса за пределами КНР.
Шоу-бизнес
Меган Маркл станет наставником свадебного реалити-шоу
Супруга британского принца Меган Маркл после переезда в Канаду станет наставником в реалити-шоу о вторых свадьбах «I Do, Redo».
Происшествия
Обрушившееся здание кафе в Новосибирске принадлежало РАН
В прокуратуре Новосибирской области сообщили, что здание, в котором обрушилась крыша в кафе, находилось во владении отделения Российской академии наук, говорится на сайте госоргана.
Шоу-бизнес
10 самых неловких моментов премии «Оскар»
В ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе пройдет вручение наград премии «Оскар».
Политика
Лукашенко рассказал Помпео об особенностях белорусской диктатуры
Музыка
Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
Религия
Лидер «Ленинграда» откликнулся на идею включить бога в Конституцию
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров откликнулся на идею патриарха Кирилла молиться за упоминание бога в Конституции стихотворением.
Общество
Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта
Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний в беседе с Focus.de предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
Общество
Вильфанд пообещал москвичам «нормальную погоду» впервые за зиму
Впервые за всю зиму температура в Москве приблизится к климатической норме 6 февраля, когда температура опустится до 14 градусов мороза.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской заявила, что мать угрожала ей и начинала душить
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в одной из телевизионных передач рассказала, что ее отношения с матерью далеки от идеала.
Общество
Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз
На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
Политика
WSJ назвал новых врагов Асада после победы в войне
Президент Сирии Башар Асад фактически победил в долгой и разрушительной войне, однако теперь перед ним новые враги: восстановление упадочной экономики, находящейся под санкциями Запада, пишет The Wall Street Journal.
Общество
Началась эвакуация россиян из Китая через Приморье
В субботу, 1 февраля, началась эвакуация российских граждан из Китая через пограничные пункты Приморья в связи с эпидемией коронавируса, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.
Политика
Прилепин возглавил новую партию «За правду»
Армия и оружие
Глава ВМС США посетовал на преимущество России в гиперзвуковом оружии
Отставание в разработке гиперзвукового оружия от России и Китая Модли сравнил с запуском первого искусственного спутника Земли, который СССР осуществил в 1957 году.
Политика
Путин назвал условие для подписания закона о поправках в Конституцию
Президент Владимир Путин заявил, что будет принимать решение о том, подписывать ли закон об изменениях в Конституцию, после результатов общероссийского голосования.
Общество
В России начали действовать новые правила увольнения
В России вступили в силу новые правила увольнения. Новые стандарты Минтруда начали действовать с 1 февраля 2020 года.
Политика
Китай выразил благодарность РФ за помощь в борьбе с короновирусом
Глава МИД КНР Ван И поблагодарил Россию за оказание гуманитарной помощи для борьбы с распространением эпидемии коронавируса и за приезд группы российских экспертов-эпидемиологов.
Общество
Ночные регистрации брака впервые прошли в Москве
Первые ночные регистрации брака прошли во Дворце бракосочетания № 1 в Москве.
Происшествия
В Забайкалье рассказали о больном коронавирусом китайце
Находящийся с 26 января в Краевой инфекционной больнице в Чите гражданин Китая, заболевший коронавирусом 2019-nCoV, начал выздоравливать.
Армия и оружие
Бронекатер ВМСУ прирос к причалу посреди смрада от протухшей тюльки
Хоккей
«Колорадо» уступил «Филадельфии», Ничушкин забил гол
Авто
Новые минивэн GAC GN8 и кроссовер GAC GS5 добрались до Москвы
Как сообщает издание, 1 февраля минивэн GAC GN8 и кроссовер GAC GS5 были замечены на территории дилерского центра «Автолайт» в Москве.
Религия
Мишустин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 11-й годовщиной интронизации.
Общество
В Финляндии пообещали чаще выдавать россиянам шенгенские визы
Финляндия станет более лояльно относиться к россиянам с положительной визовой историей и будет чаще и проще выдавать шенгенские визы на пять лет, сообщил РИА Новости консул Финляндии в России Юсси Палмен.
Политика
Тимошенко выставила на продажу партию Зеленского
Кино
Линда Хэмилтон больше не хочет возвращаться к роли Сары Коннор
Как сообщает ToDay News Ufa, В своем интервью актриса рассказал, что не хочет больше возвращаться к исполнению своей легендарной роли.
Экономика
Россиянам рассказали, в какую валюту лучше вкладываться после Брексита
Россиянам не следует начинать резко вкладываться в евро в надежде на взлёт курса этой валюты на фоне завершения более чем трёхлетней саги Брексита.
Гаджеты
NVIDIA готовит как минимум шесть обновлённых видеокарт для ноутбуков
«Зелёная команда» готовит, по меньшей мере, шесть новых мобильных видеокарт для замены существующих линеек.