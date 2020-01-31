Финансы

Expert.ruExpert.ruКурс доллара: рубль обвалился на фоне внешнего негатива

2 фото
В четверг курс рубля обновил минимумы середины декабря к доллару и евро на фоне активно дешевеющей нефти и других негативных внешних факторах.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Курс доллара: коронавирус все-таки обвалил рубль

Свободная Пресса30 января в 13:37

Курс доллара: рубль обвалился под натиском внешнего негатива

Рамблер31 января в 02:54

Курс доллара: рубль обвалился на фоне внешнего негатива

Expert.ru31 января в 00:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 00:51, Ашберн
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ вчера в 11:59
Общество

ВОЗ: первый случай смерти от коронавируса возник на Филиппинах

Филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировало первый случай смерти от нового типа коронавируса за пределами КНР.
REGNUM вчера в 23:23
Шоу-бизнес

Меган Маркл станет наставником свадебного реалити-шоу

Супруга британского принца Меган Маркл после переезда в Канаду станет наставником в реалити-шоу о вторых свадьбах «I Do, Redo».
News.ru вчера в 13:34
Происшествия

Обрушившееся здание кафе в Новосибирске принадлежало РАН

В прокуратуре Новосибирской области сообщили, что здание, в котором обрушилась крыша в кафе, находилось во владении отделения Российской академии наук, говорится на сайте госоргана.
Газета.Ru 00:41
Шоу-бизнес

10 самых неловких моментов премии «Оскар»

В ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе пройдет вручение наград премии «Оскар».
РБК 31 января в 05:17
Политика

Лукашенко рассказал Помпео об особенностях белорусской диктатуры

Профиль вчера в 06:06
Музыка

Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении

РИА Новости вчера в 21:35
Религия

Лидер «Ленинграда» откликнулся на идею включить бога в Конституцию

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров откликнулся на идею патриарха Кирилла молиться за упоминание бога в Конституции стихотворением.
URA.Ru вчера в 11:56
Общество

Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта

Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний в беседе с Focus.de предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
РИА Новости вчера в 04:10
Общество

Вильфанд пообещал москвичам «нормальную погоду» впервые за зиму

Впервые за всю зиму температура в Москве приблизится к климатической норме 6 февраля, когда температура опустится до 14 градусов мороза.
Известия вчера в 23:53
Шоу-бизнес

Дочь Успенской заявила, что мать угрожала ей и начинала душить

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в одной из телевизионных передач рассказала, что ее отношения с матерью далеки от идеала.
РЕН ТВ вчера в 12:40
Общество

Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз

На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
REGNUM 31 января в 00:22
Политика

WSJ назвал новых врагов Асада после победы в войне

Президент Сирии Башар Асад фактически победил в долгой и разрушительной войне, однако теперь перед ним новые враги: восстановление упадочной экономики, находящейся под санкциями Запада, пишет The Wall Street Journal.
Взгляд.ру 00:42
Общество

Началась эвакуация россиян из Китая через Приморье

В субботу, 1 февраля, началась эвакуация российских граждан из Китая через пограничные пункты Приморья в связи с эпидемией коронавируса, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.
Российская газета вчера в 05:12
Политика

Прилепин возглавил новую партию «За правду»

Вести.Ru вчера в 09:50
Армия и оружие

Глава ВМС США посетовал на преимущество России в гиперзвуковом оружии

Отставание в разработке гиперзвукового оружия от России и Китая Модли сравнил с запуском первого искусственного спутника Земли, который СССР осуществил в 1957 году.
Российская газета вчера в 16:14
Политика

Путин назвал условие для подписания закона о поправках в Конституцию

Президент Владимир Путин заявил, что будет принимать решение о том, подписывать ли закон об изменениях в Конституцию, после результатов общероссийского голосования.
РБК 30 января в 11:26
Общество

В России начали действовать новые правила увольнения

В России вступили в силу новые правила увольнения. Новые стандарты Минтруда начали действовать с 1 февраля 2020 года.
Газета.Ru 31 января в 22:55
Политика

Китай выразил благодарность РФ за помощь в борьбе с короновирусом

Глава МИД КНР Ван И поблагодарил Россию за оказание гуманитарной помощи для борьбы с распространением эпидемии коронавируса и за приезд группы российских экспертов-эпидемиологов.
Российская газета вчера в 23:49
Общество

Ночные регистрации брака впервые прошли в Москве

Первые ночные регистрации брака прошли во Дворце бракосочетания № 1 в Москве.
Москва 24 00:15
Происшествия

В Забайкалье рассказали о больном коронавирусом китайце

Находящийся с 26 января в Краевой инфекционной больнице в Чите гражданин Китая, заболевший коронавирусом 2019-nCoV, начал выздоравливать.
Газета.Ru вчера в 01:36
Армия и оружие

Бронекатер ВМСУ прирос к причалу посреди смрада от протухшей тюльки

ФАН 31 января в 03:19
Хоккей

«Колорадо» уступил «Филадельфии», Ничушкин забил гол

Матч ТВ вчера в 21:44
Авто

Новые минивэн GAC GN8 и кроссовер GAC GS5 добрались до Москвы

Как сообщает издание, 1 февраля минивэн GAC GN8 и кроссовер GAC GS5 были замечены на территории дилерского центра «Автолайт» в Москве.
Тарантас Ньюс вчера в 12:25
Религия

Мишустин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 11-й годовщиной интронизации.
РИА Новости вчера в 06:48
Общество

В Финляндии пообещали чаще выдавать россиянам шенгенские визы

Финляндия станет более лояльно относиться к россиянам с положительной визовой историей и будет чаще и проще выдавать шенгенские визы на пять лет, сообщил РИА Новости консул Финляндии в России Юсси Палмен.
РИА Новости вчера в 19:55
Политика

Тимошенко выставила на продажу партию Зеленского

Lenta.ru вчера в 19:32
Кино

Линда Хэмилтон больше не хочет возвращаться к роли Сары Коннор

Как сообщает ToDay News Ufa, В своем интервью актриса рассказал, что не хочет больше возвращаться к исполнению своей легендарной роли.
ToDay News Ufa вчера в 23:18
Экономика

Россиянам рассказали, в какую валюту лучше вкладываться после Брексита

Россиянам не следует начинать резко вкладываться в евро в надежде на взлёт курса этой валюты на фоне завершения более чем трёхлетней саги Брексита.
Life.ru вчера в 03:30
Гаджеты

NVIDIA готовит как минимум шесть обновлённых видеокарт для ноутбуков

«Зелёная команда» готовит, по меньшей мере, шесть новых мобильных видеокарт для замены существующих линеек.
Игромания.ру вчера в 17:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное