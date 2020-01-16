Экономика

Expert.ruExpert.ruКурс доллара: рубль отреагировал на отставку правительства

Российский рубль завершил вчерашний день к доллару и евро почти на тех же показателях, что и торги во вторник. При этом сразу после появления новости об отставки Кабмина нацвалюта резко пошел вниз.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Российский рынок проводил правительство коротким падением рубля

Коммерсантъ15 января в 15:18

Рубль «коротко вздрогнул»

Expert.ruвчера в 05:09

После отставки правительства рубль продемонстрировал короткое падение

АБНвчера в 01:08

Мишустин вернул рубль на место

Уралинформбюро15 января в 23:21

Прогноз по курсу доллара: рубль отреагировал на отставку правительства

Рамблервчера в 02:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 19:13, Ашберн
Политика

В Раде считают заявление премьера об отставке «политическим жестом»

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает, что заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке было "политическим жестом".
РИА Новости 16:09
Политика

Госдума утвердила Мишустина премьером

После короткого рамочного выступления Михаила Мишустина, который уделил особое внимание теме нацпроектов и цифровизации экономики, спикер Госдумы Вячеслав Володин предоставил слово представителям фракций, которые задали вопросы кандидату в премьеры.
Московский Комсомолец вчера в 07:27
Происшествия

При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

REGNUM 18:53
Теннис

Андрей Рублев вышел в финал турнира в Аделаиде

Российский теннисист Андрей Рублев пробился в финал проходящего в австралийском городе Аделаида турнире с призовым фондом в 545 тысяч долларов.
Вести.Ru 08:41
Футбол

Соболев согласовал контракт с ЦСКА

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев в ближайшее время станет игроком ЦСКА, об этом сообщает Sport-express.ru.Ранее стало известно, что 22-летний футболист не полетел на сборы с самарским клубом.
Soccer.ru 15 января в 07:43
Общество

Шнуров дал наставление новому премьер-министру Мишустину

Мойка78 06:51
Общество

Платную парковку введут на 80 улицах Москвы с 17 февраля

Платный режим будет введен на 80 столичных улицах, сообщает пресс-служба ГКУ АМПП.
Российская газета 13:26
Общество

Американский регулятор опубликовал стенограмму допроса Дурова

После проведения ICO, в ходе которого блокчейн-платформа TON Павла Дурова привлекла $1,7 млрд, SEC сочла, что компания продала токены незаконно, поскольку Gram не зарегистрирован ни в одной юрисдикции, а у инвесторов нет доступа к финансовой истории компании.
РБК 10:40
Экономика

S&P подтвердило рейтинги России

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
Интерфакс 17:54
Религия

Накануне праздника Крещения специалисты МЧС встретились с настоятелями храмов и церквей Коврова

Праздник начинается вечером 18-го января, когда все православные отмечают Крещенский Сочельник. В храмах в этот день освящают воду.
МЧС медиа 06:02
Общество

В Непале умер самый маленький человек на планете

Российская газета 17:00
Здоровье

«Нас и так прессовали за 108-е… Теперь года не хватило, чтобы раскрутить маховик льготного выкупа земли»

Глава Минздрава акцентировал внимание на том, что в следующем году серьезно вырастут объемы бесплатной медпомощи при онкологических заболеваниях: будет дополнительно оплачиваться несколько видов основных исследований – компьютерная томография, МРТ, ангиография, УЗИ сердечно-сосудистой системы, эндоскопическое диагностическое исследование, молекулярно-генетическое и гистологическое исследования.
Коммерческие Вести 15 января в 22:44
Политика

Мишустин назвал главную задачу правительства России

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал главной задачей кабмина исполнение положений послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
iReactor 05:58
Политика

Украина и Грузия пожаловались на действия России в Причерноморье

Украина и Грузия направили в Международную морскую организацию (International Maritime Organization, IMO) жалобу на "неправомерную" деятельность России, которая якобы мешает проводить поисково-спасательные операции в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.
РИА Новости 18:48
Политика

США и Китай подписали первую фазу торговой сделки

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали первую часть торговой сделки.
RT на русском 15 января в 16:07
Наука

Самцы шимпанзе подружились с братьями и отцами

N+1 07:11
Политика

Особое мнение: Николай Сванидзе

Н. Сванидзе ― Надо сказать справедливости ради, что ни один вуз не оказался под таким огнем.
Эхо Москвы 13:05
Кино

Мединский усомнился в возможности показа всех частей фильма «Дау»

Москва 24 15 января в 21:53
Политика

Министр цифрового развития уйдет в отставку

Недовольство работой Носкова связано в первую очередь с реализацией программы «Цифровая экономика», рассказывали РБК несколько источников в отрасли.
РБК 13:08
Политика

Путин поздравил дочь Ельцина с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения дочь Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву и приехал к ней в гости.
Lenta.ru 16:57
Гаджеты

Названы Android-приложения, «съедающие» заряд батареи смартфонов

Разработчик антивирусов Bitdefender назвал приложения, «съедающие» заряд смартфона.
Мой Брянск 06:40
Политика

Bloomberg: Орешкин может стать помощником Путина по экономике

Пост помощника президента по экономическим вопросам может занять Максим Орешкин, 17 января сообщает Bloomberg.
Красная весна 08:00
Кино

Создатели фильмов о Джеймсе Бонде отказались менять пол главного героя

Piter.tv 00:08
Происшествия

В Кузбассе неизвестный подбросил младенца на крыльцо поликлиники

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, младенца на крыльце поликлиники посреди ночи оставил неизвестный мужчина.
Российская газета 01:37
Политика

Медведев и все правительство подали в отставку

Премьер-министр Дмитрий Медведев после послания президента Федеральному собранию заявил на встрече с Владимиром Путиным, что правительство в полном составе уходит в отставку.
Московский Комсомолец 15 января в 08:32
Кино

Новгородцев приглашают посмотреть «Маяк» в оригинале с субтитрами

Новгород.ру вчера в 07:07
Армия и оружие

МИД Польши оценил публикацию документов об освобождении Варшавы

РИА Новости 15:14
Происшествия

Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой

Газета.Ru 01:19
Общество

Мэрия Москвы согласовала митинг противников изменения Конституции 1 февраля

Собеседник агентства отметил, что согласован митинг на участке проспекта Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой, с установкой сцены на проспекте Академика Сахарова напротив дома 9.
Интерфакс 12:36
Происшествия

МВД выплатит полмиллиона рублей матери убитого полицейского

Мосгорсуд принял решение увеличить размер компенсации со 150 до 500 тысяч рублей.
Gazeta.SPb 13:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное