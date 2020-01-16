Российский рубль завершил вчерашний день к доллару и евро почти на тех же показателях, что и торги во вторник. При этом сразу после появления новости об отставки Кабмина нацвалюта резко пошел вниз.

Политика Госдума утвердила Мишустина премьером После короткого рамочного выступления Михаила Мишустина, который уделил особое внимание теме нацпроектов и цифровизации экономики, спикер Госдумы Вячеслав Володин предоставил слово представителям фракций, которые задали вопросы кандидату в премьеры.

Теннис Андрей Рублев вышел в финал турнира в Аделаиде Российский теннисист Андрей Рублев пробился в финал проходящего в австралийском городе Аделаида турнире с призовым фондом в 545 тысяч долларов.

Футбол Соболев согласовал контракт с ЦСКА Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев в ближайшее время станет игроком ЦСКА, об этом сообщает Sport-express.ru.Ранее стало известно, что 22-летний футболист не полетел на сборы с самарским клубом.

Общество Американский регулятор опубликовал стенограмму допроса Дурова После проведения ICO, в ходе которого блокчейн-платформа TON Павла Дурова привлекла $1,7 млрд, SEC сочла, что компания продала токены незаконно, поскольку Gram не зарегистрирован ни в одной юрисдикции, а у инвесторов нет доступа к финансовой истории компании.

Экономика S&P подтвердило рейтинги России Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.

Политика Мишустин назвал главную задачу правительства России Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал главной задачей кабмина исполнение положений послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Политика Украина и Грузия пожаловались на действия России в Причерноморье Украина и Грузия направили в Международную морскую организацию (International Maritime Organization, IMO) жалобу на "неправомерную" деятельность России, которая якобы мешает проводить поисково-спасательные операции в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

Политика Особое мнение: Николай Сванидзе Н. Сванидзе ― Надо сказать справедливости ради, что ни один вуз не оказался под таким огнем.

Политика Министр цифрового развития уйдет в отставку Недовольство работой Носкова связано в первую очередь с реализацией программы «Цифровая экономика», рассказывали РБК несколько источников в отрасли.

Политика Путин поздравил дочь Ельцина с днем рождения Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения дочь Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву и приехал к ней в гости.

Политика Медведев и все правительство подали в отставку Премьер-министр Дмитрий Медведев после послания президента Федеральному собранию заявил на встрече с Владимиром Путиным, что правительство в полном составе уходит в отставку.