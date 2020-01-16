Экономика
Expert.ruКурс доллара: рубль отреагировал на отставку правительства
Российский рубль завершил вчерашний день к доллару и евро почти на тех же показателях, что и торги во вторник. При этом сразу после появления новости об отставки Кабмина нацвалюта резко пошел вниз.
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Акции «Русала» после отставки кабмина РФ упали на 0,24% на открытии биржи Гонконга
ПРАЙМ15 января в 21:25
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Иллюстрация: Петр Саруханов / "Новая газета" В декабре 2019 года сирийский парламент принял законы о заключении с двумя российскими компаниями договоров на разработку трех блоков газовых и нефтяных месторождений.
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Военные США перекрыли солдатам из России доступ к сирийским месторождениям нефти
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Футболисты и Слуцкий работали вместе в ЦСКА. Тошич выступал за армейцев с 2010 по 2017 годы, Натхо – с 2014-го по 2018-й.
Футбол
Черышева заменили до перерыва в матче «Валенсии»
Политика
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Политика
Джонсон заявил Путину, что нормализация отношений пока невозможна
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась и что нормализации отношений не будет, пока Россия не прекратит свою "дестабилизирующую деятельность", говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.
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Производство искусственного крабового мяса и рыбных палочек из сурими оказалось опасным для окружающей среды.
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Захарова сравнила слова Помпео о Ливии с заявлением МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что жители Ливии должны решать будущее собственной страны без внешнего вмешательства, звучат так, как будто их позаимствовали с сайта российского дипведомства.
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Клопп назвал великолепной игру «Ливерпуля» против «Манчестер Юнайтед»
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Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец
Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
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В Киеве во время митинга задержали 11 человек
В Киеве сотрудники полиции задержали 11 человек, которые бросили петарды в участников митинга, проходившего в центре города.
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Качественные рендеры Samsung Galaxy S20 Ultra опубликовали в Сети
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