Экономика
Expert.ruКурс доллара: рубль отреагировал на отставку правительства
Российский рубль завершил вчерашний день к доллару и евро почти на тех же показателях, что и торги во вторник. При этом сразу после появления новости об отставки Кабмина нацвалюта резко пошел вниз.
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Акции «Русала» после отставки кабмина РФ упали на 0,24% на открытии биржи Гонконга
ПРАЙМ15 января в 21:25
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По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра Людмилы Паршиной, ближе к концу следующей недели начнется понижение температуры воздуха в центральных и северо-западных регионах.
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Бывший тренер Овечкина прокомментировал его очередной хет-трик
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В Китае произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в воскресенье в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР.
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Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонкой преследования на этапе Кубка мира в Нове Место (Чехия).
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Вышел трейлер саундтрека фильма «Хищные птицы»
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«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
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Глава ЕК на встрече с Путиным обсудила договор о транзите газа
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась в Берлине с президентом РФ Владимиром Путиным, обсуждался договор о транзите российского газа в страны ЕС через Украину, говорится в её микроблоге в Twitter.
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Журнал о кино Empire опубликовал список из 100 величайших картин XXI века. Также издание выпустило специальные обложки, посвященные списку.
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Боксер прокомментировал драку охранника с подростком в московском ТЦ
Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал конфликт в торговом центре "МЕГА Химки", в ходе которого охранник избил подростка, пытаясь разнять драку.
Общество
Сторонников Шевченко возмутило видеонаблюдение в ее спальне
Силовики еще до ареста Анастасии Шевченко установили видеокамеру в ее спальне, о чем активистка узнала лишь из материалов дела, рассказала в Facebook ее дочь.
Политика
В Киеве началось прощание с погибшими в авиакатастрофе в Иране
Церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе в Иране началась в Киеве, сообщает РИА "Новости".
Экономика
Банк России зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг
Приток иностранного капитала в российский госдолг в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдений.
Политика
Опубликованы доходы Мишустина и его супруги за пять лет
Опубликованы задекларированные в Федеральной налоговой службе доходы нового премьер-министра России Михаила Мишустина и его супруги за пять лет.
Шоу-бизнес
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Певица Юлия Савичева рассказала в Сети, что, вернувшись из отпуска в Москву, подхватила вирусное заболевание, о котором медики говорят «страшное».
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Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
Экономика
«Траст» выделит 200 млн рублей на финансовые расследования
Банк непрофильных активов «Траст» хочет нанять компанию, которая будет заниматься финансовыми расследованиями: выявлять сделки, нанесшие банку ущерб, и устанавливать конечных бенефициаров этих сделок.
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Политика
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что жители Ливии должны решать будущее собственной страны без внешнего вмешательства, звучат так, как будто их позаимствовали с сайта российского дипведомства.