Экономика

Expert.ruExpert.ruКурс доллара: рубль отреагировал на отставку правительства

Российский рубль завершил вчерашний день к доллару и евро почти на тех же показателях, что и торги во вторник. При этом сразу после появления новости об отставки Кабмина нацвалюта резко пошел вниз.
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Курс доллара: рубль отреагировал на отставку правительства

Expert.ru16 января в 00:24

Рубль пережил отставку правительства РФ

REGNUM16 января в 00:08

Рубль упал после отставки правительства РФ

Накануне.Ru15 января в 16:40

Российская валюта подешевела на фоне отставки правительства РФ

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Как курс рубля отреагировал на отставку правительства

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Акции «Русала» после отставки кабмина РФ упали на 0,24% на открытии биржи Гонконга

ПРАЙМ15 января в 21:25

Рубль резко упал после отставки правительства России

Online47.ru15 января в 21:21
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Экономика

Вагнер. Первая нефть. Вот зачем российские наемники в Сирии. Дамаск заключил договоры на разработку нефтегазовых месторождений с компаниями Евгения Пригожина

Иллюстрация: Петр Саруханов / "Новая газета" В декабре 2019 года сирийский парламент принял законы о заключении с двумя российскими компаниями договоров на разработку трех блоков газовых и нефтяных месторождений.
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Общество

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
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Бывший тренер Овечкина прокомментировал его очередной хет-трик

Газета.Ru вчера в 18:10
Политика

Рабочая группа предложит вариант изменений в Конституцию

Сопредседатели отметили, что предложения о внесении изменений в Конституцию, с которыми в ходе послания Федеральному собранию выступил президент России Владимир Путин, «были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности в рамках работы, проведенной ГПУ (государственно-правовым управлением) президента России с сопредседателями рабочей группы».
Известия 08:25
Политика

Меркель подвела итоги берлинской конференции по Ливии

Канцлер Германии Ангела Меркель по итогам международной конференции по Ливии, завершившейся в Берлине, заявила, что заинтересованные стороны согласились с необходимостью соблюдать эмбарго на поставки оружия, которое должно контролироваться лучше, чем это было до сих пор.
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Напомним, полтора назад Степан Меньщиков расстался с женой Евгений Шамаевой, с которой жил в браке пять лет.
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Политика

Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец

Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Вести.Ru 08:20
Экономика

Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам

Нет худа без добра Падение ставок по депозитам в российских банках до исторических минимумов обусловлено тем, что весь прошлый год Банк России планомерно снижал ключевую ставку.
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«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

В матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» на своём поле одержал победу над «Манчестер Юнайтед».
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Шоу-бизнес

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Общество

Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы

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Общество

19-летняя украинка продала девственность на аукционе за 1,2 млн евро

Изначальная стоимость составила 100 тысяч евро, однако в ходе торгов она увеличилась до 1,2 миллиона евро.
RuNews24.ru вчера в 13:21
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Минеральные воды делятся на три типа: столовые, лечебные и лечебно-столовые.
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Соловьев оценил заявление Тимошенко о ликвидации Украины

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Шоу-бизнес

Модель Пунтус опровергла вину внука Михалкова в ее падении из окна

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На аукционе продали первый Chevrolet Corvette Stingray 2020 года

Как отмечается, деньги от продажи модели Corvette Stingray под VIN-номером 001 пойдут на благотворительность, в том числе «Детскому Фонду» Детройта, который является некоммерческой организацией, инвестирующей средства на увеличение количества школ в этом городе.
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Все чаще Алена Водонаева комментирует новости, чем вызывает резонанс.
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Генсек ООН анонсировал проведение заседания военного комитета Ливии

В Женеве в ближайшее время пройдет заседание военного комитета Ливии.
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Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что ирландский боец Конор Макгрегор не заслуживает повторного поединка с его сыном.
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В пресс-службе главы Чувашии объяснили его призыв «мочить журналистов»

Пресс-служба главы Чувашии Михаила Игнатьева разъяснила его призыв "мочить журналистов".
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Скончался один из основателей группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко

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В Ленобласти задержан инспектор ГИБДД после смертельного ДТП

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Джонсон заявил Путину, что нормализация отношений пока невозможна

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась и что нормализации отношений не будет, пока Россия не прекратит свою "дестабилизирующую деятельность", говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.
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Пентагон показал форму космических войск США

Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.
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Представлен обновленный Skoda Rapid

Около месяца назад "посвежевший" Skoda Rapid представили в России, а теперь чешский концерн решил провести его альтернативное обновление и в Поднебесной.
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Технологии

В США показали полет беспилотника программы «Гремлины»

Американская компания Dynetics продемонстрировала первый полет беспилотника X-61А, который создается при поддержке Пентагона в рамках программы Gremlins.
РБК 07:12
Происшествия

Чья «фээсбэшная морда» выглядывает из-за неловкого ДТП у Литейного, 4

Последующая же оперативная проверка показала, что вели его от дома на Волхонском шоссе, потом по Лиговке, затем по Восстания и, наконец, по проспекту Чернышевского.
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Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать

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Как работают Яндекс.Новости?
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