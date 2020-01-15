Экономика
Газета.RuКурс рубля упал после отставки правительства
Российский рынок вздрогнул после неожиданного известия об отставке правительства. Курс доллара в моменте прибавлял 20 копеек, а индекс Мосбиржи падал на 0,3%. Впрочем, к окончанию торгов рынок воспрянул. Инвесторы заняли выжидательную позицию, но в драматическое падение никто не верит.
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Футбол
Футболисты из ЕАЭС с июля перестанут быть легионерами в России
В РПЛ будет действовать лимит на заявку "8+17", то есть в списке футболистов на сезон могут находиться не более восьми легионеров, а на поле могут выйти сразу все.
Политика
Кудрин рассказал о надеждах от смены правительства РФ
Сегодня появились надежды на проведение целого ряда реформ, заключил глава Счётной палаты.
Политика
Путин создал рабочую группу для внесения поправок в Конституцию
Президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы для подготовки поправок к Конституции.
Политика
Мишустин обещает Госдуме персональную ответственность министров
Кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин заверил депутатов Госдумы в персональной ответственности министров, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.
Авто
Водородный седан Toyota сменил поколение и тип привода
Компания Toyota представила водородный седан Mirai второго поколения.
Здоровье
В Китае умерла питавшаяся пять лет рисом и перцем студентка
В октябре прошлого года года у студентки обнаружили проблемы с сердцем и почками, в результате чего она обратилась в организации благотворительного характера.
Кино
Создатели фильма «Дау» планируют подать в суд на Минкультуры РФ
Создатели картины "Дау" режиссера Ильи Хржановского планируют обратиться в суд, после того, как Министерство культуры отказалось выдавать фильму прокатное удостоверение.
Политика
Мишустин отреагировал на идею налога на богатых
Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин отреагировал на идею введения в стране так называемого налога на богатых.
Общество
Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
Происшествия
Опубликовано видео с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке
Политика
Премьер Украины отреагировал на публикацию его критики Зеленского
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отреагировал на скандал с публикацией аудиозаписи его совещания, на котором он назвал себя профаном в экономике и критиковал президента Владимира Зеленского.
Космос
Разработчик раскрыл детали создания робота-пилота корабля «Орёл»
Робот-пилот, создаваемый по проекту «Испытатель», который будет управлять перспективном российским космическим кораблём «Орёл», будет похож на человека и получит в качестве основного автономный режим управления.
Шоу-бизнес
Муж Лолиты опроверг брак с женщиной на 20 лет старше
В отличие от пока ещё законной супруги, фитнес-тренер никаких громких заявлений в телеэфирах не делал: по его словам, они с Лолитой решили расстаться, потому что их брак спустя восемь лет себя изжил.
Политика
Мишустин: послание президента связывает нацпроекты в единую программу
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Госдумы заявил, что послание президента Владимира Путина Федеральному собранию связывает нацпроекты в единую программу развития.
Общество
Умер контрразведчик Иван Устинов
Генерал-лейтенант Иван Устинов умер на 101-м году жизни. Об этом 16 января сообщил телеканал «Звезда».
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Политика
Лавров ответил на вопрос о должности в новом правительстве
В среду, 15 января, вскоре после послания президента России к Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе.
Экономика
Минсельхоз подтвердил возможность введения квоты на экспорт зерна
Минсельхоз подтвердил возможность введения квоты на экспорт зерна в размере 20 млн т, сообщил советник министра сельского хозяйства Юрий Косован.
Общество
Бронзовый призёр ОИ по дзюдо Носов ответил на вызов рэпера Гуфа
Бронзовый призёр Олимпийских игр по дзюдо, депутат Государственной думы Дмитрий Носов заявил, что не собирается принимать вызов на бой известного рэпера Алексея Долматова.
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
Кино
Стивен Кинг рассказал о критериях оценивания претендентов на «Оскар»
Если речь заходит об искусстве, то главным критерием является качество.
Происшествия
Возбуждено уголовное дело по факту гибели горняка на ГОКе в Оренбуржье
В Оренбургской области по факту гибели рабочего Гайского ГОКа возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.
Гаджеты
Samsung все-таки выпустит Galaxy Watch 2?
Из характеристик перспективной новинки известна только емкость аккумуляторной батареи — 330 мА·ч, но источник предполагает, что под этим обозначением вполне могут скрываться Galaxy Watch 2. Учитывая, что пока подробностей о SM-R840 мало, часы вряд ли смогут выйти в ближайшее время.
Политика
В ЕП обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны
Депутат Европарламента от Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер обвинил российские власти в попытках переписать историю.
Политика
Место председателя правительства РФ займет глава ФНС Михаил Мишустин
В ходе брифинга Владимир Путин предложил Мишустину возглавить российское правительство По информации на сайте Кремля, кандидатура руководителя ФНС в данный момент рассматривается Государственной Думой.
Политика
Погребинский рассказал об утере США статуса «главного полицейского»
Современный мир движется к «новой перестройке», в результате которой США перестанут исполнять роль «главного полицейского».
Экономика
Семьи с детьми и матери-одиночки оказались самыми активными заемщиками
Активнее других берут кредиты семьи с двумя несовершеннолетними детьми и матери-одиночки с двумя детьми. Половина таких семей имеет займы.