Экономика
Expert.ruКурс доллара: рубль отреагировал на отставку правительства
Российский рубль завершил вчерашний день к доллару и евро почти на тех же показателях, что и торги во вторник. При этом сразу после появления новости об отставки Кабмина нацвалюта резко пошел вниз.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Валютный рынок отреагировал на кандидатуру Мишустина укреплением рубля
Евразия Daily16 января в 01:25
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 03:12, Ашберн
Политика
В Пушкинском музее назвали голословными претензии Польши на картины
Претензии Варшавы на некоторые произведения искусства, которые находятся в Пушкинском музее, голословны.
Футбол
Большинство клубов РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд
В четверг, 16 января, общее собрание Российской Премьер-лиги проголосовало за расширение количества команд в высшем дивизионе российского футбола с 16 до 18.
Экономика
Россияне вошли в тройку самых активных покупателей жилья в Турции
Возросший интерес россиян к покупке турецкой недвижимости директор агентства недвижимости Tolerance Homes Сергей Волченков связывает с изменением паспортной программы в стране — осенью 2018 года Турция снизила необходимый порог вложений в недвижимость для получения гражданства с $1 млн до $250 тыс.
Политика
Тимошенко заявила о «ликвидации» Украины
Авто
АвтоВАЗ начал выпускать «зимнюю» Lada Vesta
Обновленная LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией и новым двигателем все-таки получила «зимний» пакет опций Winter, о котором «Автоновости дня» писали в ноябре.
Кино
Главный приз Гильдии продюсеров США получил фильм «1917»
Единоборства
Серроне доставлен в больницу после боя с Макгрегором
Американский боец Дональд Серроне доставлен в больницу после поражения от Конора Макгрегора на турнире UFC 246.
Здоровье
Из российских аптек изымают популярный спазмолитик
Из российских аптек изымают популярный спазмолитик «Дротаверин, раствор для инъекций 20 мг/мл 2 мл».
Политика
Путин и Эрдоган на конференции по Ливии. Что решат в Берлине
Безопасность Турции в руках Ливии За два дня до открытия конференции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные вот-вот прибудут в Триполи.
Здоровье
Число отравившихся питьевой водой в Кизляре увеличилось до 133 человек
Армия и оружие
Новая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети
На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.
Происшествия
У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,0
Хоккей
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ
Происшествия
МВД проводит проверку из-за видео с дракой в ТЦ в Химках
ГУ МВД России по Московской области проводит проверку после видео с ЧП в ТЦ в подмосковных Химках, где охранник, разнимая драку, якобы ударил подростка.
Единоборства
Олейник победил Грина на турнире UFC 246
Самым долгожданным событием турнира UFC 246, проходящего на площадке T-Mobile Arena, станет поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне.
Футбол
Дженнаро Гаттузо: «„Наполи“ достиг своего дна»
Главный тренер итальянского «Наполи» Дженнаро Гаттузо оценил игру команды в матче против «Фиорентины» (0:2) в 20-м туре серии А. — Надо извиниться перед своими болельщиками и городом.
Происшествия
Трое мужчин провалились под лед в Москве
Шоу-бизнес
Поклонники заподозрили помолодевшую Пугачеву в пластике
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева поразила поклонников заметно помолодевшим лицом и осиной талией.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Политика
Вице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство
Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.
Политика
Главный советник Трампа по России отстранен от работы
Старший директор Совета национальной безопасности США по европейским и российским делам Эндрю Пик отстранен от работы.
Общество
Рождаемость в Китае упала до минимума
В 2019 году в Китае родилось 14,65 миллионов детей, что намного меньше, чем в прошлом году, сообщает гонконгская газета South China Morning Post.
Общество
Глава республики призвал журналистов к объективности и честности
На мероприятие пришел глава республики. Игнатьев поздравил и дал рекомендации журналистам, сообщается на сайте администрации.
Авто
В интернете напомнили о перспективном УАЗ-3972
Впоследствии разработали опытные экземпляры УАЗ-3972, представляющие собой бескапотные машины третьей генерации перспективной линейки.
Политика
Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность сохранения своего поста в новом кабмине.
Общество
В Москве разработают программу адресной помощи семьям с детьми
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные власти планируют разработать программу адресной помощи семьям с детьми, находящимся в трудной финансовой ситуации, в рамках реализации задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.
Общество
Познер оценил призыв лишить Урганта гражданства
Журналист Владимир Познер оценил призыв общественного движения «Сорок сороков» лишить телеведущего Ивана Урганта гражданства из-за шуток о христианстве.