Курс рубля продолжает стремительно падать к основным резервным мировым валютам на фоне сохраняющихся опасений ускорения распространения смертельного коронавируса за пределы Поднебесной, а также продолжающегося падения мировых цен на нефть.

Авто Toyota готовит конкурента пикапа Ford Ranger Raptor Напомним, ближайшие конкуренты среди пикапов Ford Ranger Raptor и Chevrolet Colorado ZR2 выдают до 308 л.с. мощности.

Общество В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров Сервис «Яндекс.Такси» запустил в своем мобильном приложении на платформах Android и iOS рейтинг пользователей (пассажиров).

Происшествия Главного редактора Sputnik Турция освободили Ранее в воскресенье главный редактор МИА "Россия сегодня", RT (Russia Today) и Sputnik Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале сообщила, что в офисе агентства в Стамбуле проводят обыск и что трех задержанных ранее в Анкаре сотрудников доставили во Дворец Правосудия для дачи показаний.

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Общество В Минстрое допустили пересчет стоимости отопления из-за теплой зимы В Министерстве строительства и ЖКХ заявили, что стоимость отопления в ряде российских регионов может быть пересмотрена из-за аномальной теплой зимы, сообщает газета «Известия».

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Здоровье Ранние симптомы рака легких часто остаются незамеченными Как сообщает ToDay News Ufa источник Express, онкологи из Британского фонда легких назвали ранние симптомы рака, которые часто не замечают или игнорируют: слизь или мокрота с кровью во время кашля; ощущение удушья; неожиданная потеря веса; отсутствие аппетита; изменения голоса; боль в груди; постоянное чувство усталости.