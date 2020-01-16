Экономика

Expert.ruExpert.ruКурс доллара: рубль отреагировал на отставку правительства

Российский рубль завершил вчерашний день к доллару и евро почти на тех же показателях, что и торги во вторник. При этом сразу после появления новости об отставки Кабмина нацвалюта резко пошел вниз.
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Российский рынок проводил правительство коротким падением рубля

Коммерсантъ15 января в 15:18

Рубль «коротко вздрогнул»

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После отставки правительства рубль продемонстрировал короткое падение

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Мишустин вернул рубль на место

Уралинформбюро15 января в 23:21

Прогноз по курсу доллара: рубль отреагировал на отставку правительства

Рамблер16 января в 02:41
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Гидрометцентр: В Центральной России ожидается некоторое похолодание

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На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие

На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
РИА Новости вчера в 02:21
Экономика

В МВФ указали на признаки глобального финансового кризиса

Рост неравенства доходов и благосостояния, который в настоящее время наблюдается в мире, может быть признаком скорого наступления глобального финансового кризиса.
REGNUM вчера в 22:58
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«АвтоВАЗ» начал приостанавливать сборочные линии

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Экономика

В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году

Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
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Общество

Представитель Жванецкого ответил на сообщения о его «страшной» болезни

Представитель Михаила Жванецкого прокомментировал в интервью РБК информацию о "страшной" болезни сатирика.
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Общество

Поклонская оценила требование лишить Урганта гражданства

РИА Новости вчера в 07:41
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Газета.Ru 04:11
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РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина

Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство.
Газета.Ru вчера в 09:17
Общество

В ФАС рассказали, как бороться с рекламой по телефону

Доказать свою позицию владелец номера может фотографией дисплея телефона с текстом, распечаткой электронной почты с рекламным письмом либо аудиозаписью телефонного звонка.
РИА Новости 03:15
Политика

Захарова заявила о расхождении американской реальности и конституции

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что конституция Соединенных Штатов часто не совпадает с американской реальностью.
Газета.Ru вчера в 20:53
Наука

CNN: ученые США нашли единственное объяснение гибели динозавров

Группа исследователей из Йельского университета США считает, что единственная причина смерти динозавров - это падение гигантского метеорита, сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 22:55
Происшествия

При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

REGNUM вчера в 18:53
Единоборства

Стал известен гонорар Макгрегора за бой с Серроне

Российская газета 03:50
Армия и оружие

Эксперт: российский «Бал» может закрыть турецкую «калитку» в Босфоре

Как сообщил обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин, Россия способна закрыть «калитку» пролива Босфор в Черное море.
Военное дело вчера в 08:03
Футбол

Виктор Гончаренко: «Было желание, чтобы в ЦСКА пришел белорус»

Спорт-Экспресс вчера в 13:38
Политика

Гончарук отреагировал на отказ Зеленского поддержать его отставку

Гончарук объяснил, что написал заявление, чтобы заслужить и подтвердить доверие главы государства. Зеленский не принял отставку премьера.
РБК 03:21
Футбол

Слуцкий жёстко ответил Кокорину и Дзюбе в Instagram

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил футболистам «Зенита» Александру Кокорину и Артёму Дзюбе на их шутки под его постом в комментариях в Instagram.
RT на русском вчера в 13:05
Происшествия

СК возбудил уголовное дело против главы Минздрава Саратовской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной по факту злоупотребления полномочиями.
РБК вчера в 07:41
Политика

Михаил Мишустин может стать премьер-министром РФ

Кандидатура главы ФНС России Михаила Мишустина внесена на должность премьер-министра РФ.
Время Н 15 января в 11:47
Футбол

Исламхан проводит первую тренировку с «Зенитом»

Казахстанский полузащитник Бауыржан Исламхан проводит первую тренировку вместе с «Зенитом», сообщает пресс-служба петербургского клуба.
Чемпионат 03:31
Футбол

«Ювентус» предложил «Барселоне» обменяться игроками

Летом 2019 года итальянцы предлагали "Барселоне" обменяться игроками, но тогда каталонский клуб отказался от трансфера.
Газета.Ru вчера в 16:23
Происшествия

Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью

Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
РИА Новости вчера в 07:50
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В Росздравнадзоре рассказали, сколько ждать приема у онколога с учетом изменений 2020 года

С 1 января 2020 года вступили в силу изменения об оказании бесплатной медицинской помощи. В Росздравнадзоре подготовили памятку новшеств.
Каскад 16 января в 05:14
Армия и оружие

В Пентагоне признали отставание США в области гиперзвукового оружия

Американский генерал ВВС и замглавы Объединенного комитета начальников штабов Джон Хайтен заявил, что Соединенные Штаты потеряли лидерство в области гиперзвукового оружия.
Газета.Ru вчера в 16:39
Религия

У православных россиян наступил крещенский сочельник

Интерфакс вчера в 23:41
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Беспилотник США провёл разведку у границ Крыма

Стратегический беспилотник Военно-воздушных сил США RQ-4 Global Hawk провёл разведку возле границ Крыма.
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Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал телеведущую и модель Алену Водонаеву после ее слов о том, что "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнет рожать детей ради получения материнского капитала.
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В ДТП на Ямале погибли три человека

Три человека погибли и трое пострадали в ДТП на трассе Сургут - Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).
ТАСС 02:00
Общество

Решение о порядке медосмотра для водителей могут представить в феврале

Решение о новом порядке обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители планируется принять в феврале, заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
RT на русском вчера в 04:43
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