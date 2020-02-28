Финансы

Expert.ruExpert.ruКурс доллара: рубль продолжает стремительно падать

Курс рубля продолжает стремительно падать к основным резервным мировым валютам на фоне сохраняющихся опасений ускорения распространения смертельного коронавируса за пределы Поднебесной, а также продолжающегося падения мировых цен на нефть.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Курс доллара: рубль продолжает стремительно падать

Expert.ru06:00

Коронавирус вызвал панику на российских рынках. Доллар и евро подорожали на 1,5 рубля

66.ru05:44

Вирусная паника обвалила рубль

Блокнот.ру04:26

Обвал рубля: курс доллара продолжит бить рекорды

Свободная Пресса12:09

Евро взлетел на 2 рубля за сутки

Русский Запад06:15
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 20:10, Ашберн

Комментарии

Авто

Назвали самые популярные автомобили российской сборки за рубежом

Деловое.ТВ вчера в 09:48
Происшествия

Муж российской блогерши умер после банной вечеринки с сухим льдом

Lenta.ru 16:36
Общество

Бабушке мальчика, обратившегося к Путину, помогут с опекой

Вести.Ru вчера в 13:43
Здоровье

Профессор назвал историю с коронавирусом мистификацией

Профессор обратил внимание на неувязки в истории с эпидемией коронарируса и сделал вывод, что она «фейковая».
Росбалт вчера в 05:30
Футбол

Кьеза может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник итальянской "Фиорентины" Федерико Кьеза может перейти в "Манчестер Юнайтед".
Газета.Ru 19:41
Общество

В России предложили ликвидировать Пенсионный фонд

Авторы инициативы собирают подписи под петицией На сайте "Российской общественной инициативы" появилась петиция с требованием ликвидировать ПФР как "ненужную структуру, которая только вредит государству".
АМИТЕЛ вчера в 23:52
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о наступлении террористов в Идлибе

Террористы из Идлибской зоны деэскалации 27 февраля предприняли попытку проведения крупного наступления на позиции войск Сирии, сообщили в Минобороны РФ.
РИА Новости 00:48
Происшествия

Экс-главу УМВД по Камчатке приговорили к 5 годам заключения

Московский Комсомолец 01:37
Армия и оружие

Болгария заявила о готовности направить военных на границу с Турцией

Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил о готовности страны направить до 1 тыс. военнослужащих и до 140 единиц техники на границу с Турцией.
RT на русском 08:17
Происшествия

Мосгорсуд отменил решение о выплате Смолову 8 млн рублей за ДТП

"Мосгорсуд отменил решение Никулинского районного суда по иску Федора Смолова к страховой компании о взыскании стоимости автомобильного ремонта, утраты товарной стоимости, постановил принять новое решение - отказать в удовлетворении исковых требований", - сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник.
Газета.Ru 15:06
Армия и оружие

Небензя заявил о праве Сирии подавлять террористов в Идлибе

Армия Сирии имеет право подавлять террористов на территории страны в ответ на нарушения режима прекращения огня изнутри Идлибской зоны деэскалации, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Газета.Ru 19:58
Армия и оружие

Турция настаивает на отводе сирийских войск в Идлибе

Турция на переговорах с Россией по Идлибу настаивала на устойчивом перемирии и отводе Сирийской арабской армии (САА) за границы зоны деэскалации.
ФАН 12:09
Автоспорт

Квят стал десятым в последний день предсезонных тестов «Формулы-1»

Российский гонщик команды Alpha Tauri Даниил Квят в заключительный день предсезонных тестов "Формулы-1" в Барселоне показал десятое время, уступив победителю 0,718 секунды.
Вести.Ru 13:12
Общество

Режим ЧС введен из-за бродячих собак в районах Красноярска

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в более чем десяти районах Красноярска решением заседания специального штаба по обращению с животными без владельцев, 28 февраля сообщает пресс-служба администрации города.
Красная весна 11:57
Здоровье

Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод

Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод. Такие результаты опубликованы по состоянию на 1 января 2019 года.
Piter.tv вчера в 00:03
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2788 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 78 824 человек, из них 2788 скончались, свыше 36 тысяч излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.
РИА Новости вчера в 19:27
Спорт

Трехкратный олимпийский чемпион Сунь Ян дисквалифицирован на 8 лет

Газета.Ru 14:24
Армия и оружие

Калиброносные корабли вошли в Средиземное море

Российские фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Макаров" вошли в Средиземное море.
Вести.Ru 08:40
Футбол

«Днепр-1» обыграл «Динамо» в чемпионате Украины

РИА Новости 14:24
Экономика

Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть

Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
РИА Новости 13:28
Экономика

Дерипаска назвал «реальную цену» ипотеки

«Реальная цена» ипотечного кредитования в России не превышает 5% при официальной текущей ставке в 9%. Об этом написал российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.
РБК 09:51
Экономика

Коронавирус принес в Китай рецессию

Только на провинцию Хубэй, находящуюся в центре эпидемии коронавируса, приходится более 4% ВВП Китая.
Вести.Ru 11:41
Технологии

GameStop подтвердил характеристики PlayStation 5

Игровой ритейлер GameStop подтвердил технические параметры PlayStation 5. На странице официального сайта компании можно найти страницу, посвященную новой консоли от Sony.
Актуальные Новости 10:37
Происшествия

Сбежавший во Францию полковник МВД оказался миллиардером

Выяснилось, что экс-начальник главка МВД по ЦФО переехал вместе со своей семьей во Францию – там, по данным СМИ, он приобрел несколько особняков на Лазурном Берегу и в Монако, при этом продав всю недвижимость в России.
Газета.Ru 26 февраля в 10:26
Финансы

Официальные курсы доллара и евро вновь резко повышены

Накануне регулятор повысил официальный курс доллара США на 62 копейки, курс евро — на 1 рубль.
Росбалт 26 февраля в 05:12
Кино

Маколей Калкин появится в новой «Американской истории ужасов»

39-летний Калкин уже давно не появлялся в крупных проектах, занимаясь своим подкастом и напоминая о себе появлениями на разных интернет-каналах.
Культуромания 26 февраля в 13:14
Здоровье

В Германии составили список продуктов на случай эпидемии коронавируса

В Германии опубликовали список продуктов и вещей, необходимых на случай распространения эпидемии коронавируса и последующего карантина, передает агентство DPA.
NewInform вчера в 08:08
Армия и оружие

«Блумберг»: Эрдоган направил один пистолет на Запад, а другой держит у собственного виска

Из статьи: При президенте Реджепе Тайипе Эрдогане Турция обновила эту уникальную технику торга, умудрившись направить один пистолет в сторону Запада, а другой прижать к собственному виску.
Военное обозрение 10:48
Армия и оружие

Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны

Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Политическая Экспертиза 09:06
Политика

Украинский МИД признал сбой западной изоляции России

Согласие западных политиков посетить московский парад Победы показало отклонение от курса на международную изоляцию России после присоединения Крыма, заявил глава украинского МИД Вадим Пристайко.
News.ru 14:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное