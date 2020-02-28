Курс рубля продолжает стремительно падать к основным резервным мировым валютам на фоне сохраняющихся опасений ускорения распространения смертельного коронавируса за пределы Поднебесной, а также продолжающегося падения мировых цен на нефть.

Здоровье Профессор назвал историю с коронавирусом мистификацией Профессор обратил внимание на неувязки в истории с эпидемией коронарируса и сделал вывод, что она «фейковая».

Общество В России предложили ликвидировать Пенсионный фонд Авторы инициативы собирают подписи под петицией На сайте "Российской общественной инициативы" появилась петиция с требованием ликвидировать ПФР как "ненужную структуру, которая только вредит государству".

Происшествия Мосгорсуд отменил решение о выплате Смолову 8 млн рублей за ДТП "Мосгорсуд отменил решение Никулинского районного суда по иску Федора Смолова к страховой компании о взыскании стоимости автомобильного ремонта, утраты товарной стоимости, постановил принять новое решение - отказать в удовлетворении исковых требований", - сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник.

Армия и оружие Небензя заявил о праве Сирии подавлять террористов в Идлибе Армия Сирии имеет право подавлять террористов на территории страны в ответ на нарушения режима прекращения огня изнутри Идлибской зоны деэскалации, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Общество Режим ЧС введен из-за бродячих собак в районах Красноярска Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в более чем десяти районах Красноярска решением заседания специального штаба по обращению с животными без владельцев, 28 февраля сообщает пресс-служба администрации города.

Здоровье Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2788 человек Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 78 824 человек, из них 2788 скончались, свыше 36 тысяч излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.

Экономика Дерипаска назвал «реальную цену» ипотеки «Реальная цена» ипотечного кредитования в России не превышает 5% при официальной текущей ставке в 9%. Об этом написал российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

Экономика Коронавирус принес в Китай рецессию Только на провинцию Хубэй, находящуюся в центре эпидемии коронавируса, приходится более 4% ВВП Китая.

Технологии GameStop подтвердил характеристики PlayStation 5 Игровой ритейлер GameStop подтвердил технические параметры PlayStation 5. На странице официального сайта компании можно найти страницу, посвященную новой консоли от Sony.

Происшествия Сбежавший во Францию полковник МВД оказался миллиардером Выяснилось, что экс-начальник главка МВД по ЦФО переехал вместе со своей семьей во Францию – там, по данным СМИ, он приобрел несколько особняков на Лазурном Берегу и в Монако, при этом продав всю недвижимость в России.