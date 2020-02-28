Финансы
Expert.ruКурс доллара: рубль продолжает стремительно падать
Курс рубля продолжает стремительно падать к основным резервным мировым валютам на фоне сохраняющихся опасений ускорения распространения смертельного коронавируса за пределы Поднебесной, а также продолжающегося падения мировых цен на нефть.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Доллар превысил 67 рублей на фоне сохраняющихся страхов перед коронавирусом
Интерфакс28 февраля в 02:30
Рубль заметно падает к доллару и евро в пятницу вечером на фоне обвала мировых рынков
Финмаркет28 февраля в 11:30
Коронавирус вызвал панику на российских рынках. Доллар и евро подорожали на 1,5 рубля
66.ru28 февраля в 05:44
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 13:20, Ашберн
Комментарии
Происшествия
На журналистов Sputnik Турция совершили нападение в Анкаре
Sputnik Турция рассказала о попытки нападения на трёх своих сотрудников в Анкаре. Нападавшие пытались ворваться домой к сотрудникам СМИ.
Хоккей
«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в матче плей-офф КХЛ
Армия и оружие
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
Футбол
«Сочи» уступил «Арсеналу» в матче РПЛ
Футбол
«Аталанта» забила семь голов в ворота «Лечче» в чемпионате Италии
Встреча в Лечче завершилась со счетом 7:2. У "Аталанты" хет-трик оформил Дуван Сапата (22-я, 54-я и 62-я минуты), по голу забили Йосип Иличич (47), Луис Мурьель (87) и Руслан Малиновский (90+1), также в свои ворота мяч отправил игрок хозяев Джулио Донати (17).
Армия и оружие
Российский флот нанесёт удар 24 «Калибрами» по террористам в Идлибе
Политика
Bloomberg рассказал о новом распорядке работы правительства Мишустина
Время совещаний в правительстве России изменилось после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Происшествия
Во Всеволожске полиция гонялась за пьяным водителем
Водителя привезли в отделение полиции, где на него составили административный протокол за управление транспортным средством в пьяном виде.
Наука
Пинг-понг замедляет симптомы болезни Паркинсона
Настольный теннис помог пациентам облегчить симптомы болезни. Пинг-понг замедляет симптомы болезни Паркинсона.
Общество
Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала
Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий программу материнского капитала.
Армия и оружие
США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией
США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
Авто
В России расширился список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
Транспорт
Люксембург первым в мире сделал бесплатным общественный транспорт
С 1 марта 2020 года Люксембург стал первой в мире страной с бесплатным общественным транспортом для всех, как для жителей герцогства, и для его гостей.
Происшествия
В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране
В Приморском крае заключили под стражу подозреваемого в трансляции порноролика на уличном экране во время празднования Масленицы, сообщает региональное управление МВД.
Общество
Выросло число погибших от коронавируса в Италии
Общее число людей, которые в Италии заражены коронавирусом на сегодня, составляет 1577.
Общество
Эксперт по делу журналистки Светланы Прокопьевой потребовала от нее 500 тысяч рублей из-за поста в фейсбуке
Помимо компенсации за порочащую информацию психолог требует от Прокопьевой сделать опровержение ее поста об экспертах.
Общество
Первое заражение коронавирусом в Москве подтвердили в Роспотребнадзоре
Роспотребнадзор подтвердил первый случай заражения коронавирусом в Москве. Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Киберспорт
В сети появился возможный скриншот из Project A — показали героя Sage
Инсайдеры опубликовали скриншот из Valorant — шутера от Riot Games, известного под рабочим названием Project A. На изображении, которое показали в неофициальном твиттере ValorantTheGame, представили меню выбора героев, а также модель Sage и иконки других персонажей.
Происшествия
Россиянин матом обругал подростков за мат
Россиянин в кафе услышал, как подростки ругаются матом, возмутился и обматерил их. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Подъем».
Футбол
«Краснодар» рассматривал вариант с арендой Педро и Мертенса
Клуб из Краснодара рассматривал вариант с арендой с учётом нового лимита, который вступит в силу с сезона-2020/21.
Происшествия
Представители полиции распространяли фотографии с места крушения вертолета Кобе Брайанта
Как сообщает CBS Los Angeles, представители полиции округа Лос-Анджелес распространяли фотографии с места крушения вертолета легендарного игрока НБА Кобе Брайанта.
Футбол
Матч ЦСКА и «Урала» завершился ничьей
Встреча футбольных клубов ЦСКА и «Урал» на московском стадионе завершилась со счетом 1:1, сообщает Газета.ru.
Финансы
Граждане РФ накопили в банках на текущих счетах рекордную сумму
Физические лица держат на текущих счетах в российских банках 8 трлн рублей, или 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Происшествия
Популярного блогера-гея избили в Москве
Популярного блогера и открытого гея Андрея Петрова избили в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Шоу-бизнес
Юлия Савичева шокирована реакцией блогерши на трагедию в бане
Единоборства
Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC
Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
Армия и оружие
Песков заявил о незаконном нахождении иностранных военных в Сирии
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что все иностранные военные, за исключением российских солдат, находятся в Сирии незаконно и нарушают международные правила, цитирует "Интерфакс".
Здоровье
Маммолог назвала основные факторы развития рака молочной железы
Президент Ассоциации маммологов России Надежда Рожкова в эфире радиостанции "Говорит Москва" назвала ряд факторов, которые могут повлиять на развитие рака молочной железы.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией
Турция же в ответ заявила, что удары по позициям наносились, несмотря на координацию действий с Россией.