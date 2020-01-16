Экономика
Expert.ruКурс доллара: рубль отреагировал на отставку правительства
Российский рубль завершил вчерашний день к доллару и евро почти на тех же показателях, что и торги во вторник. При этом сразу после появления новости об отставки Кабмина нацвалюта резко пошел вниз.
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Общество
Гидрометцентр: В Центральной России ожидается некоторое похолодание
Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания.
Происшествия
На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие
На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
Экономика
В МВФ указали на признаки глобального финансового кризиса
Рост неравенства доходов и благосостояния, который в настоящее время наблюдается в мире, может быть признаком скорого наступления глобального финансового кризиса.
Авто
«АвтоВАЗ» начал приостанавливать сборочные линии
Экономика
В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году
Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
Общество
Представитель Жванецкого ответил на сообщения о его «страшной» болезни
Представитель Михаила Жванецкого прокомментировал в интервью РБК информацию о "страшной" болезни сатирика.
Общество
Поклонская оценила требование лишить Урганта гражданства
Политика
РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина
Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство.
Общество
В ФАС рассказали, как бороться с рекламой по телефону
Доказать свою позицию владелец номера может фотографией дисплея телефона с текстом, распечаткой электронной почты с рекламным письмом либо аудиозаписью телефонного звонка.
Политика
Захарова заявила о расхождении американской реальности и конституции
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что конституция Соединенных Штатов часто не совпадает с американской реальностью.
Наука
CNN: ученые США нашли единственное объяснение гибели динозавров
Группа исследователей из Йельского университета США считает, что единственная причина смерти динозавров - это падение гигантского метеорита, сообщает CNN.
Происшествия
При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Единоборства
Стал известен гонорар Макгрегора за бой с Серроне
Армия и оружие
Эксперт: российский «Бал» может закрыть турецкую «калитку» в Босфоре
Как сообщил обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин, Россия способна закрыть «калитку» пролива Босфор в Черное море.
Футбол
Виктор Гончаренко: «Было желание, чтобы в ЦСКА пришел белорус»
Политика
Гончарук отреагировал на отказ Зеленского поддержать его отставку
Гончарук объяснил, что написал заявление, чтобы заслужить и подтвердить доверие главы государства. Зеленский не принял отставку премьера.
Футбол
Слуцкий жёстко ответил Кокорину и Дзюбе в Instagram
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил футболистам «Зенита» Александру Кокорину и Артёму Дзюбе на их шутки под его постом в комментариях в Instagram.
Происшествия
СК возбудил уголовное дело против главы Минздрава Саратовской области
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной по факту злоупотребления полномочиями.
Политика
Михаил Мишустин может стать премьер-министром РФ
Кандидатура главы ФНС России Михаила Мишустина внесена на должность премьер-министра РФ.
Футбол
Исламхан проводит первую тренировку с «Зенитом»
Казахстанский полузащитник Бауыржан Исламхан проводит первую тренировку вместе с «Зенитом», сообщает пресс-служба петербургского клуба.
Футбол
«Ювентус» предложил «Барселоне» обменяться игроками
Летом 2019 года итальянцы предлагали "Барселоне" обменяться игроками, но тогда каталонский клуб отказался от трансфера.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью
Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
Здоровье
В Росздравнадзоре рассказали, сколько ждать приема у онколога с учетом изменений 2020 года
С 1 января 2020 года вступили в силу изменения об оказании бесплатной медицинской помощи. В Росздравнадзоре подготовили памятку новшеств.
Армия и оружие
В Пентагоне признали отставание США в области гиперзвукового оружия
Американский генерал ВВС и замглавы Объединенного комитета начальников штабов Джон Хайтен заявил, что Соединенные Штаты потеряли лидерство в области гиперзвукового оружия.
Религия
У православных россиян наступил крещенский сочельник
Армия и оружие
Беспилотник США провёл разведку у границ Крыма
Стратегический беспилотник Военно-воздушных сил США RQ-4 Global Hawk провёл разведку возле границ Крыма.
Общество
Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале
Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал телеведущую и модель Алену Водонаеву после ее слов о том, что "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнет рожать детей ради получения материнского капитала.
Происшествия
В ДТП на Ямале погибли три человека
Три человека погибли и трое пострадали в ДТП на трассе Сургут - Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).
Общество
Решение о порядке медосмотра для водителей могут представить в феврале
Решение о новом порядке обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители планируется принять в феврале, заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.