Финансы
Expert.ruКурс доллара: рубль продолжает стремительно падать
Курс рубля продолжает стремительно падать к основным резервным мировым валютам на фоне сохраняющихся опасений ускорения распространения смертельного коронавируса за пределы Поднебесной, а также продолжающегося падения мировых цен на нефть.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 20:10, Ашберн
Комментарии
Авто
Назвали самые популярные автомобили российской сборки за рубежом
Общество
Бабушке мальчика, обратившегося к Путину, помогут с опекой
Здоровье
Профессор назвал историю с коронавирусом мистификацией
Профессор обратил внимание на неувязки в истории с эпидемией коронарируса и сделал вывод, что она «фейковая».
Футбол
Кьеза может перейти в «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник итальянской "Фиорентины" Федерико Кьеза может перейти в "Манчестер Юнайтед".
Общество
В России предложили ликвидировать Пенсионный фонд
Авторы инициативы собирают подписи под петицией На сайте "Российской общественной инициативы" появилась петиция с требованием ликвидировать ПФР как "ненужную структуру, которая только вредит государству".
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о наступлении террористов в Идлибе
Террористы из Идлибской зоны деэскалации 27 февраля предприняли попытку проведения крупного наступления на позиции войск Сирии, сообщили в Минобороны РФ.
Происшествия
Экс-главу УМВД по Камчатке приговорили к 5 годам заключения
Армия и оружие
Болгария заявила о готовности направить военных на границу с Турцией
Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил о готовности страны направить до 1 тыс. военнослужащих и до 140 единиц техники на границу с Турцией.
Происшествия
Мосгорсуд отменил решение о выплате Смолову 8 млн рублей за ДТП
"Мосгорсуд отменил решение Никулинского районного суда по иску Федора Смолова к страховой компании о взыскании стоимости автомобильного ремонта, утраты товарной стоимости, постановил принять новое решение - отказать в удовлетворении исковых требований", - сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник.
Армия и оружие
Небензя заявил о праве Сирии подавлять террористов в Идлибе
Армия Сирии имеет право подавлять террористов на территории страны в ответ на нарушения режима прекращения огня изнутри Идлибской зоны деэскалации, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Армия и оружие
Турция настаивает на отводе сирийских войск в Идлибе
Турция на переговорах с Россией по Идлибу настаивала на устойчивом перемирии и отводе Сирийской арабской армии (САА) за границы зоны деэскалации.
Автоспорт
Квят стал десятым в последний день предсезонных тестов «Формулы-1»
Российский гонщик команды Alpha Tauri Даниил Квят в заключительный день предсезонных тестов "Формулы-1" в Барселоне показал десятое время, уступив победителю 0,718 секунды.
Общество
Режим ЧС введен из-за бродячих собак в районах Красноярска
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в более чем десяти районах Красноярска решением заседания специального штаба по обращению с животными без владельцев, 28 февраля сообщает пресс-служба администрации города.
Здоровье
Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод
Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод. Такие результаты опубликованы по состоянию на 1 января 2019 года.
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2788 человек
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 78 824 человек, из них 2788 скончались, свыше 36 тысяч излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.
Армия и оружие
Калиброносные корабли вошли в Средиземное море
Российские фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Макаров" вошли в Средиземное море.
Футбол
«Днепр-1» обыграл «Динамо» в чемпионате Украины
Экономика
Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть
Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
Экономика
Дерипаска назвал «реальную цену» ипотеки
«Реальная цена» ипотечного кредитования в России не превышает 5% при официальной текущей ставке в 9%. Об этом написал российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.
Экономика
Коронавирус принес в Китай рецессию
Только на провинцию Хубэй, находящуюся в центре эпидемии коронавируса, приходится более 4% ВВП Китая.
Технологии
GameStop подтвердил характеристики PlayStation 5
Игровой ритейлер GameStop подтвердил технические параметры PlayStation 5. На странице официального сайта компании можно найти страницу, посвященную новой консоли от Sony.
Происшествия
Сбежавший во Францию полковник МВД оказался миллиардером
Выяснилось, что экс-начальник главка МВД по ЦФО переехал вместе со своей семьей во Францию – там, по данным СМИ, он приобрел несколько особняков на Лазурном Берегу и в Монако, при этом продав всю недвижимость в России.
Финансы
Официальные курсы доллара и евро вновь резко повышены
Накануне регулятор повысил официальный курс доллара США на 62 копейки, курс евро — на 1 рубль.
Кино
Маколей Калкин появится в новой «Американской истории ужасов»
39-летний Калкин уже давно не появлялся в крупных проектах, занимаясь своим подкастом и напоминая о себе появлениями на разных интернет-каналах.
Здоровье
В Германии составили список продуктов на случай эпидемии коронавируса
В Германии опубликовали список продуктов и вещей, необходимых на случай распространения эпидемии коронавируса и последующего карантина, передает агентство DPA.
Армия и оружие
«Блумберг»: Эрдоган направил один пистолет на Запад, а другой держит у собственного виска
Из статьи: При президенте Реджепе Тайипе Эрдогане Турция обновила эту уникальную технику торга, умудрившись направить один пистолет в сторону Запада, а другой прижать к собственному виску.
Армия и оружие
Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны
Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Политика
Украинский МИД признал сбой западной изоляции России
Согласие западных политиков посетить московский парад Победы показало отклонение от курса на международную изоляцию России после присоединения Крыма, заявил глава украинского МИД Вадим Пристайко.