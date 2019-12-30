Финансы

Expert.ruExpert.ruКурс доллара: рубль попал под мощное влияние

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Несмотря на разноплановую торговлю в конце прошлой недели, курс рубля заканчивает год на мажорной ноте. В частности, в паре с долларом рубль успел преодолеть психологическую отметку ниже 62,00 впервые с 12 июля 2018 года.
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Курс доллара: рубль попал под мощное влияние

Expert.ruвчера в 00:43

Рубль готов держать курс

Коммерсантъ FM07:00
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