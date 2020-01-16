Экономика
Expert.ruКурс доллара: рубль отреагировал на отставку правительства
Российский рубль завершил вчерашний день к доллару и евро почти на тех же показателях, что и торги во вторник. При этом сразу после появления новости об отставки Кабмина нацвалюта резко пошел вниз.
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Политика
В Раде считают заявление премьера об отставке «политическим жестом»
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает, что заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке было "политическим жестом".
Политика
Госдума утвердила Мишустина премьером
После короткого рамочного выступления Михаила Мишустина, который уделил особое внимание теме нацпроектов и цифровизации экономики, спикер Госдумы Вячеслав Володин предоставил слово представителям фракций, которые задали вопросы кандидату в премьеры.
Теннис
Андрей Рублев вышел в финал турнира в Аделаиде
Российский теннисист Андрей Рублев пробился в финал проходящего в австралийском городе Аделаида турнире с призовым фондом в 545 тысяч долларов.
Футбол
Соболев согласовал контракт с ЦСКА
Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев в ближайшее время станет игроком ЦСКА, об этом сообщает Sport-express.ru.Ранее стало известно, что 22-летний футболист не полетел на сборы с самарским клубом.
Общество
Платную парковку введут на 80 улицах Москвы с 17 февраля
Платный режим будет введен на 80 столичных улицах, сообщает пресс-служба ГКУ АМПП.
Общество
Американский регулятор опубликовал стенограмму допроса Дурова
После проведения ICO, в ходе которого блокчейн-платформа TON Павла Дурова привлекла $1,7 млрд, SEC сочла, что компания продала токены незаконно, поскольку Gram не зарегистрирован ни в одной юрисдикции, а у инвесторов нет доступа к финансовой истории компании.
Экономика
S&P подтвердило рейтинги России
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
Религия
Накануне праздника Крещения специалисты МЧС встретились с настоятелями храмов и церквей Коврова
Праздник начинается вечером 18-го января, когда все православные отмечают Крещенский Сочельник. В храмах в этот день освящают воду.
Общество
В Непале умер самый маленький человек на планете
Здоровье
«Нас и так прессовали за 108-е… Теперь года не хватило, чтобы раскрутить маховик льготного выкупа земли»
Глава Минздрава акцентировал внимание на том, что в следующем году серьезно вырастут объемы бесплатной медпомощи при онкологических заболеваниях: будет дополнительно оплачиваться несколько видов основных исследований – компьютерная томография, МРТ, ангиография, УЗИ сердечно-сосудистой системы, эндоскопическое диагностическое исследование, молекулярно-генетическое и гистологическое исследования.
Политика
Мишустин назвал главную задачу правительства России
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал главной задачей кабмина исполнение положений послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Политика
Украина и Грузия пожаловались на действия России в Причерноморье
Украина и Грузия направили в Международную морскую организацию (International Maritime Organization, IMO) жалобу на "неправомерную" деятельность России, которая якобы мешает проводить поисково-спасательные операции в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.
Политика
США и Китай подписали первую фазу торговой сделки
Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали первую часть торговой сделки.
Политика
Особое мнение: Николай Сванидзе
Н. Сванидзе ― Надо сказать справедливости ради, что ни один вуз не оказался под таким огнем.
Кино
Мединский усомнился в возможности показа всех частей фильма «Дау»
Политика
Министр цифрового развития уйдет в отставку
Недовольство работой Носкова связано в первую очередь с реализацией программы «Цифровая экономика», рассказывали РБК несколько источников в отрасли.
Политика
Путин поздравил дочь Ельцина с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения дочь Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву и приехал к ней в гости.
Гаджеты
Названы Android-приложения, «съедающие» заряд батареи смартфонов
Разработчик антивирусов Bitdefender назвал приложения, «съедающие» заряд смартфона.
Политика
Bloomberg: Орешкин может стать помощником Путина по экономике
Пост помощника президента по экономическим вопросам может занять Максим Орешкин, 17 января сообщает Bloomberg.
Происшествия
В Кузбассе неизвестный подбросил младенца на крыльцо поликлиники
Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, младенца на крыльце поликлиники посреди ночи оставил неизвестный мужчина.
Политика
Медведев и все правительство подали в отставку
Премьер-министр Дмитрий Медведев после послания президента Федеральному собранию заявил на встрече с Владимиром Путиным, что правительство в полном составе уходит в отставку.
Кино
Новгородцев приглашают посмотреть «Маяк» в оригинале с субтитрами
Общество
Мэрия Москвы согласовала митинг противников изменения Конституции 1 февраля
Собеседник агентства отметил, что согласован митинг на участке проспекта Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой, с установкой сцены на проспекте Академика Сахарова напротив дома 9.
Происшествия
МВД выплатит полмиллиона рублей матери убитого полицейского
Мосгорсуд принял решение увеличить размер компенсации со 150 до 500 тысяч рублей.