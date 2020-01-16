Российский рубль завершил вчерашний день к доллару и евро почти на тех же показателях, что и торги во вторник. При этом сразу после появления новости об отставки Кабмина нацвалюта резко пошел вниз.

Политика Украинские пограничники не пропустили четырех российских актеров Сотрудники Госпогранслужбы Украины не пропустили через границу группу российских актеров, прибывших в аэропорт Запорожья из Варшавы, говорится в сообщении ведомства.

Общество Синоптики пообещали аномально теплую погоду в Москве На следующей неделе температура воздуха в Москве превысит климатическую норму, следует из данных прогностических карт, опубликованных на сайте Гидрометцентра.

Общество Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в центре России По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра Людмилы Паршиной, ближе к концу следующей недели начнется понижение температуры воздуха в центральных и северо-западных регионах.

Происшествия В Китае произошло землетрясение Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в воскресенье в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР.

Политика Глава ЕК на встрече с Путиным обсудила договор о транзите газа Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась в Берлине с президентом РФ Владимиром Путиным, обсуждался договор о транзите российского газа в страны ЕС через Украину, говорится в её микроблоге в Twitter.

Кино Опубликован список лучших фильмов XXI века Журнал о кино Empire опубликовал список из 100 величайших картин XXI века. Также издание выпустило специальные обложки, посвященные списку.

Общество Сторонников Шевченко возмутило видеонаблюдение в ее спальне Силовики еще до ареста Анастасии Шевченко установили видеокамеру в ее спальне, о чем активистка узнала лишь из материалов дела, рассказала в Facebook ее дочь.

Шоу-бизнес Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.

Экономика «Траст» выделит 200 млн рублей на финансовые расследования Банк непрофильных активов «Траст» хочет нанять компанию, которая будет заниматься финансовыми расследованиями: выявлять сделки, нанесшие банку ущерб, и устанавливать конечных бенефициаров этих сделок.