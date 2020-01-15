Российский рынок вздрогнул после неожиданного известия об отставке правительства. Курс доллара в моменте прибавлял 20 копеек, а индекс Мосбиржи падал на 0,3%. Впрочем, к окончанию торгов рынок воспрянул. Инвесторы заняли выжидательную позицию, но в драматическое падение никто не верит.

Футбол Футболисты из ЕАЭС с июля перестанут быть легионерами в России В РПЛ будет действовать лимит на заявку "8+17", то есть в списке футболистов на сезон могут находиться не более восьми легионеров, а на поле могут выйти сразу все.

Политика Мишустин обещает Госдуме персональную ответственность министров Кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин заверил депутатов Госдумы в персональной ответственности министров, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.

Здоровье В Китае умерла питавшаяся пять лет рисом и перцем студентка В октябре прошлого года года у студентки обнаружили проблемы с сердцем и почками, в результате чего она обратилась в организации благотворительного характера.

Политика Мишустин отреагировал на идею налога на богатых Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин отреагировал на идею введения в стране так называемого налога на богатых.

Политика Премьер Украины отреагировал на публикацию его критики Зеленского Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отреагировал на скандал с публикацией аудиозаписи его совещания, на котором он назвал себя профаном в экономике и критиковал президента Владимира Зеленского.

Космос Разработчик раскрыл детали создания робота-пилота корабля «Орёл» Робот-пилот, создаваемый по проекту «Испытатель», который будет управлять перспективном российским космическим кораблём «Орёл», будет похож на человека и получит в качестве основного автономный режим управления.

Шоу-бизнес Муж Лолиты опроверг брак с женщиной на 20 лет старше В отличие от пока ещё законной супруги, фитнес-тренер никаких громких заявлений в телеэфирах не делал: по его словам, они с Лолитой решили расстаться, потому что их брак спустя восемь лет себя изжил.

Политика Мишустин: послание президента связывает нацпроекты в единую программу Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Госдумы заявил, что послание президента Владимира Путина Федеральному собранию связывает нацпроекты в единую программу развития.

Общество Умер контрразведчик Иван Устинов Генерал-лейтенант Иван Устинов умер на 101-м году жизни. Об этом 16 января сообщил телеканал «Звезда».

Происшествия Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.

Политика Лавров ответил на вопрос о должности в новом правительстве В среду, 15 января, вскоре после послания президента России к Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе.

Экономика Минсельхоз подтвердил возможность введения квоты на экспорт зерна Минсельхоз подтвердил возможность введения квоты на экспорт зерна в размере 20 млн т, сообщил советник министра сельского хозяйства Юрий Косован.

Гаджеты Samsung все-таки выпустит Galaxy Watch 2? Из характеристик перспективной новинки известна только емкость аккумуляторной батареи — 330 мА·ч, но источник предполагает, что под этим обозначением вполне могут скрываться Galaxy Watch 2. Учитывая, что пока подробностей о SM-R840 мало, часы вряд ли смогут выйти в ближайшее время.