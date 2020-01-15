Экономика

Газета.RuГазета.RuКурс рубля упал после отставки правительства

Российский рынок вздрогнул после неожиданного известия об отставке правительства. Курс доллара в моменте прибавлял 20 копеек, а индекс Мосбиржи падал на 0,3%. Впрочем, к окончанию торгов рынок воспрянул. Инвесторы заняли выжидательную позицию, но в драматическое падение никто не верит.
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Рубль вечером отыграл значительную часть понесенных после отставки правительства потерь к доллару и евро

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В Китае умерла питавшаяся пять лет рисом и перцем студентка

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Мишустин отреагировал на идею налога на богатых

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Опубликовано видео с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке

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