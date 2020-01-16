Экономика

Expert.ruExpert.ruКурс доллара: рубль отреагировал на отставку правительства

Российский рубль завершил вчерашний день к доллару и евро почти на тех же показателях, что и торги во вторник. При этом сразу после появления новости об отставки Кабмина нацвалюта резко пошел вниз.
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Рубль «коротко вздрогнул»

Expert.ru16 января в 05:09

Рубль упал после отставки правительства РФ

Накануне.Ru15 января в 16:40

Рубль пережил отставку правительства РФ

REGNUM16 января в 00:08

Российская валюта подешевела на фоне отставки правительства РФ

ГЛАС.RU15 января в 18:53

Как курс рубля отреагировал на отставку правительства

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Акции «Русала» после отставки кабмина РФ упали на 0,24% на открытии биржи Гонконга

ПРАЙМ15 января в 21:25
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Единоборства

Конор Макгрегор вернулся нокаутом

Коммерсантъ 12:50
Политика

DPA: Эрдоган и Помпео покинули берлинскую конференцию по Ливии

Президент Турции Тайип Эрдоган и госсекретарь США Майкл Помпео покинули международную конференцию по Ливии, которая проходит в воскресенье в Берлине.
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Украинские пограничники не пропустили четырех российских актеров

Сотрудники Госпогранслужбы Украины не пропустили через границу группу российских актеров, прибывших в аэропорт Запорожья из Варшавы, говорится в сообщении ведомства.
РБК 13:13
Армия и оружие

Покойтесь с миром: в США описали действия России против авианосцев

Как пишет издание, Россия намерена объединить возможности надводных кораблей и наземных противокорабельных ракетных систем для морских засад, которые предполагается применять против вражеского флота.
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Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы

Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Газета.Ru вчера в 13:38
Игры

Ад в деталях: три свежих скриншота DOOM Eternal

В сети появилось несколько новых скриншотов DOOM Eternal, связанных со свежим сюжетным трейлером шутера.
Игромания.ру 11:37
Политика

В пресс-службе главы Чувашии объяснили его призыв «мочить журналистов»

Пресс-служба главы Чувашии Михаила Игнатьева разъяснила его призыв "мочить журналистов".
ТАСС 12:43
Общество

Синоптики пообещали аномально теплую погоду в Москве

На следующей неделе температура воздуха в Москве превысит климатическую норму, следует из данных прогностических карт, опубликованных на сайте Гидрометцентра.
РИА Новости 06:02
Авто

Автомобили, которые американцы не продают более 15 лет

Автоновости дня 11:10
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в центре России

По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра Людмилы Паршиной, ближе к концу следующей недели начнется понижение температуры воздуха в центральных и северо-западных регионах.
Пятый канал вчера в 08:40
Происшествия

В Калининградской области мужчина сломал шею при прыжке в купель

РБК 12:43
Хоккей

Бывший тренер Овечкина прокомментировал его очередной хет-трик

Газета.Ru вчера в 18:10
Происшествия

В Китае произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в воскресенье в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР.
ТАСС 08:58
Политика

Киев потребовал от Лондона убрать тризуб из пособия по экстремизму

Посольство Украины в Великобритании потребовало от Национального антитеррористического управления Великобритании (NCTPN) удалить изображение украинского трезубца из пособия по борьбе с экстремизмом.
РИА Новости 08:56
Спорт

Большунов выиграл гонку преследования на Кубке мира в Нове Место

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонкой преследования на этапе Кубка мира в Нове Место (Чехия).
Нева Спорт 07:46
Кино

Вышел трейлер саундтрека фильма «Хищные птицы»

News.ru 17 января в 11:04
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

RT на русском 13:22
Политика

Глава ЕК на встрече с Путиным обсудила договор о транзите газа

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась в Берлине с президентом РФ Владимиром Путиным, обсуждался договор о транзите российского газа в страны ЕС через Украину, говорится в её микроблоге в Twitter.
РИА Новости 12:30
Кино

Опубликован список лучших фильмов XXI века

Журнал о кино Empire опубликовал список из 100 величайших картин XXI века. Также издание выпустило специальные обложки, посвященные списку.
iReactor 13:01
Происшествия

Боксер прокомментировал драку охранника с подростком в московском ТЦ

Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал конфликт в торговом центре "МЕГА Химки", в ходе которого охранник избил подростка, пытаясь разнять драку.
РИА Новости 11:01
Общество

Сторонников Шевченко возмутило видеонаблюдение в ее спальне

Силовики еще до ареста Анастасии Шевченко установили видеокамеру в ее спальне, о чем активистка узнала лишь из материалов дела, рассказала в Facebook ее дочь.
Кавказский узел 08:04
Политика

В Киеве началось прощание с погибшими в авиакатастрофе в Иране

Церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе в Иране началась в Киеве, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:55
Экономика

Банк России зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг

Приток иностранного капитала в российский госдолг в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдений.
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Политика

Опубликованы доходы Мишустина и его супруги за пять лет

Опубликованы задекларированные в Федеральной налоговой службе доходы нового премьер-министра России Михаила Мишустина и его супруги за пять лет.
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Юлия Савичева пожаловалась в Сети на страшный московский вирус

Певица Юлия Савичева рассказала в Сети, что, вернувшись из отпуска в Москву, подхватила вирусное заболевание, о котором медики говорят «страшное».
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Шоу-бизнес

Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером

Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
РБК вчера в 12:56
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Умер экс-участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков

Известия 08:18
Экономика

«Траст» выделит 200 млн рублей на финансовые расследования

Банк непрофильных активов «Траст» хочет нанять компанию, которая будет заниматься финансовыми расследованиями: выявлять сделки, нанесшие банку ущерб, и устанавливать конечных бенефициаров этих сделок.
Ведомости 17 января в 13:11
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Врач-нарколог перечислил три стадии алкоголизма

Врач-нарколог перечислил три стадии алкоголизма, которые показывают, когда потребность выпить выходит за рамки разумного.
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Захарова сравнила слова Помпео о Ливии с заявлением МИД России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что жители Ливии должны решать будущее собственной страны без внешнего вмешательства, звучат так, как будто их позаимствовали с сайта российского дипведомства.
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Как работают Яндекс.Новости?
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