Курс рубля продолжает стремительно падать к основным резервным мировым валютам на фоне сохраняющихся опасений ускорения распространения смертельного коронавируса за пределы Поднебесной, а также продолжающегося падения мировых цен на нефть.

Происшествия На журналистов Sputnik Турция совершили нападение в Анкаре Sputnik Турция рассказала о попытки нападения на трёх своих сотрудников в Анкаре. Нападавшие пытались ворваться домой к сотрудникам СМИ.

Футбол «Аталанта» забила семь голов в ворота «Лечче» в чемпионате Италии Встреча в Лечче завершилась со счетом 7:2. У "Аталанты" хет-трик оформил Дуван Сапата (22-я, 54-я и 62-я минуты), по голу забили Йосип Иличич (47), Луис Мурьель (87) и Руслан Малиновский (90+1), также в свои ворота мяч отправил игрок хозяев Джулио Донати (17).

Политика Bloomberg рассказал о новом распорядке работы правительства Мишустина Время совещаний в правительстве России изменилось после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Происшествия Во Всеволожске полиция гонялась за пьяным водителем Водителя привезли в отделение полиции, где на него составили административный протокол за управление транспортным средством в пьяном виде.

Транспорт Люксембург первым в мире сделал бесплатным общественный транспорт С 1 марта 2020 года Люксембург стал первой в мире страной с бесплатным общественным транспортом для всех, как для жителей герцогства, и для его гостей.

Киберспорт В сети появился возможный скриншот из Project A — показали героя Sage Инсайдеры опубликовали скриншот из Valorant — шутера от Riot Games, известного под рабочим названием Project A. На изображении, которое показали в неофициальном твиттере ValorantTheGame, представили меню выбора героев, а также модель Sage и иконки других персонажей.

Происшествия Россиянин матом обругал подростков за мат Россиянин в кафе услышал, как подростки ругаются матом, возмутился и обматерил их. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Подъем».

Происшествия Популярного блогера-гея избили в Москве Популярного блогера и открытого гея Андрея Петрова избили в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Единоборства Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.