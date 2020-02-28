Финансы

Expert.ruExpert.ruКурс доллара: рубль продолжает стремительно падать

Курс рубля продолжает стремительно падать к основным резервным мировым валютам на фоне сохраняющихся опасений ускорения распространения смертельного коронавируса за пределы Поднебесной, а также продолжающегося падения мировых цен на нефть.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Курс доллара: рубль продолжает стремительно падать

Expert.ru06:00

Российские рынки летят вниз, курс евро перевалил за 74 рубля

Росбалт04:07

Вирусная паника обвалила рубль

Блокнот.ру04:26

«Рубль проявляет некую стойкость»

Коммерсантъ FM06:46
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 14:06, Ашберн

Комментарии

Футбол

«Крылья Советов» в меньшинстве сыграли вничью с «Оренбургом»

Газета.Ru 12:29
Экономика

Россия рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию

В физическом выражении российский экспорт золота в Великобританию вырос в 11 раз, с 10,4 т в 2018 г. до 113,5 т в 2019 г. На экспорт в Великобританию приходится 93% всех продаж российского золота в прошлом году.
Ведомости 05:09
Армия и оружие

Турция планирует закрыть Босфор для кораблей России

В четверг, 28 февраля, турецкий журналист Хакан Челик сообщил, что Турция на фоне эскалации конфликта в Идлибе (Сирия) может ограничить либо полностью перекрыть пролив Босфор для кораблей ВМФ России.
Shraibikus News 10:26
Общество

Бабушке мальчика, обратившегося к Путину, помогут с опекой

Вести.Ru вчера в 13:43
Игры

Из-за коронавируса игру «Plague Inc.» запретили к продажам в Китае

Студия продолжает объяснять, что неясно, связано ли удаление «Plague Inc.» с продолжающейся вспышкой коронавируса, которая присутствует в Китае, в связи с повествованием игры о распространении смертельной глобальной болезни по всему миру.
Ридус вчера в 17:12
Футбол

Судья Монзуль на шестой минуте матча с «Днепром-1» удалила игрока «Динамо» К

На шестой минуте прямую красную карточку получил Виталий Буяльский, игрок гостей. Встречу обслуживает Екатерина Монзуль.
Бомбардир.ру 13:11
Происшествия

В Астраханской области разбился вертолёт

REGNUM 12:02
Политика

Зеленский созывает внеочередное заседание Рады

Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
Газета.Ru 12:59
Хоккей

«Вашингтон» отпраздновал 700-ю заброшенную шайбу Овечкина

Американский ХК «Вашингтон» национальной хоккейной лиги (НХЛ) устроил праздничную церемонию в честь 700-й шайбы, заброшенной российским нападающим Александром Овечкиным.
Известия вчера в 06:30
Кино

Глава Marvel озвучил Таноса в «Симпсонах»

News.ru 08:33
Общество

Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Вести.Ru 11:12
Происшествия

Лионский вокзал в Париже эвакуировали из-за пожара по соседству

РИА Новости 13:19
Армия и оружие

Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны

Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Политическая Экспертиза 09:06
Кино

Появились первые постеры экранизации игры Monster Hunter

В Сети появились дебютные постеры с изображением Миллы Йовович. Девушка сыграет в киноленте главную роль.
Live24 11:21
Экономика

Силуанов объяснил падение рубля

Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
RT на русском 13:50
Армия и оружие

Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии

РИА Новости вчера в 18:05
Общество

В Финляндии предложили отменить визы для петербуржцев

Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне предложил радикально облегчить визовый режим для жителей Санкт-Петербурга, пишет издание Uutisvuoksi.
Российская газета 11:42
Политика

Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в сирийском Идлибе

Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону обстановку в Идлибе, говорится распространенном в пятницу в Анкаре сообщении администрации турецкого лидера.
Российская газета 13:28
Происшествия

Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
ТАСС вчера в 02:26
Космос

Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной

Самый мощный взрыв во Вселенной зафиксировали астрономы со времен Большого взрыва.
ToDay News Ufa 12:36
Религия

РПЦ попросила власти Петербурга передать ей часовню Спаса на Крови

Газета.Ru 11:32
Футбол

Тедеско рассказал о травмированных игроках перед игрой с «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о состоянии Наиля Умярова и других травмированных футболистов перед матчем 20-го тура РПЛ с «Динамо».
Sport24.ru 04:53
Футбол

Серхио Рамос в преддверии «Эль-Класико» восхитился игрой Месси

Защитник «Реала» Серхио Рамос в предверии матча 26-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» высоко оценил игру капитана сине-гранатовых Лионеля Месси.
Матч ТВ 13:20
Авто

Рестайлинг Lada Largus: первые фото экстерьера и новые подробности

В начале февраля "Российская газета" сообщала о том, что АвтоВАЗ начал собирать первые экземпляры Lada Largus с заводским обозначением FL (Facelift).
Российская газета вчера в 03:14
Политика

В Госдуму внесли проект о запрете иностранного гражданства для послов

Сенаторы Андрей Клишас и Константин Косачёв внесли в Госдуму законопроект, запрещающий послам России иметь иностранное и двойное гражданство.
RT на русском 13:19
Происшествия

Российских моряков приговорили по делу о наркотиках в Кабо-Верде

В Кабо-Верде суд приговорил одиннадцать российских моряков виновными в транспортировке наркотиков.
РЕН ТВ 13:34
Музыка

Леди Гага выпустила клип, снятый на iPhone

Американская певица Леди Гага выпустила клип на песню Stupid Love. Ролик она анонсировала в Instagram, но он уже доступен на YouTube.
Время Пресс 08:30
Спорт

Юрченко стал новым президентом ВФЛА

Член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации Евгений Юрченко стал новым президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Матч ТВ 05:55
Авто

Под налог на роскошь подпали новые машины

Коммерсантъ 11:01
Происшествия

Посетители бани получили химические ожоги на юге Москвы

Газета.Ru 13:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное