Экономика

Expert.ruExpert.ruКурс доллара: рубль отреагировал на отставку правительства

Российский рубль завершил вчерашний день к доллару и евро почти на тех же показателях, что и торги во вторник. При этом сразу после появления новости об отставки Кабмина нацвалюта резко пошел вниз.
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Курс доллара: рубль отреагировал на отставку правительства

Expert.ru16 января в 00:24

Рубль пережил отставку правительства РФ

REGNUM16 января в 00:08

Рубль упал после отставки правительства РФ

Накануне.Ru15 января в 16:40

Российская валюта подешевела на фоне отставки правительства РФ

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Как курс рубля отреагировал на отставку правительства

Dairy News16 января в 03:01

Акции «Русала» после отставки кабмина РФ упали на 0,24% на открытии биржи Гонконга

ПРАЙМ15 января в 21:25

Рубль резко упал после отставки правительства России

Online47.ru15 января в 21:21
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Политика

В пресс-службе главы Чувашии объяснили его призыв «мочить журналистов»

Пресс-служба главы Чувашии Михаила Игнатьева разъяснила его призыв "мочить журналистов".
ТАСС 12:43
Общество

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
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Шоу-бизнес

Наталья Водянова рассказала, как возлюбленный сделал ей предложение

37-летняя модель Наталья Водянова рассказала своим подписчикам на канале YouTube о том, как ее возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца.
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Общество

Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы

Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Газета.Ru вчера в 13:38
Единоборства

Олейник болевым приемом одолел Грина на UFC 246

Российский боец MMA тяжелого веса Алексей Олейник одержал победу над американцем Морисом Грином в поединке предварительного карда турнира UFC 246, который проходит в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
ProstoProSport вчера в 23:29
Политика

Саррадж отказался от переговоров с Хафтаром на ливийской конференции

Отмечается, что глава ПНС Ливии и командующий ЛНА оказались разочарованы форматом переговоров и отказались участвовать в совместной встрече в Берлине.
iReactor 13:59
Политика

Новым руководителем ФНС стал Даниил Егоров

Новым руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) назначен Даниил Егоров, до этого он занимал должность замруководителя службы.
Ведомости 17 января в 09:14
Экономика

Вагнер. Первая нефть. Вот зачем российские наемники в Сирии. Дамаск заключил договоры на разработку нефтегазовых месторождений с компаниями Евгения Пригожина

Иллюстрация: Петр Саруханов / "Новая газета" В декабре 2019 года сирийский парламент принял законы о заключении с двумя российскими компаниями договоров на разработку трех блоков газовых и нефтяных месторождений.
Новая газета 13:00
Наука

Выяснено, что кошки способны питаться человеческой плотью

В США ученые подтвердили, что кошки способны питаться человеческой плотью.
ToDay News Ufa 16 января в 11:05
Игры

Marvelʼs Spider-Man 2 могут анонсировать в этом году

Marvelʼs Spider-Man 2 может выйти в 2021 году. Об этом сообщил пользователь reddit под ником v17447377 со ссылкой на собственные источники.
CyberSport.ru 10:35
Армия и оружие

Опубликованы кадры работы российских роботов в Сирии

РИА Новости 07:02
Происшествия

В Миассе уволили врача, обвиненного в пьянстве на рабочем месте

Буквально за сутки руководство городской больницы №3 города Миасс Челябинской области уволило врача-рентгенолога, которого пациентка обвинила в пьянстве на рабочем месте.
Российская газета 04:01
Армия и оружие

Военные США перекрыли солдатам из России доступ к сирийским месторождениям нефти

Газета.Ru 14:17
Космос

Ученый Леонид Ксанфомалити нашел на Венере жизнь

Vevby.ru 08:29
Общество

Названы самые популярные лечебные курорты России

Российская газета 03:15
Футбол

Слуцкий встретился с Тошичем и Натхо

Футболисты и Слуцкий работали вместе в ЦСКА. Тошич выступал за армейцев с 2010 по 2017 годы, Натхо – с 2014-го по 2018-й.
Бомбардир.ру 13:58
Футбол

Черышева заменили до перерыва в матче «Валенсии»

Все про Спорт ру 10:58
Политика

Пентагон показал форму космических войск США

Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.
РБК 04:29
Политика

Группу российских актеров не пустили на Украину

Группе российских артистов, которые прибыли в аэропорт Запорожья из Варшавы, отказали во въезде на территорию Украины.
REGNUM 12:21
Политика

Джонсон заявил Путину, что нормализация отношений пока невозможна

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась и что нормализации отношений не будет, пока Россия не прекратит свою "дестабилизирующую деятельность", говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.
РИА Новости 11:56
Наука

Рыбные и крабовые палочки признали вредными для экологии

Производство искусственного крабового мяса и рыбных палочек из сурими оказалось опасным для окружающей среды.
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Политика

Захарова сравнила слова Помпео о Ливии с заявлением МИД России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что жители Ливии должны решать будущее собственной страны без внешнего вмешательства, звучат так, как будто их позаимствовали с сайта российского дипведомства.
Известия 11:56
Футбол

Клопп назвал великолепной игру «Ливерпуля» против «Манчестер Юнайтед»

ProstoProSport 15:05
Политика

Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец

Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Вести.Ru 08:20
Армия и оружие

МО РФ опубликовало рассекреченные документы об освобождении Варшавы

ТК Звезда 16 января в 16:00
Происшествия

В Киеве во время митинга задержали 11 человек

В Киеве сотрудники полиции задержали 11 человек, которые бросили петарды в участников митинга, проходившего в центре города.
RT на русском 13:39
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании

Сколько продлится похолодание, пока неизвестно.
62инфо вчера в 08:01
Гаджеты

Качественные рендеры Samsung Galaxy S20 Ultra опубликовали в Сети

Samsung Galaxy S20 Ultra будут оснащен экраном Dynamic AMOLED в 6,2 дюйма. Селфи-камера получит разрешение в 10 Мп.
ГЛАС.RU вчера в 04:43
Общество

Умер экс-участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков

Известия 08:18
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Дана Уайт: «Мы организуем реванш Хабиба и Конора»

FightTime.ru 03:52
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