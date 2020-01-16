Российский рубль завершил вчерашний день к доллару и евро почти на тех же показателях, что и торги во вторник. При этом сразу после появления новости об отставки Кабмина нацвалюта резко пошел вниз.

Общество Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.

Шоу-бизнес Наталья Водянова рассказала, как возлюбленный сделал ей предложение 37-летняя модель Наталья Водянова рассказала своим подписчикам на канале YouTube о том, как ее возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца.

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Политика Саррадж отказался от переговоров с Хафтаром на ливийской конференции Отмечается, что глава ПНС Ливии и командующий ЛНА оказались разочарованы форматом переговоров и отказались участвовать в совместной встрече в Берлине.

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Игры Marvelʼs Spider-Man 2 могут анонсировать в этом году Marvelʼs Spider-Man 2 может выйти в 2021 году. Об этом сообщил пользователь reddit под ником v17447377 со ссылкой на собственные источники.

Футбол Слуцкий встретился с Тошичем и Натхо Футболисты и Слуцкий работали вместе в ЦСКА. Тошич выступал за армейцев с 2010 по 2017 годы, Натхо – с 2014-го по 2018-й.

Политика Пентагон показал форму космических войск США Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.

Политика Джонсон заявил Путину, что нормализация отношений пока невозможна Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась и что нормализации отношений не будет, пока Россия не прекратит свою "дестабилизирующую деятельность", говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.

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