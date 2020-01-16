Экономика

Expert.ruExpert.ruКурс доллара: рубль отреагировал на отставку правительства

Российский рубль завершил вчерашний день к доллару и евро почти на тех же показателях, что и торги во вторник. При этом сразу после появления новости об отставки Кабмина нацвалюта резко пошел вниз.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рубль «коротко вздрогнул»

Expert.ru16 января в 05:09

После отставки правительства рубль продемонстрировал короткое падение

АБН16 января в 01:08

Мишустин вернул рубль на место

Уралинформбюро15 января в 23:21

Прогноз по курсу доллара: рубль отреагировал на отставку правительства

Рамблер16 января в 02:41

Валютный рынок отреагировал на кандидатуру Мишустина укреплением рубля

Евразия Daily16 января в 01:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 03:12, Ашберн
Политика

В Пушкинском музее назвали голословными претензии Польши на картины

Претензии Варшавы на некоторые произведения искусства, которые находятся в Пушкинском музее, голословны.
РБК 01:26
Футбол

Большинство клубов РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд

В четверг, 16 января, общее собрание Российской Премьер-лиги проголосовало за расширение количества команд в высшем дивизионе российского футбола с 16 до 18.
DP.RU 16 января в 11:19
Экономика

Россияне вошли в тройку самых активных покупателей жилья в Турции

Возросший интерес россиян к покупке турецкой недвижимости директор агентства недвижимости Tolerance Homes Сергей Волченков связывает с изменением паспортной программы в стране — осенью 2018 года Турция снизила необходимый порог вложений в недвижимость для получения гражданства с $1 млн до $250 тыс.
РБК 02:00
Политика

Тимошенко заявила о «ликвидации» Украины

Вести.Ru 02:33
Авто

АвтоВАЗ начал выпускать «зимнюю» Lada Vesta

Обновленная LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией и новым двигателем все-таки получила «зимний» пакет опций Winter, о котором «Автоновости дня» писали в ноябре.
Автоновости дня 17 января в 01:28
Кино

Главный приз Гильдии продюсеров США получил фильм «1917»

Коммерсантъ 02:25
Единоборства

Серроне доставлен в больницу после боя с Макгрегором

Американский боец Дональд Серроне доставлен в больницу после поражения от Конора Макгрегора на турнире UFC 246.
Нева Спорт 02:30
Здоровье

Из российских аптек изымают популярный спазмолитик

Из российских аптек изымают популярный спазмолитик «Дротаверин, раствор для инъекций 20 мг/мл 2 мл».
Shraibikus News 00:06
Политика

Путин и Эрдоган на конференции по Ливии. Что решат в Берлине

Безопасность Турции в руках Ливии За два дня до открытия конференции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные вот-вот прибудут в Триполи.
РИА Новости 00:00
Здоровье

Число отравившихся питьевой водой в Кизляре увеличилось до 133 человек

Общественное телевидение России вчера в 07:37
Армия и оружие

Новая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети

На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.
REGNUM 00:02
Происшествия

У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,0

РИА Новости вчера в 22:25
Хоккей

Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ

RT на русском вчера в 15:44
Происшествия

МВД проводит проверку из-за видео с дракой в ТЦ в Химках

ГУ МВД России по Московской области проводит проверку после видео с ЧП в ТЦ в подмосковных Химках, где охранник, разнимая драку, якобы ударил подростка.
РИА Новости 02:55
Единоборства

Олейник победил Грина на турнире UFC 246

Самым долгожданным событием турнира UFC 246, проходящего на площадке T-Mobile Arena, станет поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне.
iReactor вчера в 23:30
Армия и оружие

Число погибших при обстреле лагеря новобранцев в Йемене возросло до 70

REGNUM 02:14
Футбол

Дженнаро Гаттузо: «„Наполи“ достиг своего дна»

Главный тренер итальянского «Наполи» Дженнаро Гаттузо оценил игру команды в матче против «Фиорентины» (0:2) в 20-м туре серии А. — Надо извиниться перед своими болельщиками и городом.
Sportbox.RU вчера в 20:57
Происшествия

Самолет Utair совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске

РБК вчера в 14:27
Происшествия

Трое мужчин провалились под лед в Москве

Российская газета вчера в 19:02
Шоу-бизнес

Поклонники заподозрили помолодевшую Пугачеву в пластике

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева поразила поклонников заметно помолодевшим лицом и осиной талией.
ФАН 02:31
Общество

Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы

Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Газета.Ru вчера в 13:38
Политика

Вице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство

Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.
Дождь 17 января в 09:46
Политика

Главный советник Трампа по России отстранен от работы

Старший директор Совета национальной безопасности США по европейским и российским делам Эндрю Пик отстранен от работы.
Газета.Ru 01:46
Общество

Рождаемость в Китае упала до минимума

В 2019 году в Китае родилось 14,65 миллионов детей, что намного меньше, чем в прошлом году, сообщает гонконгская газета South China Morning Post.
Национальный журнал 17 января в 13:30
Общество

Глава республики призвал журналистов к объективности и честности

На мероприятие пришел глава республики. Игнатьев поздравил и дал рекомендации журналистам, сообщается на сайте администрации.
PRO Город Чебоксары 00:59
Происшествия

Восемь человек погибли при пожаре в доме престарелых Чехии

Газета.Ru 02:31
Авто

В интернете напомнили о перспективном УАЗ-3972

Впоследствии разработали опытные экземпляры УАЗ-3972, представляющие собой бескапотные машины третьей генерации перспективной линейки.
CarsWeek.ru вчера в 10:32
Политика

Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность сохранения своего поста в новом кабмине.
Москва 24 17 января в 05:38
Общество

В Москве разработают программу адресной помощи семьям с детьми

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные власти планируют разработать программу адресной помощи семьям с детьми, находящимся в трудной финансовой ситуации, в рамках реализации задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.
RT на русском 02:30
Общество

Познер оценил призыв лишить Урганта гражданства

Журналист Владимир Познер оценил призыв общественного движения «Сорок сороков» лишить телеведущего Ивана Урганта гражданства из-за шуток о христианстве.
Lenta.ru 16 января в 18:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное